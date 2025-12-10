Φοινικούντα: Δικηγόρος ανιψιού - «Είμαι περίεργος να δώ γιατί κρατείται ο εντολέας μου»

Η πρώτη αντίδραση του συλληφθέντα ανιψιού για το διπλό φονικό στην Φοινικούντα

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Φοινικούντα: Δικηγόρος ανιψιού - «Είμαι περίεργος να δώ γιατί κρατείται ο εντολέας μου»
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, μετά την σύλληψη δύο ατόμων - του ανιψιού και του εργοδότη των δύο ήδη συλληφθέντων - αλλά και την αναζήτηση τρίτου ατόμου.

Ο δικηγόρος του ανιψιού Γιάννης Βέρας δηλώνει ότι δεν έχει ακόμη πρόσβαση στη δικογραφία, ενώ ο κατηγορούμενος παραμένει στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ πριν από τη μεταγωγή του στην Καλαμάτα.

Συγκεκριμένα σε τηλεοπτική του παρέμβαση τόνισε ότι δεν έχει ακόμη καμία επίσημη ενημέρωση για το περιεχόμενο της κατηγορίας ούτε πρόσβαση στη δικογραφία.

Στο πρώτο του σχόλιο, ο κ. Βέρας είπε πως θέλει να δει «με τι κριτήριο και τι είδους στοιχεία έχει επεκταθεί η ποινική δίωξη» σε βάρος του εντολέα του και αν το ένταλμα σύλληψης «ευσταθεί».

Όπως είπε, ο κατηγορούμενος παραμένει στην Αθήνα και δεν έχει ξεκινήσει η μεταγωγή του στην Καλαμάτα. Ο ίδιος αναμένεται να τον επισκεφθεί λίγη ώρα αργότερα, προκειμένου να ακούσει την εκδοχή του και να ενημερωθεί από τους αστυνομικούς για τον λόγο της σύλληψης.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η ανακρίτρια φέρεται να θεωρεί ότι οι δύο νεαροί που εμπλέκονται στην υπόθεση ήταν τα εκτελεστικά όργανα και ότι η οργάνωση της δολοφονίας αποδίδεται στον ανιψιό, μαζί με ακόμη δύο πρόσωπα, ένας εκ των οποίων είναι ο εργοδότης των δύο νεαρών. Πάντως ο κ. Βέρας διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τίποτε προτού διαβάσει τη δικογραφία, υπογραμμίζοντας ότι «δεν γνωρίζει απολύτως καμία λεπτομέρεια».

Οι επόμενες ώρες θα αποκαλύψουν περισσότερα

Η ολοκληρωμένη εικόνα αναμένεται αφού ο δικηγόρος αποκτήσει πρόσβαση στο υλικό της υπόθεσης και ενημερωθεί για τις ακριβείς κατηγορίες. Όπως λένε πρόσωπα που παρακολουθούν την έρευνα εκ του σύνεγγυς, πλέον η ηθική αυτουργία συνδέεται με πρόθεση κληρονομικής ωφέλειας, στοιχείο που διερευνάται εδώ και εβδομάδες. Ο κατηγορούμενος παραμένει στη ΓΑΔΑ, ενώ οι δικαστικές διαδικασίες συνεχίζονται.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Δραματική προειδοποίηση για «μεγασεισμό» - Φόβοι για τσουνάμι 30 μέτρων και 200.000 νεκρούς

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Στο πλευρό των αγροτών ο Αχιλλέας Μπέος - «Κάνουν δίκαιο αγώνα»

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Δικηγόρος ανιψιού - «Είμαι περίεργος να δώ γιατί κρατείται ο εντολέας μου»

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Νέος αποκλεισμός από τους αγρότες στον Μπράλο για μία ώρα

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Σόφι Κινσέλα: Πέθανε μετά από μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο η 55χρονη συγγραφέας του Shopaholic

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για δύο μέρες στην Περιφερειακή Υμηττού λόγω εργασιών

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Χερσώνα: Τρεις νεκροί από βομβαρδισμό νοσοκομείου σε περιοχή που κατέχει η Ρωσία

16:27ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έρευνα Vodafone Institute: Μόλις 3 στους 10  Έλληνες αμφισβητούν την αξιοπιστία του περιεχομένου που παράγεται από την Τεχνητή Νοημοσύνη

16:23ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Κοκκίνισε η θάλασσα στο Παραλίμνι λόγω της κακοκαιρίας Byron – Δείτε βίντεο

16:16ΥΓΕΙΑ

«Fake news» τα εγκαταλελειμμένα μωρά στο «Έλενα Βενιζέλου»

16:15ΚΟΣΜΟΣ

Λευκωσία: Κοριτσάκι με καρκίνο χτύπησε το καμπανάκι της ζωής στο Μακάρειο Νοσοκομείο

16:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Party με τον Πασχάλη στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Bίντεο από την στιγμή της διάρρηξης σε μίνι μάρκετ - Έκλεψε προϊόντα 7000 ευρώ

16:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης στο μετρό για την παρουσίαση της νέας Κάρτας Αναπηρίας

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Αντετοκούνμπο: Η αφιέρωση στον πατέρα του με Rous

15:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Για ηθική αυτουργία κατηγορούνται ο ανιψιός του νεκρού ιδιοκτήτη και ο επιχειρηματίας φίλος του που συνελήφθησαν - Στη Βούλα η επιχείρηση του ανθρωποκτονιών

15:49ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η νέα απάτη στο WhatsApp: Μοιράζεσαι την οθόνη σου; Μπορεί να εκθέτεις τα μυστικά σου

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε...αντιμέτωπος με την πόρτα της τουαλέτας του Air Force One - Βίντεο

15:44ΕΛΛΑΔΑ

O Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός προσφέρει φροντίδα και υποστήριξη σε παιδιά σε όλη την Ελλάδα

15:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Μεσίνα και Ομπράντοβιτς είναι οι κορυφαίοι προπονητές στην ιστορία»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Για ηθική αυτουργία κατηγορούνται ο ανιψιός του νεκρού ιδιοκτήτη και ο επιχειρηματίας φίλος του που συνελήφθησαν - Στη Βούλα η επιχείρηση του ανθρωποκτονιών

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στα τούνελ της Χαμάς: Ο «λαβύρινθος του τρόμου» σε βάθος 720 χιλιομέτρων - Σπάνιο υλικό από τον ισραηλινό στρατό

15:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Φιλιππίδου: Με αινιγματική ανάρτηση «καρφώνει» διάσημο Έλληνα σκηνοθέτη: «Ο καλλιτέχνης μέσα σου μεταμορφώθηκε σε αρπαχτικό»

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σκηνές τραγωδίας στο μαντρί του Κώστα Θεοφίλου - «Τζάμπα τα θανατώνουν» αναφέρει βουλευτής στο Newsbomb

15:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέες συλλήψεις για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση Ρωσίδας σεξεργάτριας στο Ντουμπάι: «Ένιωσα σαν φτηνό κουρέλι, αλλά τώρα βγάζω πολλά»

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία στην Ευρώπη: Τουλάχιστον 200 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο Ρίο - Χημικά από την αστυνομία κατά αγροτών που επιχειρούσαν να φτάσουν πεζοί στη γέφυρα

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο με εικονική απαγωγή της Ευγενίας Μανωλίδου είχαν φτιάξει στελέχη της Novartis: Πώς αντέδρασε ο Άδωνις όταν προβλήθηκε το υλικό με αίτημα του «Μάξιμου Σαράφη»

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Δικηγόρος ανιψιού - «Είμαι περίεργος να δώ γιατί κρατείται ο εντολέας μου»

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι

16:16ΥΓΕΙΑ

«Fake news» τα εγκαταλελειμμένα μωρά στο «Έλενα Βενιζέλου»

12:32LIFESTYLE

Το «καρφί» της Ιωάννας Τούνη μετά τη συνέντευξη του Αλεξάνδρου - «Το παίζεις καλός ενώ θα έπρεπε να ψάχνεις τρύπα να κρυφτείς»

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

13:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aυτό είναι το βαρύ πιστόλι της Greek Mafia - Ο «Δήμος» , η γιάφκα της Καλλιθέας και το πλούσιο ποινικό παρελθόν του

11:48ΚΟΣΜΟΣ

Πάμελα Άντερσον: Aποκάλυψε για πρώτη φορά τι πραγματικά συνέβη με τον Λίαμ Νίσον

16:36ΚΟΣΜΟΣ

Σόφι Κινσέλα: Πέθανε μετά από μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο η 55χρονη συγγραφέας του Shopaholic

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ