Φοινικούντα: Έρευνα της Αστυνομίας σε επιχειρήσεις 32χρονου στην Αθήνα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, ειδικό κλιμάκιο της Αστυνομίας, γνωστό ως το «ελληνικό FBI», πραγματοποίησε έρευνα σε δύο καταστήματα που διατηρεί 32χρονος επιχειρηματίας στο κέντρο της Αθήνας.

Η έρευνα διενεργείται κατόπιν εντολής της ανακρίτριας του πρωτοδικείου Καλαμάτας, που έχει αναλάβει τη δύσκολη υπόθεση, με στόχο τη συλλογή και διασταύρωση στοιχείων που ίσως φωτίσουν κρίσιμες πτυχές της πολύκροτης αυτής υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος φέρεται να ήταν εργοδότης ενός εκ των δύο προφυλακισμένων κατηγορουμένων και διατηρούσε στενή φιλική σχέση με τον ανιψιό και μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της διπλής δολοφονίας, ο οποίος είναι ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ενός από τα δύο θύματα.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, καθώς οι αρχές προσπαθούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το υπόβαθρο και τις διασυνδέσεις όλων των εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Διαβάστε επίσης