Φοινικούντα: «Μας δείχνουν στα κανάλια, θα μας βρουν» - Η συνομιλία των εκτελεστών σε καφετέρια
Η συνομιλία των δυο δραστών μετά τη δολοφονία και πριν την παράδοση ενός εκ των δυο στις Αρχές
Νέες αποκαλύψεις από τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα έρχονται στη δημοσιότητα με τη συνομιλία των δύο δραστών πριν την παράδοση του ενός 22χρονου, να δημοσιεύονται.
Συγκεκριμένα, ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA έδωσε στη δημοσιότητα την συνομιλία των δύο 22χρονων πριν παραδοθεί ο φερόμενος ως συνεργός. Στη συνάντησή τους σε καφετέρια της Αθήνας, ο νεαρός αναφέρει στον φερόμενο ως εκτελεστή πως «μας δείχνουν τα κανάλια, θα μας βρουν».
Η συζήτηση ανάμεσα στους δύο νεαρούς δεν είχε καλό τέλος, καθώς διαφώνησαν για το αν πρέπει να παραδοθούν στην αστυνομία ή όχι, με τον 22χρονο ωστόσο να πηγαίνει στη ΓΑΔΑ και να παραδίνεται.
