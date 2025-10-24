Φοινικούντα: Στην ανακρίτρια τα τηλεφωνήματα από το βράδυ της διπλής δολοφονίας - Έρχονται συλλήψεις

Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες ημέρες για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Οι Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ, καθώς νέα στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως και δεν αποκλείεται να υπάρξουν νέα εντάλματα σύλληψης για πρόσωπα σε Φοινικούντα και Αττική.

Η ανακρίτρια που ανέλαβε τη διερεύνηση της διπλής δολοφονίας έχει ήδη στα χέρια της την ανάλυση των τηλεφωνικών επικοινωνιών από το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη.

Έτσι, με την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, οι αστυνομικοί αποκτούν ξεκάθαρη εικόνα για το ποια κινητά τηλέφωνα «χτύπησαν» κοντά στο σημείο της δολοφονίας, ποιοι συνομίλησαν αλλά και ποιες κλήσεις έγιναν τις κρίσιμες ώρες, πριν και μετά δηλαδή από τη διπλή δολοφονία.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας γύρω από το κάμπινγκ ενεργοποιήθηκαν έντονα εκείνο το βράδυ, τόσο με εισερχόμενες όσο και με εξερχόμενες κλήσεις που συνδέονται άμεσα με το σημείο της δολοφονίας.

Τα κενά, οι αντιφάσεις και τα νέα πρόσωπα

Η ανάλυση των συνομιλιών και των σημάτων θα φωτίσει σημεία της υπόθεσης που παραμένουν θολά. Τα κενά και οι αντιφάσεις στις απολογίες των δύο 22χρονων δεν είχαν πείσει τους αστυνομικούς και έτσι οι έρευνες συνεχίστηκαν για να ξεκαθαριστεί πλήρως το μυστήριο με τη διπλή δολοφονία.

Οι αστυνομικοί χειρίζονται την υπόθεση κάτω από άκρα μυστικότητα. Έτσι, όλα δείχνουν πως τα κομμάτια του παζλ αρχίζουν να συμπληρώνονται. Και γι' αυτό μέσα στις επόμενες ημέρες είναι πιθανό να εκδοθούν νέα εντάλματα σύλληψης.

Διαβάστε επίσης