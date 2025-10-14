Φοινικούντα: Εκβίαζε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ο 22χρονος - Ήταν πίσω από τις απόπειρες

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στην Φοινικούντα Κωνσταντίνου Τομαρά και του 50χρονου επιστάτη της τουριστικής επιχείρησης στις 5 Οκτωβρίου.

Ο νεαρός που αυτοβούλως παρουσιάστηκε το πρωί της Τρίτης στις αστυνομικές Aρχές συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του Χαράλαμπο Λυκούδη ομολόγησε την εμπλοκή του στη διπλή δολοφονία, υποστήριξε ότι δεν είναι ο φυσικός αυτουργός που τράβηξε την σκανδάλη στερώντας τη ζωή από τους δύο άντρες και προχώρησε ακόμη παραπέρα κατηγορώντας τον δολοφονημένο Κωνσταντίνο Τομαρά ότι το καλοκαίρι του 2022 είχε επιχειρήσει να τον εκμεταλλευτεί σεξουαλικά.

Στη μαραθώνια κατάθεσή του ενώπιον των αστυνομικών, ο νεαρός συνεπιβάτης στο scooter που έχει καταγραφεί σε βίντεο που θεωρούνται ότι αποκάλυψαν το δρομολόγιο διαφυγής των δύο δολοφόνων, υποστήριξε ότι γνωρίζει το όνομα του φυσικού αυτουργού του σκληρού εγκλήματος.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν ο νεαρός έχει αποκαλύψει το όνομα του προσώπου που δολοφόνησε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη της επιχείρησης. Προχώρησε όμως σε μια παραδοχή που σόκαρε ακόμη και τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ: Ομολόγησε ότι ασκούσε αφόρητη πίεση και εκβίαζε τον δολοφονημένο Κωνσταντίνο Τομαρά να του καταβάλλει χρήματα για παρεχόμενες ερωτικές υπηρεσίες.

Μάλιστα ανέλαβε την ευθύνη για τις δύο προηγηθείσες απόπειρες δολοφονίας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που είχαν γίνει προσφάτως και έπειτα από τις οποίες ο Κωνσταντίνος Τομαράς αποφάσισε να συντάξει μια νέα, ιδιόχειρη, διαθήκη διευκρινίζοντας ότι στην πράξη αυτή προβαίνει σε περίπτωση «αιφνιδίου θανάτου».

Διαβάστε επίσης