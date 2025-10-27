Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Οι νέες συλλήψεις που έρχονται και το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο

Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για την εξιχνίαση του διπλού φονικού σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Οι νέες συλλήψεις που έρχονται και το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο
Νέες πληροφορίες έρχονται στην επιφάνεια για την μυστηριώδη υπόθεση με τη διπλή δολοφονία με θύματα τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Οι δύο κατηγορούμενοι για τη διπλή δολοφονία, έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης

Τα νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά την άρση των τηλεπικοινωνίων όπως φαίνεται ανοίγουν τον δρόμο για την έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης.

Τα τρία αυτά νέα εντάλματα σύλληψης αφορούν:

  • ένα πρόσωπο–κλειδί, το οποίο φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός της δολοφονίας
  • ένα δεύτερο άτομο, που ενδέχεται να οργάνωσε την εκτέλεση,
  • και μία γυναίκα, η οποία φέρεται να μετέφερε τον 22χρονο συνεργό.

Τα στοιχεία από τα κινητά τηλέφωνα

Η ανακρίτρια Καλαμάτας έχει εδώ και λίγες ημέρες στα χέρια της τα στοιχεία από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, τα οποία αναμένεται να δώσουν απαντήσεις στα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Τμήμα Ανθρωποκτονιών έχει αναλύσει μέχρι στιγμής τουλάχιστον επτά κινητά τηλέφωνα, με τα ευρήματα να έχουν ήδη διαβιβαστεί στις ανακριτικές αρχές.

Μάλιστα, από την επεξεργασία των δεδομένων και σε συνδυασμό με τις απολογίες των εμπλεκομένων στην υπόθεση έχουν αποκαλυφθεί κενά αλλά και αντιφάσεις στις καταθέσεις.

«Δεν πείθει ακόμα και ο τόπος του εγκλήματος. Πώς μπορεί να έγινε εκεί μέσα, σε έναν μικρό χώρο, να υπήρχαν τρεις άνθρωποι, να πυροβοληθεί ο ένας από αυτούς, να κυνηγηθεί ο άλλος και ο τρίτος να σώθηκε;», αναφέρει με νόημα ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής.

Ένα σημαντικό ερώτημα

Το σημαντικότερο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές αφορά το πώς ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός κατόρθωσε να φτάσει στην Καλαμάτα μετά το έγκλημα.

Από την ιχνηλάτηση της διαδρομής του, οι ερευνητές θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι υπήρξε τρίτο πρόσωπο, το οποίο βοήθησε στη μεταφορά του, πιθανότατα από τον περιμετρικό της Καλαμάτας, ώστε να αποφύγει τα σημεία με κάμερες ασφαλείας.

Με πληροφορίες από Mega

