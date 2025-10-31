Φοινικούντα: Ποια στοιχεία οδηγούν στο τέλος του θρίλερ της διπλής δολοφονίας

Κοντά στην ολοκλήρωση είναι πλέον - 25 μέρες μετά - η αστυνομική αλλά και δικαστική έρευνα για το «θρίλερ της Φοινικούντας» με τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του 50χρονου επιστάτη και φίλου του, με δράστες δύο 22χρονους φίλους από την Καλλιθέα που στόχευαν, όπως υποστήριξαν, την αρπαγή χρημάτων από το πρώτο θύμα τους.

Υψηλόβαθμα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. εκτιμούν ότι παραμένουν 4 - 5 κενά στους ισχυρισμούς των δύο νεαρών για τον τρόπο δράσης τους και εάν το κίνητρό τους ήταν τελικά η ληστεία. Οι ίδιοι, σύμφωνα με Τα Νέα, συμπληρώνουν ότι ακόμη δεν έχουν αναδειχθεί απολύτως σαφή στοιχεία για τυχόν εμπλοκή άλλων προσώπων ή και για «ηθική αυτουργία» συγγενών του 68χρονου με στόχο περιουσιακά στοιχεία του.

Επισημαίνουν μάλιστα ότι «το τελευταίο αυτό σενάριο πράγματι στηρίζεται από ορισμένες σαφείς ενδείξεις και επιλογές των δραστών, υπάρχουν όμως και άλλες πλευρές της υπόθεσης που ίσως το απομακρύνουν ως βασικό ενδεχόμενο».

Το όπλο και το κινητό

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. εντόπισαν πολλά κενά στις αναφορές των δύο 22χρονων (ο ένας αποδίδει στον άλλο τον ρόλο του δολοφόνου), αφού φαίνεται να σκοτώνουν εν ψυχρώ τα θύματά τους χωρίς να ζητήσουν λεφτά και χωρίς τα θύματά τους να αντισταθούν.

Ακόμη δεν ανέφεραν στους αστυνομικούς με σαφήνεια πού βρίσκεται το όπλο του εγκλήματος όπως και τουλάχιστον ένα «πακιστανικό» τηλέφωνο που χρησιμοποίησαν. Επίσης, δεν αποσαφήνισαν τι απέγινε η περούκα που φέρεται να φορούσε ο δολοφόνος, πού άφησαν τα ρούχα τους κ.λπ.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. ερευνούν διεξοδικά το ενδεχόμενο να υπήρχε οργανωμένο σχέδιο δολοφονίας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για κληρονομικούς λόγους, καθώς και υποβοήθηση των δραστών να απομακρυνθούν από την περιοχή μετά τον διπλό φόνο.