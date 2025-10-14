Φοινικούντα: Η αστυνομία γνωρίζει τον δράστη της διπλής δολοφονίας

Στη δημοσιότητα έρχονται νέα στοιχεία για τη διπλή δολοφονία που συγκλόνισε τη Φοινικούντα στις 5 Οκτωβρίου, μετά τη σύλληψη του22χρονου που αυτοβούλως παρουσιάστηκε το πρωί της Τρίτης στις αστυνομικές Aρχές συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του Χαράλαμπο Λυκούδη ομολόγησε την εμπλοκή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb τόσο ο 22χρονος συνεργός, όσο και ο συνομήλικος φυσικός αυτουργός είχαν ταυτοποιηθεί από τις αρχές ήδη από την περασμένη Κυριακή.

Οι δύο 22χρονοι έμεναν στην περιοχή της Καλλιθέας.

Υπενθυμίζεται ότι ο νεαρός που αυτοβούλως παρουσιάστηκε το πρωί της Τρίτης στις αστυνομικές Aρχές συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του Χαράλαμπο Λυκούδη ομολόγησε την εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία, υποστήριξε ότι δεν είναι ο φυσικός αυτουργός που τράβηξε την σκανδάλη στερώντας τη ζωή από τους δύο άντρες και προχώρησε ακόμη παραπέρα κατηγορώντας τον δολοφονημένο Κωνσταντίνο Τομαρά ότι το καλοκαίρι του 2022 είχε επιχειρήσει να τον εκμεταλλευτεί σεξουαλικά.

Στη μαραθώνια κατάθεσή του ενώπιον των αστυνομικών, ο νεαρός συνεπιβάτης στο scooter που έχει καταγραφεί σε βίντεο που θεωρούνται ότι αποκάλυψαν το δρομολόγιο διαφυγής των δύο δολοφόνων, υποστήριξε ότι γνωρίζει το όνομα του φυσικού αυτουργού του σκληρού εγκλήματος.

Προχώρησε σε μια παραδοχή που σόκαρε ακόμη και τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ: Ομολόγησε ότι ασκούσε αφόρητη πίεση και εκβίαζε τον δολοφονημένο Κωνσταντίνο Τομαρά να του καταβάλλει χρήματα για παρεχόμενες ερωτικές υπηρεσίες.

Μάλιστα ανέλαβε την ευθύνη για τις δύο προηγηθείσες απόπειρες δολοφονίας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που είχαν γίνει προσφάτως και έπειτα από τις οποίες ο Κωνσταντίνος Τομαράς αποφάσισε να συντάξει μια νέα, ιδιόχειρη, διαθήκη διευκρινίζοντας ότι στην πράξη αυτή προβαίνει σε περίπτωση «αιφνιδίου θανάτου».

