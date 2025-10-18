Διπλό φονικό στην Φοινικούντα: Οι σχέσεις του δολοφονημένου θείου και του αυτόπτη μάρτυρα ανιψιού

Τι αποκάλυψε συγγενής του 68χρονου

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Νέες αποκαλύψεις για το διπλό φονικό στην Φοινικούντα έρχονται στο φως της δημοσιότητας μέρα με την ημέρα αναφορικά με τις σχέσεις που είχε το θύμα με τον ανιψιό του και αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας.

Οι συγγενείς του ανιψιού μιλούν για έναν άνθρωπο που δεν είχε τίποτα να χωρίσει με τον θείο του. Ωστόσο, η ανιψιά του 68χρονου παρουσιάζει ένα άγνωστο περιστατικό που είχε διαδραματιστεί πριν χρόνια.

«Σχετικά με τη σχέση του θείου μου με τον ανιψιό του που με ρωτάτε, τώρα τελευταία ήταν πολύ καλή. Πριν όμως από τέσσερα περίπου χρόνια έγινε μία κλοπή περίπου 20.000 ευρώ στο σπίτι που μου είχε παραχωρήσει για τις καλοκαιρινές μου διακοπές του 2017, για ενάμιση μήνα, για να μείνω και ενώ έλειπα για 10 μέρες στην Αθήνα, έγινε αυτή η κλοπή. Ο θείος μου τότε κατηγορούσε συνέχεια ανιψιό ότι είχε σχέση με αυτή την κλοπή και μάλιστα μου είχε πει ότι θα φτιάξει γράμματα στα οποία θα έγραφε ότι, αν πάθαινε κάτι, θα θεωρούσε υπεύθυνο τον ανιψιό του Τον φοβόταν πολύ, γιατί σε περίπτωση που πάθαινε κάτι, θα έπαιρνε τη μερίδα του λέοντος από την περιουσία. Παρ’ όλα αυτά όμως τα τελευταία δύο τρία χρόνια οι δυο τους, είχαν έρθει ξανά κοντά».

Ωστόσο για πολλούς ο ανιψιός βρίσκεται στο κάδρο των ερευνών της ΕΛΑΣ με τις υπόνοιες για τις σχέσεις που διατηρούσε με τον θείο του να δίνουν και να παίρνουν.

Ο ανιψιός θεωρείται ως ο άνθρωπος «κλειδί» στην υπόθεση καθώς ήταν ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του φονικού. Παράλληλα ο ανιψιός είναι το πρόσωπο που περιέγραψε τα χαρακτηριστικά του στην ΕΛΑΣ και εν τέλει ο άνθρωπος που έδειξε με το χέρι του στους αστυνομικούς τον εκτελεστή του θείου του.

Κατέθεσε σήμερα ο εργοδότης του 22χρονου συνεργού της διπλής δολοφονίας

Στο μεταξύ, ενώπιων του ανακριτή βρέθηκε σήμερα ο φίλος του 33χρονου ανιψιού και εργοδότης του 22χρονου συνεργού, ο οποίος ήταν ο πρώτος που δέχθηκε τηλεφώνημα μετά το στυγερό έγκλημα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής, για το διπλό έγκλημα στην Φοινικούντα, στον συγκεκριμένο επιχειρηματία έχει τηλεφωνήσει η σύντροφος του 33χρονου ανιψιού το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου που έγινε η δολοφονία.

Έτσι στο πλαίσιο της ανάκρισης κλήθηκε και συγκεκριμένος σήμερα (18/10/25), ο οποίος κατέθετε για περισσότερες από 4 ώρες στην ανακρίτρια. Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή (17/10), είχαν καταθέσει ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και η σύντροφός του καθώς κλήθηκαν να δώσουν περαιτέρω εξηγήσεις για τη διπλή δολοφονία.

Αύριο αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή οι δύο 22χρονοι που έχουν συλληφθεί για τη δολοφονία.

«Αιχμές» κατά του ανιψιού από τον συνήγορο του φερόμενου ως φυσικού αυτουργού

Μετά τις καταγγελίες του δικηγόρου του 22χρονου «πιστολέρο» η υπόθεση παίρνει νέα τροπή. Ο δικηγόρος υπεράσπισης του 22χρονου, Δημήτρης Γκαβέλας μίλησε στο Mega για «υποτιθέμενο αυτόπτη μάρτυρα», «δείχνοντας» τον ανιψιό του θύματος.

«Ο εντολέας μου έχει από την αρχή μία θέση, πως δεν πυροβόλησε αυτός. Η αναγνώριση και η μαρτυρία αντιμετωπίζονται με μία επιφύλαξη. Γενικά είμαι επιφυλακτικός. Μπορεί να μην είδε καλά ή να υπάρχει σκοπιμότητα», ανέφερε αρχικά ο κ. Γκαβέλας.

Το ερώτημα που μένει αναπάντητο μέχρι σήμερα είναι αν ο 22χρονος «πιστολέρο» θα επιμείνει στην γραμμή ενοχοποίησης του ανιψιού αλλά κυρίως αν η στάση του αυτή είναι αντιπερισπασμός ή κομμάτι στρατηγικής που βασίζεται σε ντοκουμέντα και αποδείξεις.

«Ο πελάτης μου δεν ήξερε ότι θα γίνει έγκλημα. Η γενική τοποθέτηση είναι πως δεν γνώριζε ούτε την ύπαρξη του όπλου. Τα πρόσθετα στοιχεία θα τα πει στην ανακρίτρια», ασυμπλήρως στη συνέχειαο δικηγόρος του 22χρονου φερόμενου ως φυσικού αυτουργού.

Νέα μαρτυρία συγγενή για τον ανιψιό και την αλλαγή της διαθήκης

Στο Mega μίλησε και ένας συγγενής του θύματος, ο οποίος αναφέρθηκε τόσο στους δύο φερόμενους ως δράστες όσο και στον ανιψιό.

«Δεν πρέπει να τους βάλουν μέσα; Αφού είναι τσογλάνια. Έχουν μάθει να κάθονται στις καφετέριες και εδώ δεν μπορούμε να βρούμε εργάτες να μαζέψουν ελιές. Όλοι το παίζουν μποντιμπιλντεράδες. Ο ανιψιός έχει μεγαλύτερη περιουσία από τον μπάρμπα. Εγώ κοιτάω τα χωράφια. Εγώ έκανα τις δουλειές του μπάρμπα μου. Και γνωρίζω πέντε πράγματα καλύτερα. Ο μικρός έχει πολύ μεγαλύτερη περιουσία από τον μπάρμπα μου. Δεν υπάρχει λόγος με το παιδί. Το παιδί ίσα ίσα. Αυτός θα έφευγε, θα σηκωνόταν να φύγει. Δεν υπήρχε λόγος ούτε κίνητρο από κανέναν. Άστο να δούμε τι θα πουν αυτά τα τσογλάνια που είναι εκεί πέρα. Εγώ τον κοίταξα στα μάτια και του λέω: Έχεις κάνει μ… πες μου. Και ξέρεις τι μου λέει; ‘’Είμαι καθαρός’’, μου λέει. ‘’Με πυροβολάνε όλοι, δεν ξέρω τι να κάνω’’».

Παράλληλα σε άλλο σημείο ο συγγενής του 68χρονου θύματος αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που σημειώθηκε ανάμεσα στον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και σ΄ έναν υπήκοο Γερμανίας με τον οποίο είχε διαφορές.

«Εγώ έχω δώσει το όπλο μου. Εδώ ήταν άλλα τα αίτια. Την καραμπίνα μου του έχω δώσει (του 68χρονου θανόντος). Είχε κάτι διαπλεκόμενα με έναν Γερμανό εδώ πέρα που είχε πουλήσει ένα χωράφι. Και με έστελνε εμένα κάθε λίγο και λιγάκι να πηγαίνω να κοιτάω άμα ήρθε ο Γερμανός ή άμα δεν ήρθε ο Γερμανός. Ο Κ… μου ζητάει το όπλο και μου λέει: ”Δεν μου δίνουν άδεια οπλοφορίας και θέλω το όπλο σου γιατί φοβάμαι”. Είχε φάει ξύλο τότε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο συγγενής του 68χρονου στην συνέχεια αναφέρθηκε και στην ανιψιά του θύματος. Όπως είπε, το θύμα άλλαξε τη διαθήκη εξαιτίας της ανιψιάς της.

«Την Α… γιατί την έκανε πέρα νομίζεις; Την ανιψιά του, αυτή που λένε. Γιατί υποψιαζόταν ότι του έφερε το υπουργείο Εργασίας μέσα στο κάμπινγκ. Την πέταξε έξω από τη διαθήκη. Αν δεν του έδινα εγώ το όπλο θα είχα εγώ τις σχέσεις αυτές που είχα εγώ με τον μπάρμπα μου; Εγώ πήγα και υπέγραψα τη διαθήκη που πήγαμε την τελευταία φορά. Ούτε ο μικρός τη γνώριζε ότι έχουμε κάνει διαθήκη ούτε και η άλλη ήξερε. Εμένα ο μπάρμπας μου όταν υπέγραψα εγώ τη διαθήκη πήγαμε τρία άτομα εκεί πέρα. Του λέω τι έπαθες ρε θείε; Αλλάζεις τις διαθήκες σαν τον παππού μου, σαν τα πουκάμισα. Ο Κ… δεν γούσταρε την ανιψιά του για αυτό που είχε γίνει και για αυτό και άλλαξε τη διαθήκη του. Όσο του έλεγες ναι, ήσουν ο καλύτερος άνθρωπος.

Είχα βρει το κουμπί του και ήξερα τι παίζεται. Εμένα όταν με έβαλε στο σπίτι μέσα και μιλήσαμε, αυτός κάτι φοβόταν. Όπως συζητάγαμε μου λέει: ”Έφτασα μια ηλικία, είμαι εβδομήντα χρονών, βαρέθηκα εδώ κάτω να κάθομαι. Θα πουλήσω το στάδιο να πάω στην Αθήνα ή στην Καλαμάτα να πάρω μια πολύ μεγάλη πολυκατοικία με 15-20 διαμερίσματα του μικρού, να έχει ένα εισόδημα. Το κάμπινγκ δεν πουλιέται. Σκέφτομαι να έρθεις εσύ που είσαι δικός μου άνθρωπος να σου δώσω το μίνι μάρκετ. Να κάτσεις εσύ με τη γυναίκα σου, με τα παιδιά σου. Ό,τι βγάλεις κράτησέ τα και να έρχεσαι 3-4 ώρες το πρωί εδώ πέρα (στο κάμπινγκ) να μπορείς να βοηθάς τον Δ… μέχρι να μπει και να πατήσει στα πόδια του το παιδί”».

