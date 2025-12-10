Νέες συλλήψεις για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Νέες συλλήψεις από την αστυνομία για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας εκ των δύο είναι ο ανιψιός του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που είχε κληρονομήσει την επιχείρηση και δεύτερος ο επιχειρηματίας φίλος του, που διατηρεί κατάστημα στο Κολωνάκι. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες και για ένα τρίτο άτομο, που φαίνεται πως εμπλέκεται στην υπόθεση.

Και οι δύο συλληφθέντες βρίσκονταν στην Αθήνα τη στιγμή της σύλληψης.

Ο ανιψιός με τον επιχειρηματία που συνελήφθησαν συνδέονται με φιλία ετών.

Υπενθυμίζεται ότι για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα είχαν συλληφθεί 22χρονοι, που κατηγορούνται πως ήταν εκείνοι που δολοφόνησαν τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη του, στις 5 Οκτωβρίου.

Στις επιχειρήσεις που διατηρεί ο ένας εκ των δύο συλληφθέντων, μια καφετέρια και ένα κατάστημα με δερμάτινα είδη στο Κολωνάκι, η αστυνομία είχε κάνει έρευνες στα μέσα Νοεμβρίου. Στην καφετέρια εργάζονταν και οι δύο νεαροί κατηγορούμενοι. Στόχος της έρευνας ήταν η συλλογή στοιχείων, ψηφιακών και άλλων που μπορεί να σχετίζονται με τη διπλή ανθρωποκτονία και μάλιστα τότε είχαν κατασχθεί κινητά τηλέφωνα, laptops και tablets.

