Φοινικούντα: Αποκαλυπτικές οι κλήσεις του 22χρονου στην πρώτη απόπειρα δολοφονίας

Οι Αρχές θεωρούν κρίσιμα τα στοιχεία από τις τηλεφωνικές κλήσεις των δύο 22χρονων τόσο την ημέρα της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ όσο και του επιστάτη όσο και εκείνες που έγιναν κατά την πρώτη απόπειρα δολοφονίας

Φοινικούντα: Αποκαλυπτικές οι κλήσεις του 22χρονου στην πρώτη απόπειρα δολοφονίας
Βιντεοληπτικό υλικό, η διαδρομή των δραστών και άλλα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, μπαίνουν πλέον στο «μικροσκόπιο» της έρευνας για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Οι Αρχές θεωρούν κρίσιμα τα στοιχεία από τις τηλεφωνικές κλήσεις των δύο 22χρονων τόσο την ημέρα της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ όσο και του επιστάτη όσο και εκείνες που έγιναν κατά την πρώτη απόπειρα εναντίον του Κωνσταντίνου Τομάρα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο 22χρονος που φέρεται ως ο εκτελεστής στην πρώτη απόπειρα δολοφονίας του θύματος στις αρχές Σεπτεμβρίου, να είχε τηλεφωνήσει στον εργοδότη του. Ο φίλος του ανιψιού του θύματος είναι ο εργοδότης και των δύο δραστών της δολοφονίας.

Ο 22χρονος στις 6 Σεπτεμβρίου είχε καλέσει δύο φορές τον εργοδότη του. Η μία κλήση έγινε στις 16:12 και είχε διάρκεια 3,5 λεπτά ενώ η δεύτερη έγινε στις 16:25 και είχε διάρκεια 1,5 λεπτό, σύμφωνα με το MEGA. Οι τηλεφωνικές αυτές κλήσεις θεωρούνται κρίσιμες καθώς ο εργοδότης τους έχει καταθέσει στις Αρχές πως δεν είχε δει τον 22χρονο για τουλάχιστον 4 χρόνια.

Οι Αρχές που χειρίζονται την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα είναι πεπεισμένες πως οι δύο 22χρονοι είχαν τουλάχιστον ένα άτομο που οργάνωσε το σχέδιο δολοφονίας αλλά και κάποια άκομη άτομα που βοήθησαν στη διαφυγή τους.

Οι ίδιες πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό την επόμενη εβδομάδα να εκδοθούν νέα εντάλματα σύλληψης. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες κλήθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση μια γυναίκα από χωριό κοντά στη Μεσσήνη, που φέρεται να άκουσε συνομιλίες των δύο 22χρονων κοντά στο σπίτι της λίγες ώρες πριν τη διπλή δολοφονία.

Εδώ και δώδεκα ημέρες οι δύο συλληφθέντες 22χρονοι παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Ναυπλίου, κατηγορώντας ο ένας τον άλλον για το ποιος μπήκε μέσα στο κάμπινγκ και πυροβόλησε τα δύο θύματα.

