Φοινικούντα: Αυτός είναι ο δολοφόνος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη

Ο 22χρονος είναι ο άνθρωπος που τράβηξε τη σκανδάλη 

Δημήτρης Δρίζος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συνεχίζεται το θρίλερ στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, με τις Αρχές να έχουν κυκλώσει συγκεκριμένο πρόσωπο ως τον ηθικό αυτουργό, εκτός από τους δυο 22χρονους συλληφθέντες.

Ως εκτελεστής της διπλής δολοφονίας έχει συλληφθεί ένας 22χρονος από την Καλλιθέα τον οποίο η ΕΛΑΣ είναι ταυτοποιήσει από την περασμένη Κυριακή ενώ κατονόμασε και ο συνεργός του, όταν παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ.

Ο νεαρός έχει Βρετανίδα μητέρα και Έλληνα πατέρα ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί σε εποχική δουλειά με τον 22χρονο συνεργό του στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας.

5638977137775641452768891262481922310244740n.jpg

Η άρση τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να «δείξει» ποιο ήταν το τηλέφωνο που κάλεσαν οι δυο 22χρονοι πριν τη δολοφονία του 68χρονου και του επιστάτη του κάμπινγκ και οι εξελίξεις αναμένεται να είναι άμεσες.

Οι καταθέσεις, τόσο του εκτελεστή, όσο και του συνεργού, ο οποίος παραδόθηκε στις Αρχές το πρωί της περασμένης Τρίτης έχουν πολλά κενά και αντιφάσεις και οι έμπειροι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών θέλουν περαιτέρω απαντήσεις και διευκρινίσεις, τόσο από τους ίδιους όσο και από ανθρώπους του περιβάλλοντος του 68χρονου θύματος.

Να σημειωθεί πως μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να κληθεί εκ νέου για κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός μάρτυρας της διπλής δολοφονίας. Εξάλλου, ο νεαρός μετέβη στη ΓΑΔΑ και το απόγευμα της Τρίτης για να αναγνωρίσει τους δυο άνδρες που έχουν συλληφθεί.

Στη διαδικασία αυτή, ο ανιψιός αναγνώρισε τον εκτελεστή ενώ για τον συνεργό, με τον οποίο γνωρίστηκε στο Κολωνάκι και μάλιστα ήταν ο άνθρωπος που τον κάλεσε για δωρεάν διακοπές στο κάμπινγκ, είπε πως ναι μεν τον γνωρίζει αλλά δεν τον είδε την ημέρα της δολοφονίας.

Φοινικούντα 22χρονος συνεργός

Ο 22χρονος συνεργός

Επίσης σημαντικό στοιχείο, είναι πως στις 7 και 10 Σεπτεμβρίου ο 22χρονος συνεργός, ο οποίος κατήγγειλε πως είχε δεχτεί σεξουαλική επίθεση από τον 68χρονο το καλοκαίρι του 2022, είχε απειλήσει με αεροβόλο τον άτυχο άνδρα με σκοπό να του αποσπάσει χρήματα μέσω εκβιασμού.

Τέλος, ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι πως ο 22χρονος που παραδόθηκε ισχυρίζεται πως πέταξε το κινητό του τηλέφωνο σε υπόνομο, ωστόσο μέσω τεχνολογικών διαδικασιών οι Αρχές μπορούν να ανακτήσουν τόσο τα μηνύματα, όσο και τις κλήσεις.

Δεν αποκλείεται η κλήση που έχει καταγραφεί από την κεραία της κινητής τηλεφωνίας να ήταν με άτομο εντός του κάμπινγκ, το οποίο καθοδήγησε ακριβώς τον εκτελεστή στο σημείο που βρισκόταν τόσο ο 68χρονος, όσο και ο επιστάτης του κάμπινγκ, ο οποίος ήταν και εντός της περιβόητης κληρονομιάς...

Το παρασκήνιο της εξιχνίασης

Οι αστυνομικοί φαίνεται πως παρακολουθούσαν τους δύο νεαρούς ήδη από το Σαββατοκύριακο, περιμένοντας αποτελέσματα από την άρση απορρήτου για να εντοπίσουν και τον ηθικό αυτουργό.

Ωστόσο, η αιφνίδια παράδοση του 22χρονου ανέτρεψε τον αρχικό σχεδιασμό και έφερε τις αποκαλύψεις πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι την ώρα που ο 22χρονος νεαρός παρουσιαζόταν αυτοβούλως στον προϊστάμενο του Ανθρωποκτονιών, την ίδια σχεδόν ώρα στελέχη της ασφάλειας βρίσκονταν ήδη έξω από το σπίτι του φερόμενου εκτελεστή.

Τώρα, το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται αποκλειστικά στον εντοπισμό του «εγκεφάλου» — του προσώπου που φαίνεται να κινεί τα νήματα πίσω από τη διπλή εκτέλεση.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ηθικός αυτουργός ίσως ανήκει στο στενό περιβάλλον των δραστών, κάτι που καθιστά την υπόθεση ακόμη πιο σκοτεινή.

