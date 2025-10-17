Φοινικούντα: Επί πέντε ώρες κατέθετε ο ανιψιός - Υπέδειξε άνδρα αλβανικής καταγωγής ως δράστη

Στο Δικαστικό Μέγαρο της Καλαμάτας παρέμειναν από τις 12:00 έως τις 17:00 το απόγευμα ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος δολοφονήθηκε μαζί με τον επιστάτη της επιχείρησης στη Φοινικούντα, καθώς και η σύντροφός του, η οποία βρέθηκε στο σημείο λίγη ώρα μετά τη διπλή δολοφονία.

Η ανακρίτρια ζήτησε από τον 33χρονο και τη σύντροφό του να καταθέσουν εκ νέου, καθώς θεωρούνται βασικοί μάρτυρες και κρίσιμοι για τη διερεύνηση της υπόθεσης, στην οποία έχουν συλληφθεί δύο 22χρονοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος βρέθηκε στα δικαστήρια για να δηλώσει παράσταση υπέρ της κατηγορίας, ενώ όπως μετέδωσε ο Alpha, οι καταθέσεις τους διήρκεσαν πάνω από πέντε ώρες. Σε προηγούμενη κατάθεσή του, ο μάρτυρας υπέδειξε πρόσωπο αλβανικής καταγωγής που φέρεται να είναι ο ηθικός αυτουργός.

Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν αναγνώρισε τον φερόμενο δράστη ή τον ηθικό αυτουργό.

Η αστυνομία έχει ξεκαθαρίσει ότι πρόκειται για δολοφονική ενέργεια, ενώ η διεξαγωγή αναπαράστασης δεν είναι εφικτή, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι δεν συμφωνούν για τον τρόπο που έγινε η δολοφονία.

Ο 22χρονος συνεργός

Υπενθυμίζεται ότι ο 33χρονος είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ και φέρεται να δέχθηκε τη μοναδική σφαίρα που αστόχησε, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, όταν ο δράστης πυροβόλησε συνολικά πέντε φορές, σκοτώνοντας τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 60χρονο επιστάτη.

Ο συλληφθείς του φερόμενου ως εκτελεστή στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Διαβάστε επίσης