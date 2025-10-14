Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αυτός είναι ο 22χρονος συνεργός - Το τηλεφώνημα «μυστήριο»

Αυτός είναι ο συνεργός στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα που παραδόθηκε σήμερα το πρωί στην ΓΑΔΑ.

Πρόκειται για τον άνδρα ο οποίος σήμερα το πρωί παραδόθηκε στις Αρχές ισχυριζόμενος πως πριν από τρία χρόνια είχε πέσει θύμα σεξουαλικής επίθεσης από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ το καλοκαίρι του 2022 και αποκάλυψε την ταυτότητα του δολοφόνου.

Τα αρχικά του συνεργού είναι Χ.Τ. ενώ τα αρχικά του δολοφόνου είναι Ι.Μ.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες του MEGA ο 22χρονος συνεργός πριν τη δολοφονία τηλεφώνησε σε άτομο που φέρεται να βρισκόταν εντός του κάμπινγκ. Κάτι που όπως φαίνεται «δείχνει» προς την εμπλοκή τρίτου ατόμου ως ηθικού αυτουργού.

