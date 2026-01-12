Ασπρόπυργος: Επιχείρηση του ελληνικού FBI στον Ασπρόπυργο μετά τον τραυματισμό αστυνομικού

Το βράδυ της Κυριακής (11/1) στον Ασπρόπυργο άγνωστοι έβαλαν φωτιές σε αντικείμενα στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, πέταξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο και σε όχημα εταιρείας ιδιωτικής ασφάλειας. Από τις επιθέσεις, μάλιστα, τραυματίστηκε και αστυνομικός από πέτρα στο κεφάλι, ο οποίος διακομίστηκε στο «401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο».

Σήμερα, Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026, η Αστυνομία Δυτικής Αττικής πραγματοποίησε στοχευμένη επιχείρηση στους οικισμούς Νέα Ζωή και Νεόκτιστα στον Ασπρόπυργο, περιοχές όπου παρατηρείται αυξημένη παραβατικότητα.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις από διάφορες υπηρεσίες της αστυνομίας, όπως η Ο.Π.Κ.Ε., η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., το Τμήμα Επιχειρησιακών Ομάδων και Ομάδων Διαμεσολάβησης, καθώς και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής.

Ο στόχος της επιχείρησης ήταν:

η ενίσχυση της ασφάλειας των κατοίκων, και

η πρόληψη και αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.

Κατά τη διάρκεια της δράσης:

Σε μία οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 κυνηγετική καραμπίνα και 6 κάμερες παρακολούθησης.

Σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν 1 καταγραφικό σύστημα και 2 κάμερες παρακολούθησης.

Ένα άτομο συνελήφθη για παραβίαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Επιπλέον, ελέγχθηκαν 118 άτομα και βεβαιώθηκαν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως έλλειψη άδειας οδήγησης και μη χρήση ζώνης ασφαλείας.

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις αυτές αποτελούν μέρος ευρύτερων δράσεων για την πρόληψη της εγκληματικότητας και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες.