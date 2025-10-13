Φοινικούντα: Πλησιάζει ο εντοπισμός του δράστη - Οι εκτιμήσεις για «συμβόλαιο θανάτου»

Θέμα χρόνου ο εντοπισμός του δράστη - Οι Αξιωματικοί έχουν «κλειδώσει» το κίνητρο

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Φοινικούντα: Πλησιάζει ο εντοπισμός του δράστη - Οι εκτιμήσεις για «συμβόλαιο θανάτου»
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνεχίζονται εντατικά οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη του διπλού φονικού που σημειώθηκε σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εξετάζουν εξονυχιστικά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Στα βίντεο φέρεται να έχει καταγραφεί ο εκτελεστής αμέσως μετά την πράξη, τη στιγμή που επιβιβάζεται σε μία λευκή μοτοσικλέτα και εξαφανίζεται χρησιμοποιώντας επαρχιακούς δρόμους και στενά δρομάκια.

Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Ασφαλείας εκτιμούν πως είναι ζήτημα χρόνου να ολοκληρώσουν τη σύνθεση όλων των στοιχείων της υπόθεσης και να προχωρήσουν στις επόμενες επιχειρησιακές κινήσεις. Παράλληλα, οι αρμόδιοι αξιωματικοί φαίνεται να έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένη εκτίμηση τόσο για το κίνητρο του διπλού φόνου όσο και για τον ηθικό αυτουργό, επικεντρώνοντας πλέον τις προσπάθειές τους στον εντοπισμό του φυσικού εκτελεστή.

Δημογλίδου: «Δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου»

Η εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ξεκαθάρισε πως ο δολοφόνος του διπλού φονικού δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί αλλά ούτε και η μηχανή του «γιατί κατάφερε να κρύψει τον αριθμό κυκλοφορίας».

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν έχει ξεκαθαριστεί εάν πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου ή όχι, είπε:

«Και τα δύο ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου. Κάποιοι βιάστηκαν να πουν πως πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου γιατί έβλεπαν έναν άνθρωπο να απομακρύνεται και να φτάνει μέχρι την Αττική. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να είναι γνωστός είτε κάποιου οικείου προσώπου ή των θυμάτων και να θέλει να απομακρυνθεί. Στη διαθήκη υπάρχουν διαφορές από την προηγούμενη. Αν δεν βρούμε όμως τον άνθρωπο που αφαίρεσε τη ζωή τους και αν υπάρχει ηθικός αυτουργός δεν μπορούμε να μιλάμε για κίνητρο. Θέλω να πιστεύω πως είμαστε πολύ κοντά στην ταυτοποίηση. Δεν ξέρουμε ακόμα αν έμεινε στην Αττική ή έφυγε».

Η Κωνσταντία Δημογλίδου επισήμανε πως το θύμα δεν είχε ενημερώσει τις Αρχές για τις δύο επιθέσεις σε βάρος του που έγιναν πριν το καλοκαίρι. Μάλιστα, όπως είπε, για τη μία επίθεση η αστυνομία ενημερώθηκε καθώς το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Επίσης, είπε πως οι Αρχές δεν εξετάζουν μόνο τις περιγραφές του ανιψιού του, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, αλλά και άλλων.

«Μας έχει δώσει μία περιγραφή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι αστυνομικοί κινούνταν με αυτή την περιγραφή γιατί μπορεί να μην ήταν σε θέση να τον περιγράψει. Επίσης, έχουμε και άλλες περιγραφές που μπορεί να είναι ίδιες με του μάρτυρα. Τα σημαντικό τώρα είναι να βρούμε τον οδηγό της μηχανής».

Πρόσθεσε πως «Το θέμα της διαθήκης είναι σοβαρό. Η Αστυνομία μπορεί να συγκρίνει το περιεχόμενό και από τις δύο διαθήκες. Έχει σημασία πως ο χρόνος της σύνταξης ταυτίζεται με τον χρόνο κατάθεσης. Έκατσε, την έγραψε και την κατέθεσε απευθείας υπό το κλίμα πανικού. Μπορεί βέβαια η διαθήκη να μην έχει σχέση».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος Προέδρος Ένωσης Αστυνομικών υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, τόνισε πως δεν θα έπρεπε να διαρρεύσει το γεγονός ότι έφτασε στην Αθήνα ο δράστης.

«Εάν ξεκίνησε από την Αθήνα, είναι πιθανό να τον έβαλε κάποιος, να είναι ένα "πληρωμένο πιστόλι". Μπορεί και να μην είναι έτσι και να είναι κάποιος γνωστός του και να θέλει να τον σκοτώσει».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:53ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Επιχειρηματική Συνένωση Allwyn και ΟΠΑΠ δημιουργεί τον 2ο Μεγαλύτερο Εισηγμένο Φορέα Εκμετάλλευσης Τυχερών Παιγνίων Παγκοσμίως

10:52ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Επιστροφή με double double για Γιάννη Αντετοκούνμπο στο φιλικό με Μπουλς

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Jeep: Προσφορές που ανεβάζουν την αξία και ρίχνουν την τιμή του Avenger

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή Χαμάς: Δεύτερη αυτοκτονία σε 48 ώρες, στη σκιά της επιστροφής των ομήρων

10:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Άννα Κυριακού

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο

10:40ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης: Μια σιωπηλή απειλή που μπορούμε να προλάβουμε

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς

10:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Θα πάμε σε lock down αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση» λέει στο Newsbomb ανώτερο στέλεχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

10:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Εξωτερικών: Την Τρίτη στην Αθήνα η συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με την Παλαιστίνια ομόλογό του

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Xαμάς: Το Ισραήλ «απέτυχε» - «Θα τηρήσουμε τη συμφωνία εφόσον την τηρήσει το Ισραήλ»

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

10:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Τασούλα για μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: «Ταυτισμένο με την ιστορία του έθνους - Να διαφυλάξουμε τον χαρακτήρα του»

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ ο Τραμπ με τιμές ήρωα: «Ο Θεός να ευλογεί τον ειρηνοποιό» - Το γιγαντιαίο «ευχαριστώ» σε παραλία του Τελ Αβίβ

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικοι με κλεμμένο SUV τρομοκράτησαν τον Βόλο - Περιπετειώδης καταδίωξη

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ ο Ντόναλντ Τραμπ - Με υψωμένη γροθιά βγήκε από το Air Force One

09:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: Διαφοροποίηση από ΠΑΣΟΚ και κάλεσμα σε προοδευτική συμμαχία

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πλησιάζει ο εντοπισμός του δράστη, «κλείδωσε» το κίνητρο - Οι εκτιμήσεις για «συμβόλαιο θανάτου»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Tesla υποχωρεί στη Γερμανία, οι Κινέζοι εκτοξεύονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:45ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η ηθοποιός Άννα Κυριακού

06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον: Η ανατριχιαστική κλήση στο 911

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς

08:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις: «Αγγίζει» τον δολοφόνο η ΕΛΑΣ, πού βρίσκεται ο συνεργός

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες - Η πρώτη εικόνα για την παρέλαση της 28ης

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροπέδες σε Δανή υπήκοο - Κατέβασε την ελληνική σημαία και χτύπησε αρχιφύλακα

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πλησιάζει ο εντοπισμός του δράστη, «κλείδωσε» το κίνητρο - Οι εκτιμήσεις για «συμβόλαιο θανάτου»

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή Χαμάς: Δεύτερη αυτοκτονία σε 48 ώρες, στη σκιά της επιστροφής των ομήρων

07:40WHAT THE FACT

Ευρωπαϊκός συναγερμός για επικίνδυνο ψάρι που συνεχίζει να πωλείται - Μην το καταναλώσετε

07:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Τιμές… Μονακό σε 5 περιοχές της Ελλάδας - Αναλυτικοί πίνακες

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Xαμάς: Το Ισραήλ «απέτυχε» - «Θα τηρήσουμε τη συμφωνία εφόσον την τηρήσει το Ισραήλ»

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Ευλογιά αιγοπροβάτων: «Θα πάμε σε lock down αν δεν βελτιωθεί η κατάσταση» λέει στο Newsbomb ανώτερο στέλεχος του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Απελευθερώθηκαν οι πρώτοι 7 όμηροι

09:51ΚΟΣΜΟΣ

Στο Ισραήλ ο Ντόναλντ Τραμπ - Με υψωμένη γροθιά βγήκε από το Air Force One

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Από τα κιμπούτζ στις «σήραγγες θανάτου» της Χαμάς: Οι ιστορίες των 20 ομήρων που απελευθερώθηκαν

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Βέλο Κορινθίας: Μαύρο υγρό αντί για νερό – Οι κάτοικοι ζουν με εμφιαλωμένα και τον φόβο κάθε φορά που ανοίγουν τη βρύση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ