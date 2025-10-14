Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τον εκτελεστή και τον συνεργό του

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.) για τον εντοπισμό του δράστη του διπλού φονικού που συγκλόνισε την περιοχή του κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Οι αρχές εστιάζουν στην ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, στο οποίο καταγράφεται ο εκτελεστής αμέσως μετά τη δολοφονία, να επιβιβάζεται στη λευκή μοτοσικλέτα του και να διαφεύγει μέσω επαρχιακών και στενών οδών.

Ωστόσο, ένα νέο κρίσιμο στοιχείο έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με φωτογραφικό και βιντεοληπτικό ντοκουμέντο, ο δολοφόνος απεικονίζεται να βρίσκεται πάνω σε ένα λευκό σκούτερ μαζί με ένα δεύτερο πρόσωπο λίγο πριν από την εκτέλεση του διπλού φονικού, γεγονός που θέτει στο μικροσκόπιο την πιθανότητα συνεργού στην υπόθεση.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ο Σταύρος Μπαλάσκας, ειδικός αστυνομικός αναλυτής, μίλησε για τα στοιχεία που έχει η ΕΛ.ΑΣ στα χέρια της μέχρι στιγμής.

«Έχουμε τα χαρακτηριστικά τους εδώ και μέρες και τα έχουμε μοιραστεί με άλλες αστυνομίες για να μπει στο πρόγραμμα αναζήτησης. Είναι ένα ξανθό παιδί με ανοιχτά μάτια και ξένη ομιλία. Όλα καταδεικνύουν πως εδώ έχουμε να κάνουμε με μία επαγγελματική περίπτωση. Είναι πολύ ισχυρό το σενάριο να είναι συμβόλαιο θανάτου. Το σκούτερ είναι κλεμμένο. Είναι νεαρής ηλικίας, αλλά μπορεί και να μικροδείχνει. Ο ανιψιός εξετάστηκε διαπιστωτικά. Κανένας δεν έχει φύγει εντελώς από το κάδρο. Αν βρεθεί ο εκτελεστής θα βρεθεί και ο ηθικός αυτουργός. Αν είναι πληρωμένο συμβόλαιο, είναι δύσκολο να τον πιάσουν».

