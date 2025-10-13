Φοινικούντα: Βίντεο με τον δολοφόνο και τον συνεργό του λίγο πριν από το διπλό φονικό

«Σφίγγει» ο κλοιός γύρω από τον δολοφόνο της Φοινικούντας και τον συνεργό του, καθώς νέα βίντεο ντοκουμέντα και φωτογραφίες τούς τοποθετούν στον περιφερειακό δρόμο μερικά λεπτά μετά το διπλό έγκλημα μέσα στο κάμπινγκ, με θύμα τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον επιστάτη φίλο του.

Ωστόσο, ο δράστης έφτασε μόνος στο κάμπινγκ και βρέθηκαν λίγο αργότερα με τον συνεργό, ενώ, σενάρια κάνουν λόγο ακόμη και για «πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου».

Σε πλάνα του βίντεο, φαίνεται ο οδηγός του σκούτερ να φορά τζιν, στοιχείο που συμπίπτει με την περιγραφή του δολοφόνου που έχει δώσει ο ανιψιός του άτυχου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στην εκτέλεση.

Ο συνεπιβάτης φορά μία λευκή βερμούδα και πίσω στη πλάτη του φαίνεται να υπάρχει κάτι που προσομοιάζει με θήκη κιθάρας.

Η ιατροδικαστική εξέταση στις δύο σορούς έδειξε επαγγελματικά χτυπήματα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Όσον αφορά τον 68χρονο, βρήκαν μία σφαίρα στον θώρακα από ευθυτενή βολή και μία στο μέτωπο σαν χαριστική βολή.

Στη σορό του επιστάτη, εντοπίστηκαν δύο βολές στην πλάτη στο ύψος του θώρακα, πολύ κοντά η μία στην άλλη. Η τρίτη βολή ήταν χαμηλά στην πλάτη, στο ύψος της κοιλιακής χώρας.

«Το σίγουρο είναι ότι ο δράστης αποχώρησε μόνος του από την περιοχή, με το λευκό δίκυκλο. Δεν έχει ταυτοποιηθεί. Ίσως και να γνωρίζονταν με τα θύματα. Δεν έχουμε κάποια μαρτυρία που να αναφέρει ότι είδε γνωστό άτομο να βρίσκεται κοντά στην περιοχή. Το Ανθρωποκτονιών εργάζεται αθόρυβα και βρίσκεται πολλά βήματα μπροστά και από εμένα κι από εσάς στην έρευνα», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

