Φοινικούντα – Επίθεση δικαστών και εισαγγελέων: «Οι δημοσιογραφικές ακρότητες ξεπέρασαν κάθε όριο»

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μυστηριώδης υπόθεση στη Φοινικούντα όπου δύο άντρες –ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο επιστάτης– δολοφονήθηκαν.

Από το απόγευμα της Πέμπτης, στα «χέρια» της ανακρίτριας που εξετάζει την υπόθεση βρίσκεται ο φάκελος με την ανάλυση των τηλεφωνικών επικοινωνιών από το μοιραίο βράδυ.

Στην υπόθεση, μέχρι και σήμερα παραμένει μυστήριο όσον αφορά το ερώτημα ποιος από τους δύο 22χρονους που έχουν προφυλακιστεί είναι ο εκτελεστής, αλλά κι αν υπάρχει ηθικός αυτουργός.

Ωστόσο, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στέκεται σε μία άλλη διάσταση του σοβαρού συμβάντος, το οποίο είναι ακόμη υπό διερεύνηση. Συγκεκριμένα, καταγγέλλει εκπομπές ενημερωτικού περιεχομένου σε μερίδα της τηλεοπτικής δημοσιογραφίας, μετά τις εικόνες που είδαν το «φως» της δημοσιότητας και δείχνουν τους δύο βασικούς κατηγορούμενους να απολογούνται ενώπιον του ανακριτή.

Η ανακοίνωση αναφέρεται στον Νίκο Ευαγγελάτο και την εκπομπή Live News του MEGA, ενώ τα ίδια πλάνα προβλήθηκαν και από άλλες εκπομπές.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων:

«Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων διαπιστώνει με ιδιαίτερη ανησυχία, ότι η εικόνα αποσύνθεσης που παρουσιάζει μερίδα της τηλεοπτικής δημοσιογραφίας, έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο.

Τις προηγούμενες ημέρες παρακολουθήσαμε με φρίκη γνωστό δημοσιογράφο – παρουσιαστή να εμφανίζει στην τηλεοπτική του εκπομπή καταγραφή με κάμερα της διαδικασίας που διεξάγεται εντός γραφείου εισαγγελέα, με εστίαση και λήψη δια του παραθύρου.

Μάλιστα η κάμερα μη μπορώντας να αποκτήσει ηχητική πρόσβαση στο χώρο, επιχείρησε να εστιάσει ειδικά στα πρόσωπα των παριστάμενων παραγόντων της διαδικασίας, με προφανή σκοπό να αντλήσει πληροφορίες με κάθε δυνατό αθέμιτο τρόπο για την διαδικασία που διεξαγόταν, παραβιάζοντας τόσο τη μυστικότητά της όσο και κάθε έννοια δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Είναι σαφές ότι η συνεχής προσπάθεια απαξίωσης των θεσμών, έχει γίνει βούτυρο στο ψωμί για εκείνους που δεν είχαν ούτε θα έχουν ποτέ αναστολές και που αρνούνται τη συμμόρφωση με τους κανόνες, στο βωμό της τηλεθέασης και του κέρδους.

Καλούμε την Πολιτεία και το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο να παρέμβουν δραστικά και άμεσα, ώστε να προστατευθούν αποτελεσματικά από τις νέες τηλεοπτικές αρένες που στήνονται, όχι μόνο οι δικαστικοί λειτουργοί, αλλά πρωτίστως οι ανυπεράσπιστοι πολίτες, των οποίων τα δικαιώματα κινδυνεύουν με ανεπανόρθωτη βλάβη».

Διαβάστε επίσης