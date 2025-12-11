Ασπρόπυργος: Έφοδος της Αστυνομίας σε οικισμό - Επτά συλλήψεις

Σε επτά συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές ύστερα από έφοδο που πραγματοποίησαν σε οικισμό στον Ασπρόπυργο το πρωί της Τρίτης (10/12).

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, της Ο.Ε.Π.Τ.Α., αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ βεβαιώθηκαν παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους κ.α.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι,

καραμπίνα για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή την 2-9 2024 από την περιοχή του Ωρωπού,

18 φυσίγγια,

4 ηχεία,

ενισχυτής,

διαρρηκτικά εργαλεία και

πλήθος κλεμμένων πινακίδων κυκλοφορίας.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 1.100 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

