Συνελήφθη ο δράστης της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Στη σύλληψη του φονιά του Κωνσταντίνου Τομαρά και του Βασίλη Γιαννόπουλου, στο κάμπινγκ του πρώτου στη Φοινικούντα, προέβη η ΕΛΑΣ.

Ο φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας συνελήφθη, καθώς έβγαινε από σπίτι, δίχως να έχει διευκρινισθεί εάν ήταν το δικό του. Ο νεαρός, 22 ετών, του οποίου η μητέρα είναι αγγλικής καταγωγής, φορούσε ξανθιά περούκα και φέρεται να μιλούσε στα αγγλικά.

Σύμφωνα μάλιστα με τον Χαράλαμπο Λυκούδη, δικηγόρο του 22χρονου συνεργού, που παραδόθηκε το πρωί, ο εντολέας του γνώριζε τον ανιψιό του Κωνσταντίνου Τομαρά, Διονύση και έτσι είχε έλθει πρώτη φορά σε επαφή με τον θείο του.

Η μεγάλη ανατροπή στο θρίλερ με το διπλό φονικό στη Φοινικούντα ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης, όταν αρχικά παραδόθηκε στις αρχές και στη συνέχεια συνελήφθη ένας 22χρονος.

Το γεγονός αυτό «χάλασε» τα σχέδια της αστυνομίας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb τόσο ο 22χρονος που συνελήφθη ως συνεργός, όσο και ο συνομήλικος φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας του είχαν ήδη ταυτοποιηθεί από τις αρχές από την περασμένη Κυριακή. Η αστυνομία λοιπόν τους παρακολουθούσε και περίμενε να φτάσει και στον πιθανό ηθικό αυτουργό προτού προχωρήσει σε συλλήψεις.

Φοινικούντα: Η άρση απορρήτου των κινητών

Οι αρχές ήθελαν με την άρση απορρήτου των κινητών τηλεφώνων των δύο 22χρονων να «δέσουν» την υπόθεση καθώς γνώριζαν ήδη πάρα πολλά στοιχεία για την υπόθεση, όπως το γεγονός ότι οι δύο 22χρονοι έμεναν στην περιοχή της Καλλιθέας.

Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός που αυτοβούλως παρουσιάστηκε το πρωί της Τρίτης στις αστυνομικές Aρχές συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του Χαράλαμπο Λυκούδη ομολόγησε την εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία, υποστήριξε ότι δεν είναι ο φυσικός αυτουργός που τράβηξε την σκανδάλη στερώντας τη ζωή από τους δύο άντρες και προχώρησε ακόμη παραπέρα κατηγορώντας τον δολοφονημένο Κωνσταντίνο Τομαρά ότι το καλοκαίρι του 2022 είχε επιχειρήσει να τον εκμεταλλευτεί σεξουαλικά.

Στη μαραθώνια κατάθεσή του ενώπιον των αστυνομικών, ο νεαρός συνεπιβάτης στο scooter που έχει καταγραφεί σε βίντεο που θεωρούνται ότι αποκάλυψαν το δρομολόγιο διαφυγής των δύο δολοφόνων, υποστήριξε ότι γνωρίζει το όνομα του φυσικού αυτουργού του σκληρού εγκλήματος.

Προχώρησε σε μια παραδοχή που σόκαρε ακόμη και τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ: Ομολόγησε ότι ασκούσε αφόρητη πίεση και εκβίαζε τον δολοφονημένο Κωνσταντίνο Τομαρά να του καταβάλλει χρήματα για παρεχόμενες ερωτικές υπηρεσίες.

Μάλιστα ανέλαβε την ευθύνη για τις δύο προηγηθείσες απόπειρες δολοφονίας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που είχαν γίνει προσφάτως και έπειτα από τις οποίες ο Κωνσταντίνος Τομαράς αποφάσισε να συντάξει μια νέα, ιδιόχειρη, διαθήκη διευκρινίζοντας ότι στην πράξη αυτή προβαίνει σε περίπτωση «αιφνιδίου θανάτου».

