Επιχείρηση στον Ασπρόπυργο για τις ρευματοκλοπές: Είχαν παράνομα 420 μέτρα καλωδίων - 10 συλλήψεις

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομιας σε οικισμούς του Ασπροπύργου για να αντιμετωπίσει ρευματοκλοπές και άλλες παρανομίες έγινε το πρωί σήμερα, Τεταρτη.

Μαζί με συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ ξήλωσαν παράνομα καλώδια ρεύματος μήκους 420 μέτρων που έδιναν ρεύμα σε σπίτια χωρίς άδεια.

Συνελήφθησαν 10 άτομα, ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα και κάμερες. Παράλληλα έγιναν τροχονομικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκαν παραβάσεις. Η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει ότι τέτοιες επιχειρήσεις θα συνεχιστούν. Κατά τους ελέγχους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μία καραμπίνα, μία σιδερογροθιά, καθώς και καταγραφικό σύστημα με κάμερα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες της 13-1-2026, ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς του Ασπροπύργου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Τροχαίας και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της Δ.Α.Ο.Ε., μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone) και αστυνομικού σκύλου.

Κατά την επιχείρηση αποξηλώθηκαν από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ καλώδια -420- μέτρων με τα οποία ηλεκτροδοτούνταν παράνομα οικίες ενώ συνολικά συνελήφθησαν -10- άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες -κατά περίπτωση- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παραβάσεις του νόμου περί όπλων και περί προσωπικών δεδομένων. Επιπρόσθετα κατά τους ελέγχους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν καραμπίνα, σιδερογροθιά και καταγραφικό με κάμερα.

Τέλος, βεβαιώθηκαν -12- παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου κ.α. και αφαιρέθηκαν -2- άδειες ικανότητας οδήγησης και -2- άδειες κυκλοφορίας.

