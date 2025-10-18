Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Το πακιστανικό κινητό, το λευκό σκούτερ και μάρτυρας «κλειδί»

Καθοριστική για την εξέλιξη της έρευνας η μαρτυρία του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Το πακιστανικό κινητό, το λευκό σκούτερ και μάρτυρας «κλειδί»
Διαστάσεις «θρίλερ» έχουν πάρει οι αποκαλύψεις γύρω από τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, καθώς οι Αρχές ξεδιπλώνουν βήμα-βήμα το χρονικό του εγκλήματος.

Οι αστυνομικοί «χτενίζουν» οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, σε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσουν κάθε κίνηση των δύο 22χρονων που φέρονται ως δράστες της στυγερής δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Κωνσταντίνου Τομαρά, και του 61χρονου επιστάτη του.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο μπαίνουν και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες των δύο συλληφθέντων, καθώς οι ερευνητές εκτιμούν πως ενδέχεται πίσω από τη φονική ενέργεια να κρύβεται και τρίτο πρόσωπο, ακόμη και τέταρτο.

Οι δύο νεαροί –ο ένας φερόμενος ως φυσικός αυτουργός και ο άλλος ως συνεργός– θα οδηγηθούν την Κυριακή (19/10) ενώπιον της ανακρίτριας για να δώσουν τις απολογίες τους, σε μια διαδικασία που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχουν συγκεντρώσει υλικό από περισσότερες από 300 κάμερες ασφαλείας. Σε αυτό φαίνεται να καταγράφεται ολόκληρη η διαδρομή των δραστών – από τη στιγμή που εγκατέλειψαν την Αθήνα, έως και τη νύχτα της 6ης Οκτωβρίου, όταν το λευκό σκούτερ τους εντοπίστηκε παρκαρισμένο σε στενό της Καλλιθέας.

Το μυστήριο της διαφυγής μετά τη διπλή εκτέλεση στη Φοινικούντα παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να «δέσουν» τα κομμάτια της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο. Το κρίσιμο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι αστυνομικοί είναι πώς κατάφερε να διαφύγει ο συνεργός, αμέσως μετά το φονικό.

Η εκδοχή που έδωσε ο ίδιος –ότι έφυγε με βάρκα από τη Φοινικούντα και έφτασε τα ξημερώματα στην Καλαμάτα– δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα έως τώρα στοιχεία. Νέο υλικό που εξετάζεται αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε λευκό αυτοκίνητο για τη διαφυγή, πιθανότατα με τη βοήθεια τρίτου προσώπου.

Παράλληλα, στα χέρια των αστυνομικών φτάνουν σταδιακά τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα πακιστανικό κινητό τηλέφωνο, το οποίο ο 22χρονος συνεργός παραδέχτηκε ότι είχε μαζί του. Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτουν ενδείξεις πως ένα τέταρτο άτομο βοήθησε ενεργά στη διαφυγή του – πιθανόν τον έκρυψε τη νύχτα της δολοφονίας και τον διευκόλυνε να επιστρέψει την επόμενη μέρα στην Αθήνα, με λεωφορείο των ΚΤΕΛ.

Το βασικό ερώτημα που πλανάται είναι αν οι δύο 22χρονοι έδρασαν μόνοι τους ή εκτέλεσαν εντολές. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ύπαρξης ηθικού αυτουργού, ενώ δεν αποκλείεται και η εμπλοκή άλλων προσώπων που συνέδραμαν στη φυγή τους μετά το μακελειό.

Παράλληλα, παραμένει αδιευκρίνιστο ποιος από τους δύο πάτησε τελικά τη σκανδάλη. Η αναπαράσταση του εγκλήματος, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, εκτιμάται ότι θα ρίξει φως σε κρίσιμα σημεία της υπόθεσης.

Όσον αφορά τα κίνητρα, το σενάριο της ληστείας ή εκβιασμού φαίνεται να καταρρέει. Στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ βρέθηκαν 1.580 ευρώ, ενώ ο επιστάτης είχε 505 ευρώ στην τσέπη του — χρήματα που κανείς δεν άγγιξε. Οι Αρχές, πλέον, στρέφουν το βλέμμα σε προσωπικές διαφορές ή οικονομικές συναλλαγές που ενδέχεται να κρύβονται πίσω από το διπλό φονικό.

Ο μάρτυρας «κλειδί»

Καθοριστική για την εξέλιξη της έρευνας θεωρείται η μαρτυρία του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, του μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Ο νεαρός άνδρας, που γλίτωσε από θαύμα όταν οι δράστες πυροβόλησαν προς το μέρος του χωρίς να τον πετύχουν, βρέθηκε στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όπου δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής τόσο για την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, όσο και για τη δολοφονία του θείου του και του 61χρονου επιστάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην εξάωρη κατάθεσή του ο μάρτυρας περιέγραψε με λεπτομέρειες τη στιγμή των πυροβολισμών, ενώ αποκάλυψε ότι αμέσως μετά την επίθεση επικοινώνησε –μέσω της συντρόφου του– με τον εργοδότη του 22χρονου συνεργού. Η επικοινωνία αυτή, όπως εκτιμούν οι αστυνομικοί, έδωσε κρίσιμες πληροφορίες που συνέβαλαν στη χαρτογράφηση των κινήσεων των δραστών και στην ανασύνθεση του χρονολογίου του εγκλήματος.

Οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να φτάσουν στο πραγματικό κίνητρο πίσω από τη διπλή εκτέλεση που έχει συγκλονίσει τη Μεσσηνία. Κεντρικό ζητούμενο παραμένει αν το φονικό αποτέλεσε προσωπική βεντέτα, ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή αν υπήρξε άνωθεν εντολή που οδήγησε στο μακάβριο αποτέλεσμα.

