Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες – Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι για την διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή τους μετά από μια μαραθώνια διαδικασία η οποία διήρκησε περίπου 16 ώρες, που ξεκίνησε το μεσημέρι της Κυριακής (20/10) και ολοκληρώθηκε περίπου στις 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους, οι δύο 22χρονοι – ο Ελληνοβρετανός και ο συγκατηγορούμενός του που παραδόθηκε αυτοβούλως – παρουσίασαν τη δική τους εκδοχή για το έγκλημα, προσπαθώντας ο καθένας να απομακρύνει από πάνω του τις ευθύνες. Και οι δύο επιρρίπτουν ο ένας στον άλλον την ευθύνη για το ποιος μπήκε το μοιραίο βράδυ στη σκηνή του εγκλήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας και του δεύτερου κατηγορούμενου, ο συνήγορος του καθ’ ομολογίαν συνεργού, Μπάμπης Λυκούδης, δήλωσε ότι «στις 4 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος απολογιών των δύο κατηγορουμένων, με τα αναμενόμενα δικονομικά αποτελέσματα. Η ανάκριση παραμένει ανοιχτή. Οι κατηγορούμενοι εξέθεσαν ο καθένας τους δικούς του ισχυρισμούς σχετικά με τη συμμετοχή τους στις πράξεις που τους αποδίδονται. Ο εντολέας μου, από την πρώτη στιγμή που παραδόθηκε αυτοβούλως από τον Βούλο, είπε την πραγματικότητα αυτής της υπόθεσης — ότι έχει συμμετοχή στη συνέργεια, αλλά όχι στη φυσική αυτουργία που αποδίδεται στον άλλον κατηγορούμενο. Επέμεινε στη θέση του. Η ανάκριση, όπως τόνισα, παραμένει ανοιχτή η διαδικασία δεν έχει ακόμη περατωθεί».

Είχε προηγηθεί χρονικά, η απολογία του πρώτου 22χρονου.

Ο 22χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στο έγκλημα - επιμένει πως δεν γνωρίζει από όπλα, δεν κατέχει όπλα, δεν έχει πυροβολήσει ποτέ, και πως τη μοιραία νύχτα βρισκόταν έξω από το κάμπινγκ στο σκούτερ.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ο δικηγόρος του Δημήτρης Γκαβέλας προέβη σε δηλώσεις έξω από τα δικαστήρια λέγοντας πως ο πελάτης του αρνείται τις κατηγορίες: «Ηταν μια μαραθώνια απολογία, όπως συνηθίζεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις και εκτιμώ πως έχει αρκετή πορεία ακόμη η ανάκριση. Αυτό που ισχυρίστηκε ο εντολέας μου είναι πως δεν είναι ο φυσικός αυτουργός των δύο ανθρωποκτονιών. Μετέφερε ξεκάθαρα στην κ. ανακρίτρια πως δε έφερε όπλο και δεν πυροβόλησε ο ίδιος. Αυτός που εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος είναι ο έτερος συγκατηγορούμενος, ο ίδιος παρέμεινε εκτός του κάμπινγκ».

Τα σκοτεινά σημεία και οι αντιφάσεις

Ωστόσο, λείπουν ακόμα πολλά κομμάτια από το παζλ του μακελειού προκειμένου η αστυνομία να μπορεί με βεβαιότητα να καταλήξει στο ποιος από τους δύο εκτέλεσε τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του καμπινγκ. Ποιος δηλαδή είχε τον ρόλο του συνεργού, ποιος του εκτελεστή αλλά και αν υπήρχε κάποιος άλλος που έδωσε την εντολή.

Υπενθυμίζεται ότι ο 22χρονος που παραδόθηκε μόνος του την περασμένη Τρίτη ισχυρίστηκε ότι η κακοποίηση που είχε υποστεί από τον 68χρονο στο παρελθόν τον ώθησε να τον εκβιάσει επανειλημμένα για να του δώσει χρήματα.

Όπως υποστήριξε πήγαν στη Φοινικούντα μαζί με τον Ελληνοβρετανό φίλο του που προσφέρθηκε να τον βοηθήσει για να πάρουν χρήματα από τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

«Τι λες ρε φλώρε; Θα πάμε μαζί αυτή τη φορά και θα τον κάνω εγώ να του φύγει το κλαπέτο, θα τα κανονίσω όλα εγώ», φέρεται να του είπε ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής. Ο 22χρονος καθ΄ομολογίαν συνεργός της δολοφονίας, ισχυρίζεται ότι πήγαν στο κάμπινγκ για να εκβιάσουν κι όχι να σκοτώσουν, λέγοντας πως εκείνος δεν πάτησε την σκανδάλη.

Ο συγκατηγορούμενος του, φερόμενος ως εκτελεστής, τον διαψεύδει κατηγορηματικά. «Δεν είχα λόγο να σκοτώσω κανέναν. Εγώ πήγα για τα λεφτά. Εκείνος άρχισε να πυροβολεί… Εγώ δεν ήμουν καν μπροστά», ισχυρίζεται.

Ωστόσο, τα ευρήματα από την σκηνή του εγκλήματος δεν επαληθεύουν τους ισχυρισμούς τους. Οι δύο σφαίρες που δέχθηκε σε θώρακα και μέτωπο ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ αλλά και οι τρεις πισώπλατοι πυροβολισμοί που δέχθηκε ο επιστάτης δείχνουν ότι οι βολές που δέχθηκαν δεν φαίνεται να έπεσαν για εκφοβισμό.

Περιμένουν να «μιλήσουν» τα κινητά τηλέφωνα

Οι κλήσεις των μαρτύρων που έχουν ήδη περάσει το κατώφλι της ανακρίτριας (ανιψιός του ιδιοκτήτη, η σύντροφός του και ο εργοδότης του 22χρονου), αλλά και η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων θα συνεχιστούν από τις δικαστικές αρχές το επόμενο διάστημα.

Οι αστυνομικοί έχουν ζητήσει και έχουν ήδη λάβει το «πράσινο φως» προκειμένου να ανοιχθούν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες όλων των εμπλεκομένων, όχι μόνο την ημέρα της δολοφονίας αλλά σε διάστημα 2 μηνών. Τα δεδομένα από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας αναμένεται να παραδοθούν αύριο.

Επιπλέον, οι Αρχές θεωρούν πρόσωπο «κλειδί» όλου αυτού του θρίλερ τον 22χρονο κατηγορούμενο ως συνεργό που παραδόθηκε μόνος του στις Αρχές.

Ο λόγος είναι καθώς θεωρούν πως δεν έχει πει την αλήθεια και πιθανόν να καλύπτει κάποιον.

