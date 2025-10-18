Φοινικούντα: Τα προφητικά λόγια του 68χρονου πριν από το έγκλημα – «Ήθελε να μου κάνει κακό»

Πρόσωπα – «κλειδιά» και συνομιλίες πριν και μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ελληνικής Αστυνομίας

Φοινικούντα: Τα προφητικά λόγια του 68χρονου πριν από το έγκλημα – «Ήθελε να μου κάνει κακό»
Νέα κατάθεση έδωσε στην ανακρίτρια Καλαμάτας ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και αυτόπτης μάρτυρας του διπλού φονικού στη Φοινικούντα. Στο επίκεντρο ήταν η πρώτη κλήση που έκανε δευτερόλεπτα μετά το έγκλημα στον εργοδότη του 22χρονου και φίλου του ανιψιού, όπως ισχυρίζεται.

Το τηλεφώνημα έγινε από το κινητό της κοπέλας του, που κατέθεσε και εκείνη στη δικαστική λειτουργό.

Η σύντροφος του ανιψιού κατέθετε για 3 ολόκληρες ώρες. Ο ανακριτής τη ρώτησε από πότε γνωρίζεται με τον ανιψιό του 68χρονου, εάν γνώριζε τους δύο κατηγορούμενους, εάν τους είχε δει ποτέ και τι ήξερε γι' αυτούς, σύμφωνα με το STAR.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που μίλησε στις Αρχές, καθώς είχε ήδη καταθέσει στην αστυνομία. Δέκα λεπτά πριν από τη δολοφονία βρισκόταν στη ρεσεψιόν, ενώ τη στιγμή των πυροβολισμών ήταν στο εστιατόριο. Όλα εκτυλίχθηκαν σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Όταν αντίκρισε τον σύντροφό της, εκείνος της φώναξε να ειδοποιήσει τον καλύτερο φίλο του, ο οποίος είναι και ο εργοδότης του 22χρονου δράστη.

Η νεαρή γυναίκα εργάζεται τα τελευταία χρόνια στο κάμπινγκ και γνωρίζει πρόσωπα και καταστάσεις όσο λίγοι. Οι μαρτυρίες τους θεωρούνται κλειδί για την ανακρίτρια, που πλέον έχει διαθέσιμα νέα στοιχεία – «φωτιά».

Ο ανιψιός παρέμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας για αρκετές ώρες, δίνοντας τη δική του εκδοχή για ό,τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο βράδυ και εξηγώντας τους λόγους που κάλεσε τον εργοδότη του 22χρονου.

«Μετά την επίθεση, ήμουν σε σοκ και δεν μπορούσα να μιλήσω. Ζήτησα από την κοπέλα μου να καλέσει τον φίλο μου. Ήταν το πρώτο άτομο που μου ήρθε στο μυαλό. Το δικό μου κινητό είχε μείνει στο σημείο της δολοφονίας», φέρεται να είπε στην ανακρίτρια.

Ο ανιψιός είχε κληθεί ήδη από την περασμένη Τρίτη στα γραφεία της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών για αναγνώριση των δραστών. Ο πρώτος που αναγνώρισε, ήταν ο εκτελεστής, ενώ κατέθεσε πως είχε ξαναδεί τον συνεργό του στο κάμπινγκ και πέρυσι, αλλά και τυχαία στην Αθήνα λίγες ημέρες πριν από το φονικό.

«Σίγουρα αυτός είναι ο δολοφόνος»

«Το άτομο που είδα, έχει ίδια μάτια, ζυγωματικά, μέτωπο και αυτιά με τον δράστη. Είμαι απόλυτα σίγουρος ότι πρόκειται για αυτόν», είπε, προσθέτοντας πως η μόνη διαφορά είναι τα πιο ξανθά μαλλιά και η λιγότερη γενειάδα.

Η ανακρίτρια συνεχίζει την έρευνα, εστιάζοντας πλέον στις σχέσεις μεταξύ των εμπλεκομένων και στις τηλεφωνικές επικοινωνίες που έγιναν πριν και μετά το φονικό.

Ακόμη, εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο τηλεφώνημα ίσως αποδειχθεί καθοριστικό στοιχείο για να φωτιστούν οι πραγματικοί ρόλοι και τα κίνητρα πίσω από τη διπλή δολοφονία που συγκλόνισε τη Μεσσηνία.

Οι Αρχές έχουν, επίσης, εστιάσει στις δύο επιθέσεις με αεροβόλο που δέχθηκε το θύμα 1,5 μήνα πριν δολοφονηθεί και αυτές είχαν υπαίτιο τον νεαρό συνοδηγό της μηχανής που εμπλέκεται στο έγκλημα.

Το παράδοξο είναι ότι ενώ ο ιδιοκτήτης στην πρώτη επίθεση με αεροβόλο, την 7η Σεπτεμβρίου, είδε τον μαυροφορεμένο και με κουκούλα δράστη, δεν τον αναγνώρισε και δεν πήγε το μυαλό του στον συγκεκριμένο άντρα.

Στη δεύτερη επίθεση, έκανε την καταγγελία στην Αστυνομία, λέγοντας τα εξής «προφητικά» λόγια: «Η μανία του δράστη κατά την πρώτη επίθεση που έτρεχε από πίσω μου και με πυροβολούσε όταν προσπάθησα να διαφύγω, δείχνει ότι δεν ήθελε απλώς να με εκφοβίσει, αλλά ήθελε να μου κάνει κακό.

Επίσης, το γεγονός ότι με σημάδευε στο πρόσωπο σε συνδυασμό ότι σήμερα επέστρεψε προφανώς για να τελειώσει αυτό που ξεκίνησε, δείχνει ότι ήθελε να μου αφαιρέσει τη ζωή».

Σε καμία από τις δύο επιθέσεις δεν έγινε, όμως, λόγος για χρήματα και δεν υπήρξε εκβιασμός. Στην πρώτη, ο 22χρονος δεν έδρασε ως ένας άνθρωπος που θέλει να εκβιάσει. Πλησίασε τον 68χρονο με καλυμμένα χαρακτηριστικά, τον σημάδεψε και στη συνέχεια τον χτύπησε.

Μάλιστα, είχαν και έναν μικρό διάλογο, καθώς ο 68χρονος μόλις τον είδε τον ρώτησε «Τι κάνεις εκεί, παίζεις;» και ο συνεργός απάντησε «Ναι, παίζω». Αμέσως μετά τον καταδίωξε, τον σημάδεψε με το όπλο και τον χτύπησε, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα, που τον οδήγησαν στο νοσοκομείο.

