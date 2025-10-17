Φοινικούντα: Μάρτυρας αναγνώρισε τον 22χρονο συνεργό - «Κάτι κοιτούσε, είμαι σίγουρη ότι ήταν αυτός»

Γυναίκα είδε τον 22χρονο συνεργό στην Καλαμάτα νωρίς το πρωί της επόμενης μέρας

Φοινικούντα: Μάρτυρας αναγνώρισε τον 22χρονο συνεργό - «Κάτι κοιτούσε, είμαι σίγουρη ότι ήταν αυτός»

Ο 22χρονος συνεργός

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, όπου έχασαν τη ζωή τους ο 68χρονος ιδιοκτήτης και ο 61χρονος επιστάτης.

Σύμφωνα με μαρτυρία γυναίκας που μίλησε στο MEGA, η ίδια είδε τον φερόμενο ως συνεργό την επόμενη ημέρα του εγκλήματος. Όπως ανέφερε, αναγνώρισε τον 22χρονο που φέρεται να συμμετείχε στη δολοφονία και προσήλθε αυτοβούλως στην αστυνομία για να καταθέσει πού και πότε τον συνάντησε.

«Αναγνώρισα αυτό τον νεαρό, αυτόν που αυτοβούλως παρουσιάστηκε στις Αρχές και είμαι σίγουρη ότι τον είδα. Είδα έναν, έναν από αυτούς, Τον αναγνώρισα από το ντύσιμο. Αυτό το μαύρο φούτερ και λευκό σορτς, λευκή βερμούδα. Ήταν 8 η ώρα, 8 το πρωί, μόλις άνοιξε το κατάστημα. Εγώ ψώνισα και μπήκα στο αυτοκίνητο και πριν ξεκινήσω έριξα μία ματιά, για να δω αν έρχονται αυτοκίνητα και είδα αυτόν τον νεαρό. Ήταν 8 το πρωί, το ντύσιμό του, μου έκανε εντύπωση, αυτό το μαύρο φούτερ και η λευκή βερμούδα, τότε ακόμα δεν γνωρίζαμε γι’ αυτή την υπόθεση. Εγώ τον κοίταξα και σκέφτηκα: "Με τι περίεργο τρόπο ντύνονται οι νεαροί;". Ήταν βροχερή ημέρα, έκανε και κρύο», είπε η γυναίκα.

Και πρόσθεσε: «Μπαίνοντας στο κατάστημα, κοντοστάθηκε, γύρισε έτσι το σώμα του στην είσοδο προς το πάρκινγκ, σαν κάτι να κοιτούσε και μετά μπήκε μέσα, εγώ έφυγα. Τον είδα και προφίλ και ανφάς. Μέτριου αναστήματος και νεαρός, στα 20 σίγουρα. Δεν κρατούσε στα χέρια του, ούτε σάκο, ούτε τίποτα, τίποτα. Δεν φαινόταν ούτε καν βρεγμένος, ούτε ταλαιπωρημένος. Σαν ένας νεαρός που βγήκε κάτι να ψωνίσει και δεν είδα κάποιον άλλο. Εάν κολυμπούσε, πού θα έβαζε τα ρούχα του; Θα έπρεπε να είχε αλλάξει αλλά αυτός φορούσε τα ίδια ρούχα. Εκείνη την ώρα είναι πάρα πολύ ήσυχα, γιατί μόλις ανοίγει το κατάστημα. Απέναντι υπάρχει και αστυνομικό τμήμα, πιο πέρα. Είμαι σίγουρη ότι ήταν αυτός. Το λέω στον άντρα μου εδώ και μέρες, ήθελα τώρα να πάρω την φίλη μου, να της πω ‘πάμε αύριο, να πάω αύριο στην αστυνομία να δώσω αυτή την πληροφορία”».

Για νέα κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη και η σύντροφός του

Νωρίτερα σήμερα ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ πήγε στα δικαστήρια της Καλαμάτας μαζί με τον δικηγόρο του μετέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (17/10)

Ο ανιψιός του 68χρονου θύματος της δολοφονίας στη Φοινικούντα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα δηλώσει δια του δικηγόρου του, παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας εναντίον των δύο 22χρονων που έχουν συλληφθεί για το άγριο έγκλημα.

Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη με τις καταθέσεις τους να έχουν διαρκέσει αρκετή ώρα. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η σύντροφος του 33χρονου κατέθετε για περίπου 2,5 ώρες.

