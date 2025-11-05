Φοινικούντα: Νέα πολύωρη κατάθεση έδωσε ο ανιψιός - Σφίγγει ο κλοιός για τον ηθικό αυτουργό

Σφίγγει ο κλοιός για τους ηθικούς αυτουργούς στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Ένας μήνας συμπληρώνεται από το τραγικό διπλό φονικό σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, όπου έχασαν τη ζωή τους ο 68χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο επιστάτης. Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες εντατικά, εστιάζοντας στους δύο 22χρονους που έχουν προφυλακιστεί, προσπαθώντας να αποσαφηνίσουν ποιος από αυτούς πυροβόλησε και ποιος ενδεχομένως είχε ρόλο ως ηθικός αυτουργός.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το MEGA, το πρωί της Τετάρτης κλήθηκε για συμπληρωματική κατάθεση ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, καθώς υπάρχουν ακόμη αρκετά κενά στην υπόθεση. Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου έχει επιτρέψει στις Αρχές να εξετάσουν σε βάθος τις επικοινωνίες των εμπλεκομένων, με στόχο να συσχετίσουν τα ευρήματα με τις καταθέσεις και τις μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις κλήσεις από τα λεγόμενα «πακιστανικά κινητά», αλλά και σε άλλες επικοινωνίες που μπορεί να σχετίζονται με την υπόθεση. Παράλληλα, ερευνάται η εμπλοκή ενός επιπλέον προσώπου, το οποίο θεωρείται πιθανός συνεργός ή και ηθικός αυτουργός της δολοφονίας.

Επιπλέον, έχει γίνει γνωστό ότι η ανιψιά του 33χρονου που έχει καταθέσει προχώρησε στην αποστολή εξωδίκων προς τον ίδιο, ο οποίος είναι το πρόσωπο που επέζησε της επίθεσης και του διπλού φονικού. Αυτές οι νομικές ενέργειες προσθέτουν νέες διαστάσεις στην υπόθεση και αναμένεται να εξεταστούν από τους αρμόδιους.