Νέες αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Δημήτρης Δρίζος

Φοινικούντα: Τα τηλέφωνα του 22χρονου στον εργοδότη πριν τις απόπειρες δολοφονίας στον 68χρονο
Βιντεοληπτικό υλικό, η διαδρομή των δραστών και άλλα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, μπαίνουν πλέον στο «μικροσκόπιο» της έρευνας για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Ένα από τα στοιχεία που θεωρούν κρίσιμο οι Αρχές είναι οι τηλεφωνικές κλήσεις που έχουν κάνει οι δύο δράστες του διπλού φονικού την ημέρα της δολοφονίας αλλά και κατά την πρώτη απόπειρα εναντίον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Σύμφωνα με το MEGA, ο φερόμενος ως εκτελεστής της δολοφονίας φαίνεται πως στην πρώτη απόπειρα δολοφονίας του θύματος είχε τηλεφωνήσει στον εργοδότη του.

Σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες που φέρνει στη δημοσιότητα η εκπομπή, φαίνεται πως ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής στις 6 Σεπτεμβρίου είχε καλέσει δύο φορές τον εργοδότη του. Η μία κλήση έγινε στις 16:12 και είχε διάρκεια 3,5 λεπτά ενώ η δεύτερη έγινε στις 16:25 και είχε διάρκεια 1,5 λεπτό.

Οι τηλεφωνικές αυτές κλήσεις θεωρούνται κρίσιμες καθώς ο εργοδότης τους έχει καταθέσει στις Αρχές πως δεν είχε δει τον 22χρονο για τουλάχιστον 4 χρόνια.

Το μυστηριώδες λευκό αυτοκίνητο με τους τρεις επιβάτες στο «μικροσκόπιο» των Αρχών

Συνεχίζονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με τις αρχές να προσπαθούν να κατανοήσουν γιατί οι δράστες παρέμειναν επί τέσσερις ώρες σε απομονωμένο σημείο, προτού εκτελέσουν το έγκλημά τους.

Σύμφωνα με το MEGA μια συγκλονιστική δεύτερη μαρτυρία φέρνει νέα δεδομένα στην πολύκροτη υπόθεση.

Η μαρτυρία αφορά ένα λευκό όχημα με τρεις επιβαίνοντες, που εντοπίστηκε μία μέρα πριν από το διπλό φονικό, ακριβώς στο σημείο όπου οι δράστες περίμεναν επί ώρες με το σκούτερ τους. Μια γυναίκα που βρέθηκε εκεί περιγράφει ότι είδε το αυτοκίνητο να φρενάρει απότομα κοντά στο κτήμα της, σε έναν χωματόδρομο που αποτελεί αδιέξοδο.

«Ήταν η πρώτη φορά που είδα κάποιον να περνά από εδώ τόσα χρόνια», λέει η μάρτυρας, η οποία εργαζόταν μαζί με τον σύζυγό της στο κτήμα. Όταν πλησίασε, άκουσε έναν από τους επιβαίνοντες να ρωτά αν υπάρχουν σπίτια στην περιοχή, απαντώντας ότι υπάρχει μόνο ένα πίσω από το σημείο.

Η γυναίκα περιγράφει ότι το αυτοκίνητο πλησίασε με μεγάλη ταχύτητα, χωρίς να γνωρίζουν οι επιβαίνοντες ότι ο δρόμος τελειώνει σε αδιέξοδο. «Μόλις είδαν τους πλαστικούς σωλήνες που βάζουμε για να σηματοδοτήσουμε το τέλος του δρόμου, πάτησαν απότομα φρένο και έμειναν για 20-30 δευτερόλεπτα», εξηγεί.

Μετά από σύντομη συζήτηση μεταξύ τους, το όχημα έκανε όπισθεν και απομακρύνθηκε. Η ίδια γυναίκα θα δει την επόμενη μέρα στο ίδιο σημείο το σκούτερ που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες, εγείροντας ερωτήματα για ενδεχόμενη συνεργασία τρίτου προσώπου.

«Δεν είχαμε μαζί μας όπλο...»

Ο φερόμενος ως εκτελεστής, σύμφωνα με πληροφορίες από την πολύωρη απολογία του, αρνείται πως είχε όπλο μαζί του και υποστηρίζει ότι πιθανόν να το προμηθεύτηκαν από κάποιο σημείο που σταμάτησαν. Παράλληλα, αναφέρει πως ο φίλος του είχε βοήθεια, καθώς εκείνος κρατούσε το GPS και έδινε οδηγίες κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

Οι νέες μαρτυρίες που παρουσιάζονται από το Live News δίνουν νέα διάσταση στην υπόθεση, ενώ αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της άρσης τηλεφωνικού απορρήτου για να εξακριβωθεί αν υπήρξε τρίτο άτομο που εμπλέκεται στο έγκλημα.

Η αποκάλυψη για το ύποπτο λευκό αυτοκίνητο και οι μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής ενισχύουν τις υποψίες για πιθανό συνεργό, γεγονός που μπορεί να ανοίξει νέα γραμμή έρευνας. Οι αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση, εστιάζοντας στο πώς οι δράστες βρέθηκαν σε ένα τόσο απομονωμένο μέρος και αν υπήρξε προετοιμασία ή βοήθεια από τρίτους.

Η υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα παραμένει σε πρώτο πλάνο, με τα νέα στοιχεία να αναμένεται να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες και τα κίνητρα του εγκλήματος.

