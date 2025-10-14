Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον εκτελεστή και τον συνεργό του

Νέο κρίσιμο στοιχείο στο φως της δημοσιότητας - «Έχουμε τα χαρακτηριστικά τους εδώ και μέρες», είπε ο Σταύρος Μπαλάσκας

Newsbomb

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον εκτελεστή και τον συνεργό του
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) για τον εντοπισμό του δράστη του διπλού φονικού που συγκλόνισε την περιοχή του κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Οι αρχές εστιάζουν στην ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, στο οποίο καταγράφεται ο εκτελεστής αμέσως μετά τη δολοφονία, να επιβιβάζεται στη λευκή μοτοσικλέτα του και να διαφεύγει μέσω επαρχιακών και στενών οδών.

Ωστόσο, ένα νέο κρίσιμο στοιχείο έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με φωτογραφικό και βιντεοληπτικό ντοκουμέντο, ο δολοφόνος απεικονίζεται να βρίσκεται πάνω σε ένα λευκό σκούτερ μαζί με ένα δεύτερο πρόσωπο λίγο πριν από την εκτέλεση του διπλού φονικού, γεγονός που θέτει στο μικροσκόπιο την πιθανότητα συνεργού στην υπόθεση.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ο Σταύρος Μπαλάσκας, ειδικός αστυνομικός αναλυτής, μίλησε για τα στοιχεία που έχει η ΕΛ.ΑΣ στα χέρια της μέχρι στιγμής.

«Έχουμε τα χαρακτηριστικά τους εδώ και μέρες και τα έχουμε μοιραστεί με άλλες αστυνομίες για να μπει στο πρόγραμμα αναζήτησης. Είναι ένα ξανθό παιδί με ανοιχτά μάτια και ξένη ομιλία. Όλα καταδεικνύουν πως εδώ έχουμε να κάνουμε με μία επαγγελματική περίπτωση. Είναι πολύ ισχυρό το σενάριο να είναι συμβόλαιο θανάτου. Το σκούτερ είναι κλεμμένο. Είναι νεαρής ηλικίας, αλλά μπορεί και να μικροδείχνει. Ο ανιψιός εξετάστηκε διαπιστωτικά. Κανένας δεν έχει φύγει εντελώς από το κάδρο. Αν βρεθεί ο εκτελεστής θα βρεθεί και ο ηθικός αυτουργός. Αν είναι πληρωμένο συμβόλαιο, είναι δύσκολο να τον πιάσουν».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:52ΕΛΛΑΔΑ

Άλκης Γιαννακάς: Από το «καλό παιδί» του σινεμά στο «ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη»

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Θρίαμβος για τη SpaceX: Το Starship ολοκλήρωσε επιτυχώς την πτήση του γύρω από τη Γη

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνός: Έκρηξη από γκαζάκια σε είσοδο πολυκαταστήματος

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Μια νέα La Niña έχει σχηματιστεί - Ο καιρός γυρίζει σελίδα και η Ελλάδα στη δίνη των αλλαγών

09:47LIFESTYLE

Ζόζεφιν για τον θάνατο της γιαγιάς της: «Είμαι πολύ καλά τώρα»

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Εντοπίστηκε σώος ο 42χρονος χειριστής SUP

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Ένα νέο ηφαιστειακό νησί αναδύθηκε από τον ωκεανό προκαλώντας δέος στους επιστήμονες

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Land Rover ετοιμάζει μικρό και ηλεκτρικό Defender

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Πετρούπολη: Αλεπού αποπειράθηκε να κλέψει τσάντα με κρουασάν

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Ο CEO και ιδρυτής της LendingTree, Doug Lebda, πέθανε σε ατύχημα με ATV σε ηλικία 55 ετών

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Άλκης Γιαννακάς

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Τροχαίο ατύχημα στη Λεωφόρο Αλίμου - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ηλιούπολη

09:16ΚΟΣΜΟΣ

«Πόλεμος» στα λιμάνια: ΗΠΑ και Κίνα επιβάλλουν δασμούς σε πλοία μεταφοράς - Κίνδυνος «εμφράγματος» στις εφοδιαστικές αλυσίδες

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη κληρονομιάς: Τα παιδιά Ινδού μεγιστάνα εναντίον της «κακιάς μητριάς» για «πλαστή» διαθήκη

09:13ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Αττική διεκδικεί 2 διεθνείς διακρίσεις στα «World Travel Awards 2025» – Πώς μπορούμε να ψηφίσουμε

09:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θέλω να κλείσω την καριέρα μου σε ελληνική ομάδα»

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη Βρετανία: «Κόκκινος» συναγερμός για εκατομμύρια σπίτια λόγω πλημμυρών - Δραματικά στοιχεία για Λονδίνο και Μάντσεστερ

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Δραπέτευσε χελώνα, διέκοψε την κυκλοφορία των τρένων και σώθηκε χάρη στους επιβάτες

09:03LIFESTYLE

Άλεκ και Στίβεν Μπάλντουιν: Τροχαίο ατύχημα για τους ηθοποιούς - Το όχημά τους έπεσε πάνω σε δέντρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Άλκης Γιαννακάς

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Μια «Βουτιά» στη Ζωή του Βλάσση Μπονάτσου

07:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κληρονομιές: Πόσο αυξάνεται το ποσοστό που θα παίρνει ο επιζών σύζυγος

07:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» από τον Σάκη Αρναούτογλου - Οι 4 περιοχές που θα σημειωθούν καταιγίδες

06:39ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Ευχάριστα νέα για τον Γερμανό θρύλο της Formula 1 - Τι αποκάλυψε δημοσιογράφος

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Η επόμενη μέρα μετά τους πανηγυρισμούς και τα βασικά σημεία τριβής

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Κατεβάζει ρολά η χώρα - Πώς κινούνται Μετρό, λεωφορεία, τρένα

06:59ΚΟΣΜΟΣ

«Ψυχώ» στη Βραζιλία: Καλλονή σκότωνε από ευχαρίστηση - Δηλητηρίασε 4 ανθρώπους σε 5 μήνες

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Παραλύει η χώρα – Ποιοι απεργούν – Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεκρός 48χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο στην Παλαιόχωρα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Σφίγγει» ο κλοιός γύρω από τους δράστες του διπλού φονικού – Γιατί ο συνεπιβάτης στο σκούτερ κουβαλούσε θήκη κιθάρας

09:18TRAVEL

Κάνε ένα βήμα πίσω στο χρόνο: Αυτό το ελληνικό χωριό είναι το όνειρο κάθε σκηνοθέτη

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Τροχαίο ατύχημα στη Λεωφόρο Αλίμου - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ηλιούπολη

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Πράγματα που τα παιδιά των '70s άντεχαν και σήμερα φαντάζουν αδύνατα

06:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Απαιτητική «διαβολοβδομάδα» για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ