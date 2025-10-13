Φοινικούντα: Πλησιάζει ο εντοπισμός του δράστη - Οι εκτιμήσεις για «συμβόλαιο θανάτου»

Συνεχίζονται εντατικά οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη του διπλού φονικού που σημειώθηκε σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εξετάζουν εξονυχιστικά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής. Στα βίντεο φέρεται να έχει καταγραφεί ο εκτελεστής αμέσως μετά την πράξη, τη στιγμή που επιβιβάζεται σε μία λευκή μοτοσικλέτα και εξαφανίζεται χρησιμοποιώντας επαρχιακούς δρόμους και στενά δρομάκια.

Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Ασφαλείας εκτιμούν πως είναι ζήτημα χρόνου να ολοκληρώσουν τη σύνθεση όλων των στοιχείων της υπόθεσης και να προχωρήσουν στις επόμενες επιχειρησιακές κινήσεις. Παράλληλα, οι αρμόδιοι αξιωματικοί φαίνεται να έχουν καταλήξει σε συγκεκριμένη εκτίμηση τόσο για το κίνητρο του διπλού φόνου όσο και για τον ηθικό αυτουργό, επικεντρώνοντας πλέον τις προσπάθειές τους στον εντοπισμό του φυσικού εκτελεστή.

Δημογλίδου: «Δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου»

Η εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Mega, ξεκαθάρισε πως ο δολοφόνος του διπλού φονικού δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί αλλά ούτε και η μηχανή του «γιατί κατάφερε να κρύψει τον αριθμό κυκλοφορίας».

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν έχει ξεκαθαριστεί εάν πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου ή όχι, είπε:

«Και τα δύο ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου. Κάποιοι βιάστηκαν να πουν πως πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου γιατί έβλεπαν έναν άνθρωπο να απομακρύνεται και να φτάνει μέχρι την Αττική. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να είναι γνωστός είτε κάποιου οικείου προσώπου ή των θυμάτων και να θέλει να απομακρυνθεί. Στη διαθήκη υπάρχουν διαφορές από την προηγούμενη. Αν δεν βρούμε όμως τον άνθρωπο που αφαίρεσε τη ζωή τους και αν υπάρχει ηθικός αυτουργός δεν μπορούμε να μιλάμε για κίνητρο. Θέλω να πιστεύω πως είμαστε πολύ κοντά στην ταυτοποίηση. Δεν ξέρουμε ακόμα αν έμεινε στην Αττική ή έφυγε».

Η Κωνσταντία Δημογλίδου επισήμανε πως το θύμα δεν είχε ενημερώσει τις Αρχές για τις δύο επιθέσεις σε βάρος του που έγιναν πριν το καλοκαίρι. Μάλιστα, όπως είπε, για τη μία επίθεση η αστυνομία ενημερώθηκε καθώς το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Επίσης, είπε πως οι Αρχές δεν εξετάζουν μόνο τις περιγραφές του ανιψιού του, ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυρας, αλλά και άλλων.

«Μας έχει δώσει μία περιγραφή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι αστυνομικοί κινούνταν με αυτή την περιγραφή γιατί μπορεί να μην ήταν σε θέση να τον περιγράψει. Επίσης, έχουμε και άλλες περιγραφές που μπορεί να είναι ίδιες με του μάρτυρα. Τα σημαντικό τώρα είναι να βρούμε τον οδηγό της μηχανής».

Πρόσθεσε πως «Το θέμα της διαθήκης είναι σοβαρό. Η Αστυνομία μπορεί να συγκρίνει το περιεχόμενό και από τις δύο διαθήκες. Έχει σημασία πως ο χρόνος της σύνταξης ταυτίζεται με τον χρόνο κατάθεσης. Έκατσε, την έγραψε και την κατέθεσε απευθείας υπό το κλίμα πανικού. Μπορεί βέβαια η διαθήκη να μην έχει σχέση».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος Προέδρος Ένωσης Αστυνομικών υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, τόνισε πως δεν θα έπρεπε να διαρρεύσει το γεγονός ότι έφτασε στην Αθήνα ο δράστης.

«Εάν ξεκίνησε από την Αθήνα, είναι πιθανό να τον έβαλε κάποιος, να είναι ένα "πληρωμένο πιστόλι". Μπορεί και να μην είναι έτσι και να είναι κάποιος γνωστός του και να θέλει να τον σκοτώσει».

