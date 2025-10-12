Φοινικούντα: Και δεύτερος αναβάτης στο σκούτερ - Σφίγγει ο κλοιός για τον δράστη

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον δράστη του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, με τους αστυνομικούς να επικεντρώνουν τις έρευνές τους σε συγκεκριμένη περιοχή της Αττικής όπου φαίνεται να τον έχουν στα «χέρια» τους, καθώς έχει καταγραφεί από κάμερες της περιοχής, ενώ στο «στόχαστρο» της ΕΛΑΣ βρίσκεται και δεύτερο άτομο το οποίο επέβαινε στο σκούτερ πριν τη δολοφονία.

Καθώς οι αστυνομικοί πλησιάζουν στον εντοπισμό του «πιστολέρο» φαίνεται να ξεκαθαρίζεται και το κίνητρο της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ, με την ΕΛΑΣ να υποθέτει ότι ο οικονομικός παράγοντας βρίσκεται πίσω από το έγκλημα που συνέβη τρεις ημέρες μετά την διαθήκη που έγραψε ο 68χρονος ιδιοκτήτης σε «περίπτωση αιφνιδίου θανάτου» του, όπως σημείωσε στη δεύτερη σειρά του κειμένου.

Τα νεότερα στοιχεία αφορούν τον συνεργό του δράστη, με τις αρχές να έχουν συλλέξει υλικό από κάμερες που καταγράφεται η διαδρομή από Μεθώνη και Πύλο προς τη Φοινικούντα πριν την επίθεση, όπου πάνω στη μηχανή του δράστη υπήρχαν δύο αναβάτες, σύμφωνα με το Mega.

Όταν όμως η μοτοσυκλέτα έφτασε στη Φοινικούντα επέβαινε μόνο ένα άτομο, με τις αρχές να θεωρούν ότι ο συνεργός δέχθηκε τον δράστη από την Αθήνα του έδωσε οδηγίες για το τι περιλαμβάνει το σχέδιο.

Δύο άτομα στη μηχανή προτού φτάσουν στη Φοινικούντα

«Γνωρίζουν πολλά στοιχεία του δράστη για την παραμονή του στην Αθήνα, πώς στρατολογήθηκε, πώς του ανατέθηκε η δολοφονία στη Φοινικούντα», είπε ο αστυνομικός συντάκτης του Mega.

«Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τα νεότερα στοιχεία αφορούν τον αναφερόμενο συνεργό του δράστη, οι αστυνομικοί λοιπόν έχουν εικόνα από κάμερες που καλύπτουν τη διαδρομή από Μεθώνη, Πύλο και έχουν ωστόσο και μία της Φοινικούντας που έγινε το έγκλημα, πριν τη δολοφονική επίθεση, όπου φαίνεται στη μηχανή του δράστη να επιβαίνουν δύο άτομα, και τα δύο φορούν κράνη».

«Φαίνεται λοιπόν να περνούν δύο άτομα, κάποια στιγμή στην κάμερα φαίνεται πια λίγο κοντά στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα να είναι πλέον ένα άτομο, άρα αυτός θεωρείται ότι υποδέχτηκε τον δράστη από την Αθήνα, του έδωσε ορισμένες κατευθύνσεις σε σχέση με το τι θα γίνει. Κοιτάζουν να δουν πού ακριβώς συναντήθηκαν και το τι ακριβώς συνέβη προ της δολοφονίας», συμπληρώνει.

Στο επίκεντρο των αστυνομιικών ερευνών βρίσκεται και το ειδικά διαμορφωμένο σκούτερ του δράστη, με την ΕΛΑΣ να αναζητά τον ιδιοκτήτη του, πέρα από υλικό από κάμερες.

«Φαίνεται ότι αυτό περί δύο αναβατών ισχύει τελικά και είναι κλειδί στις έρευνες της Αστυνομίας. Έρευνα γίνεται και για τη μηχανή, εικονίζεται αυτό το σκούτερ με ειδική διαμόρφωση, ειδικό χρώμα, και όπως έχει συμβεί και σε άλλες δολοφονίες γίνεται έρευνα της Αστυνομίας πέρα από το κάμερα κάμερα, να δουν και ποιος μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης τέτοιου είδους μηχανών, είναι χαρακτηριστική μηχανή, προκειμένου και από εκεί να προσεγγίσουν τον δράστη της δολοφονικής ενέργειας».

«Κοιτάζουν τι αναφέρει η πρώτη διαθήκη, τι αναφέρει η δεύτερη», επισημαίνει.

«Όλα τα συνεκτιμά η ΕΛ.ΑΣ., έχει καταλήξει στο κίνητρο, έχει καταλήξει σε ποιον υπήρξε η ανάθεση της δολοφονικής ενέργειας και όλα αυτά θα συνδεθούν προκειμένου να έχουμε τα επόμενα 24ωρα την τελική ενέργεια. Ξέρει η Αστυνομία ακριβώς τι έχει συμβεί», καταλήγει.

