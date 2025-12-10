Φοινικούντα: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι μπλεγμένος άνθρωπος από την οικογένεια», λέει η ανιψιά

Διπλό φονικό σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, όπου εντοπίστηκαν νεκροί ο 70χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο 60χρονος επιστάτης.

Σε άθλια ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του ξαδέλφου της.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι μπλεγμένος άνθρωπος από την οικογένεια», δηλώνει στο Newsbomb, λίγο αφότου γνωστοποιήθηκε ότι η ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας, η οποία χειρίζεται εδώ και δύο μήνες τη σύνθετη αυτή δικογραφία, εξέδωσε σήμερα τρία εντάλματα σύλληψης.

Τα εντάλματα αφορούν:

– Τον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στη διπλή ανθρωποκτονία.

– Τον 32χρονο επιχειρηματία από την Αθήνα, στενό φίλο του 33χρονου, που –σύμφωνα με πληροφορίες– ήταν το πρώτο πρόσωπο που δέχθηκε τηλεφώνημα από εκείνον το μοιραίο βράδυ.

– Έναν ακόμη επιχειρηματία από την Αθήνα, συνεργάτη του 32χρονου, ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια.

Οι δύο πρώτοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία.

Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στη ΓΑΔΑ, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει μεταγωγή τους στα Δικαστήρια της Καλαμάτας, προκειμένου να εκτελεστούν τα εντάλματα που έχει εκδώσει η ανακρίτρια.

Η υπόθεση είχε απασχολήσει την κοινή γνώμη της χώρας για αρκετές εβδομάδες, μετά το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, όταν σε κάμπινγκ της περιοχής της Φοινικούντας, δύο άτομα έφτασαν με δίκυκλο και ο ένας από αυτούς πυροβόλησε και σκότωσε τον ιδιοκτήτη και έναν συνεργάτη του.

