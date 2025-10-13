Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις: «Αγγίζει» τον δολοφόνο η ΕΛΑΣ, πού βρίσκεται ο συνεργός

Τα λάθη του δράστη φαίνεται πως οδηγούν τις Αρχές στα ίχνη του

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις: «Αγγίζει» τον δολοφόνο η ΕΛΑΣ, πού βρίσκεται ο συνεργός
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Θέμα χρόνου φαίνεται να είναι η σύλληψη του αγνώστου άνδρα που σκότωσε με πέντε σφαίρες τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Οι Αρχές έχουν στα χέρια τους βίντεο ντοκουμέντο που δείχνει δύο άνδρες να πλησιάζουν την επιχείρηση πριν ο οδηγός του σκούτερ σηκώσει το όπλο και προκαλέσει το αιματοκύλισμα.

Οι πληροφορίες που ήθελαν τον δράστη να είχε συνεργό φαίνεται πως επιβεβαιώνονται. Από την πρώτη στιγμή, η ΕΛΑΣ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να μην ενήργησε μόνος του. Άλλωστε, αν ο άνδρας είχε προσωπικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη, ο ανιψιός του, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, θα το γνώριζε και θα το είχε καταθέσει.

Οι αστυνομικοί επικεντρώνονται στη διαδρομή διαφυγής του δράστη. Σύμφωνα με τα βίντεο, ο άνδρας καβάλησε το λευκό σκούτερ του, ακολούθησε την παλιά Εθνική Οδό και επαρχιακούς δρόμους, φτάνοντας στη Δυτική Αττική. Οι πινακίδες του οχήματος ήταν πλαστές, ενώ ο αριθμός κυκλοφορίας αντιστοιχούσε σε άλλη μοτοσικλέτα, γεγονός που δυσκολεύει την έρευνα. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό του σημείου όπου έκρυψε το δίκυκλο.

Σημαντικά στοιχεία προκύπτουν και από τα βίντεο καμερών ασφαλείας δύο βενζινάδικων στην Κυπαρισσία και την Κόρινθο, που αποκαλύπτουν τα σωματικά χαρακτηριστικά του αναβάτη.

Αυτά ταιριάζουν με την περιγραφή που είχε δώσει ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, αλλά και με τον άνδρα που είχε πυροβολήσει με αεροβόλο τον 68χρονο στις 7 Σεπτεμβρίου στο σπίτι του στη Φοινικούντα.

Τα λάθη του δράστη φαίνεται πως οδηγούν τις Αρχές στα ίχνη του

Οι αναλυτές της Διεύθυνσης Ανθρωποκτονιών εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο νεαρός να εκτέλεσε συμβόλαιο θανάτου, αποκλείοντας όμως τη σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα, λόγω των κρίσιμων λαθών του.

Για τη διπλή δολοφονία μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης. Όπως δήλωσε, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο δράστης είχε συνεργό. «Δεν πιστεύω ότι ενήργησε μόνος του. Αν είχε διαφορές με τα δύο θύματα, θα τον γνώριζε ο ανιψιός. Το πιο πιθανό είναι ότι υπάρχει φυσικός και ηθικός αυτουργός. Ο ένας από τους δύο πιθανόν να μην διέφυγε και να παραμένει στη Φοινικούντα», τόνισε.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:25TRAVEL

28η Οκτωβρίου: Στο «κόκκινο» η πληρότητα των καταλυμάτων για το τριήμερο

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Από τα κιμπούτζ στις «σήραγγες θανάτου» της Χαμάς: Οι ιστορίες των 20 ομήρων που απελευθερώθηκαν

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Χειροπέδες σε Δανή υπήκοο - Κατέβασε την ελληνική σημαία και χτύπησε αρχιφύλακα

09:18ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ποια συσκευή δεν πρέπει να απενεργοποιείτε μέσω πολύπριζου

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διπλοκατοικία στο Μάνδαλο Πέλλας

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι για απεργία πείνας: «Δεν ήταν εκδήλωση, ήταν απαίτηση για να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου»

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στα «κόκκινα» Κηφισός και Αττική Οδός - Ποιοι δρόμοι είναι μποτιλιαρισμένοι

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον: Η ανατριχιαστική κλήση στο 911

09:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καισαριανή: Βίντεο ντοκουμέντο από ένοπλη ληστεία σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Κινδύνευσε με ανακοπή το βρέφος που εισέπνευσε ναρκωτικά που κάπνιζε ο πατέρας του

08:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόλεμος» για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Τι θα αλλάξει στο μνημείο

08:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Πέταξε το ταλέντο της» η Εθνική - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:30ΚΟΣΜΟΣ

New York Times: Γιατί χρειάστηκαν 737 ημέρες για να επιτευχθεί η Συμφωνία για τη Γάζα;

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Ακτιβίστριες πέταξαν κόκκινη μπογιά σε πίνακα του Χριστόφορου Κολόμβου στο Ναυτικό Μουσείο της Μαδρίτης

08:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις: «Αγγίζει» τον δολοφόνο η ΕΛΑΣ, πού βρίσκεται ο συνεργός

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Απελευθερώθηκαν οι πρώτοι 7 όμηροι

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» από τον Σάκη Αρναούτογλου - Πότε θα πέσουν βροχές και καταιγίδες

07:59ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Κόλαση» σε Κηφισό, Αττική Οδό και Κηφισίας

07:52ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί ο νέος HEMI V8 των 9.400 κυβικών δεν χρειάζεται turbo

07:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Τιμές σταθερές, πρόστιμα «φωτιά» και καμία παράταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

08:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ραγδαίες εξελίξεις: «Αγγίζει» τον δολοφόνο η ΕΛΑΣ, πού βρίσκεται ο συνεργός

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον: Η ανατριχιαστική κλήση στο 911

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Η απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

08:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πόλεμος» για τον Άγνωστο Στρατιώτη - Τι θα αλλάξει στο μνημείο

07:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Τιμές… Μονακό σε 5 περιοχές της Ελλάδας - Αναλυτικοί πίνακες

07:40WHAT THE FACT

Ευρωπαϊκός συναγερμός για επικίνδυνο ψάρι που συνεχίζει να πωλείται - Μην το καταναλώσετε

17:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε πορτοκαλί: Περνάω ή όχι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, και πόσο είναι το πρόστιμο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:08WHAT THE FACT

Ψάξτε τα συρτάρια σας: Ένα συνηθισμένο αντικείμενο από το 2007 θα μπορούσε σύντομα να αξίζει $50.000

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Βέλο Κορινθίας: Μαύρο υγρό αντί για νερό – Οι κάτοικοι ζουν με εμφιαλωμένα και τον φόβο κάθε φορά που ανοίγουν τη βρύση

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελαιόλαδο: Σε τι επίπεδα θα κινηθεί φέτος η τιμή του

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

08:10ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Απελευθερώθηκαν οι πρώτοι 7 όμηροι

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Κινδύνευσε με ανακοπή το βρέφος που εισέπνευσε ναρκωτικά που κάπνιζε ο πατέρας του

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Έκτος σερί αποκλεισμός από μεγάλη διοργάνωση - Η επόμενη ημέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ