Φοινικούντα: «Ο 68χρονος φοβόταν για τη ζωή του» - Στα χέρια της ανακρίτριας νέα στοιχεία

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, η ανακρίτρια της Καλαμάτας έχει πλέον στα χέρια της τα δεδομένα που προέκυψαν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως σε σκοτεινά σημεία της υπόθεσης.

Το Τμήμα Ανθρωποκτονιών έχει ήδη αναλύσει τουλάχιστον επτά κινητά τηλέφωνα, και τα αποτελέσματα έχουν αποσταλεί στις αρμόδιες ανακριτικές Αρχές.

Από την εξέταση των στοιχείων και τις απολογίες που δόθηκαν υπό αυστηρή μυστικότητα μέσα στην εβδομάδα, εντοπίζονται κενά και αντιφάσεις στο θρίλερ της Φοινικούντας.

Το πιο σημαντικό ερώτημα που καλούνται οι Αρχές να απαντήσουν είναι πώς ο 22χρονος, φερόμενος ως συνεργός, βρέθηκε στην Καλαμάτα μετά τη δολοφονία.

Οι έρευνες για τη διαδρομή του νεαρού δείχνουν ότι υπήρξε και τρίτο άτομο, που τον μετέφερε από τα περίχωρα της Καλαμάτας, πιθανώς για να αποφύγει τις κάμερες ασφαλείας.

Πληροφορίες από το φιλικό περιβάλλον του 68χρονου επιχειρηματία αναφέρουν ότι το θύμα είχε έντονο φόβο για τη ζωή του το τελευταίο διάστημα.

Η δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος, Κατερίνα Φραγκάκη, δήλωσε στο MEGA: «Η εντολέας μου έχει πολύ καλή σχέση με τον 68χρονο από τότε που γεννήθηκε. Κατέχει σημαντικά στοιχεία που θεωρώ πολύτιμα για το έργο της ανακρίτριας. Φαίνεται πως ο άνθρωπος αυτός φοβόταν για τη ζωή του εδώ και καιρό».

Από την πλευρά της, η ανιψιά του 68χρονου τονίζει ότι είναι απαραίτητο να εντοπιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διπλή δολοφονία.

Όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά, ενώ τα νέα στοιχεία που προέκυψαν ανοίγουν το δρόμο για πιθανή έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης.

Διαβάστε επίσης