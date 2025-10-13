Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις: «Αγγίζει» τον δολοφόνο η ΕΛΑΣ, πού βρίσκεται ο συνεργός

Θέμα χρόνου φαίνεται να είναι η σύλληψη του αγνώστου άνδρα που σκότωσε με πέντε σφαίρες τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Οι Αρχές έχουν στα χέρια τους βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει δύο άνδρες να πλησιάζουν την επιχείρηση πριν ο οδηγός του σκούτερ σηκώσει το όπλο και προκαλέσει το αιματοκύλισμα.

Οι πληροφορίες που ήθελαν τον δράστη να είχε συνεργό φαίνεται πως επιβεβαιώνονται. Από την πρώτη στιγμή, η ΕΛΑΣ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μην ενήργησε μόνος του. Άλλωστε, αν ο άνδρας είχε προσωπικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη, ο ανιψιός του, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, θα το γνώριζε και θα το είχε καταθέσει.

Οι αστυνομικοί επικεντρώνονται στη διαδρομή διαφυγής του δράστη. Σύμφωνα με τα βίντεο, ο άνδρας καβάλησε το λευκό σκούτερ του, ακολούθησε την παλιά Εθνική Οδό και επαρχιακούς δρόμους, φτάνοντας στη Δυτική Αττική. Οι πινακίδες του οχήματος ήταν πλαστές, ενώ ο αριθμός κυκλοφορίας αντιστοιχούσε σε άλλη μοτοσικλέτα, γεγονός που δυσκολεύει την έρευνα. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό του σημείου όπου έκρυψε το δίκυκλο.

Σημαντικά στοιχεία προκύπτουν και από τα βίντεο καμερών ασφαλείας δύο βενζινάδικων στην Κυπαρισσία και την Κόρινθο, που αποκαλύπτουν τα σωματικά χαρακτηριστικά του αναβάτη.

Αυτά ταιριάζουν με την περιγραφή που είχε δώσει ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, αλλά και με τον άνδρα που είχε πυροβολήσει με αεροβόλο τον 68χρονο στις 7 Σεπτεμβρίου στο σπίτι του στη Φοινικούντα.

Τα λάθη του δράστη φαίνεται πως οδηγούν τις Αρχές στα ίχνη του

Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο νεαρός να εκτέλεσε συμβόλαιο θανάτου, αποκλείοντας όμως τη σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα, λόγω των κρίσιμων λαθών του.

Για τη διπλή δολοφονία μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης. Όπως δήλωσε, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο δράστης είχε συνεργό. «Δεν πιστεύω ότι ενήργησε μόνος του. Αν είχε διαφορές με τα δύο θύματα, θα τον γνώριζε ο ανιψιός. Το πιο πιθανό είναι ότι υπάρχει φυσικός και ηθικός αυτουργός. Ο ένας από τους δύο πιθανόν να μην διέφυγε και να παραμένει στη Φοινικούντα», τόνισε.