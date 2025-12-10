Φοινικούντα: Δικηγόρος ανιψιού - «Είμαι περίεργος να δώ γιατί κρατείται ο εντολέας μου»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, μετά την σύλληψη δύο ατόμων - του ανιψιού και του εργοδότη των δύο ήδη συλληφθέντων - αλλά και την αναζήτηση τρίτου ατόμου.

Ο δικηγόρος του ανιψιού Γιάννης Βέρας δηλώνει ότι δεν έχει ακόμη πρόσβαση στη δικογραφία, ενώ ο κατηγορούμενος παραμένει στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ πριν από τη μεταγωγή του στην Καλαμάτα.

Συγκεκριμένα σε τηλεοπτική του παρέμβαση τόνισε ότι δεν έχει ακόμη καμία επίσημη ενημέρωση για το περιεχόμενο της κατηγορίας ούτε πρόσβαση στη δικογραφία.

Στο πρώτο του σχόλιο, ο κ. Βέρας είπε πως θέλει να δει «με τι κριτήριο και τι είδους στοιχεία έχει επεκταθεί η ποινική δίωξη» σε βάρος του εντολέα του και αν το ένταλμα σύλληψης «ευσταθεί».

Όπως είπε, ο κατηγορούμενος παραμένει στην Αθήνα και δεν έχει ξεκινήσει η μεταγωγή του στην Καλαμάτα. Ο ίδιος αναμένεται να τον επισκεφθεί λίγη ώρα αργότερα, προκειμένου να ακούσει την εκδοχή του και να ενημερωθεί από τους αστυνομικούς για τον λόγο της σύλληψης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η ανακρίτρια φέρεται να θεωρεί ότι οι δύο νεαροί που εμπλέκονται στην υπόθεση ήταν τα εκτελεστικά όργανα και ότι η οργάνωση της δολοφονίας αποδίδεται στον ανιψιό, μαζί με ακόμη δύο πρόσωπα, ένας εκ των οποίων είναι ο εργοδότης των δύο νεαρών. Πάντως ο κ. Βέρας διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τίποτε προτού διαβάσει τη δικογραφία, υπογραμμίζοντας ότι «δεν γνωρίζει απολύτως καμία λεπτομέρεια».

Οι επόμενες ώρες θα αποκαλύψουν περισσότερα

Η ολοκληρωμένη εικόνα αναμένεται αφού ο δικηγόρος αποκτήσει πρόσβαση στο υλικό της υπόθεσης και ενημερωθεί για τις ακριβείς κατηγορίες. Όπως λένε πρόσωπα που παρακολουθούν την έρευνα εκ του σύνεγγυς, πλέον η ηθική αυτουργία συνδέεται με πρόθεση κληρονομικής ωφέλειας, στοιχείο που διερευνάται εδώ και εβδομάδες. Ο κατηγορούμενος παραμένει στη ΓΑΔΑ, ενώ οι δικαστικές διαδικασίες συνεχίζονται.

Διαβάστε επίσης