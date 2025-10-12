Φοινικούντα: Και δεύτερος αναβάτης στο σκούτερ - Σφίγγει ο κλοιός για τον δράστη

Καθώς οι αρχές πλησιάζουν στον εντοπισμό του «πιστολέρο» φαίνεται να ξεκαθαρίζεται και το κίνητρο πίσω από το διπλό φονικό στο κάμπινγκ

Newsbomb

Φοινικούντα: Και δεύτερος αναβάτης στο σκούτερ - Σφίγγει ο κλοιός για τον δράστη
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον δράστη του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, με τους αστυνομικούς να επικεντρώνουν τις έρευνές τους σε συγκεκριμένη περιοχή της Αττικής όπου φαίνεται να τον έχουν στα «χέρια» τους, καθώς έχει καταγραφεί από κάμερες της περιοχής, ενώ στο «στόχαστρο» της ΕΛΑΣ βρίσκεται και δεύτερο άτομο το οποίο επέβαινε στο σκούτερ πριν τη δολοφονία.

Καθώς οι αστυνομικοί πλησιάζουν στον εντοπισμό του «πιστολέρο» φαίνεται να ξεκαθαρίζεται και το κίνητρο της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ, με την ΕΛΑΣ να υποθέτει ότι ο οικονομικός παράγοντας βρίσκεται πίσω από το έγκλημα που συνέβη τρεις ημέρες μετά την διαθήκη που έγραψε ο 68χρονος ιδιοκτήτης σε «περίπτωση αιφνιδίου θανάτου» του, όπως σημείωσε στη δεύτερη σειρά του κειμένου.

Τα νεότερα στοιχεία αφορούν τον συνεργό του δράστη, με τις αρχές να έχουν συλλέξει υλικό από κάμερες που καταγράφεται η διαδρομή από Μεθώνη και Πύλο προς τη Φοινικούντα πριν την επίθεση, όπου πάνω στη μηχανή του δράστη υπήρχαν δύο αναβάτες, σύμφωνα με το Mega.

Όταν όμως η μοτοσυκλέτα έφτασε στη Φοινικούντα επέβαινε μόνο ένα άτομο, με τις αρχές να θεωρούν ότι ο συνεργός δέχθηκε τον δράστη από την Αθήνα του έδωσε οδηγίες για το τι περιλαμβάνει το σχέδιο.

Δύο άτομα στη μηχανή προτού φτάσουν στη Φοινικούντα

«Γνωρίζουν πολλά στοιχεία του δράστη για την παραμονή του στην Αθήνα, πώς στρατολογήθηκε, πώς του ανατέθηκε η δολοφονία στη Φοινικούντα», είπε ο αστυνομικός συντάκτης του Mega.

«Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τα νεότερα στοιχεία αφορούν τον αναφερόμενο συνεργό του δράστη, οι αστυνομικοί λοιπόν έχουν εικόνα από κάμερες που καλύπτουν τη διαδρομή από Μεθώνη, Πύλο και έχουν ωστόσο και μία της Φοινικούντας που έγινε το έγκλημα, πριν τη δολοφονική επίθεση, όπου φαίνεται στη μηχανή του δράστη να επιβαίνουν δύο άτομα, και τα δύο φορούν κράνη».

«Φαίνεται λοιπόν να περνούν δύο άτομα, κάποια στιγμή στην κάμερα φαίνεται πια λίγο κοντά στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα να είναι πλέον ένα άτομο, άρα αυτός θεωρείται ότι υποδέχτηκε τον δράστη από την Αθήνα, του έδωσε ορισμένες κατευθύνσεις σε σχέση με το τι θα γίνει. Κοιτάζουν να δουν πού ακριβώς συναντήθηκαν και το τι ακριβώς συνέβη προ της δολοφονίας», συμπληρώνει.

Στο επίκεντρο των αστυνομιικών ερευνών βρίσκεται και το ειδικά διαμορφωμένο σκούτερ του δράστη, με την ΕΛΑΣ να αναζητά τον ιδιοκτήτη του, πέρα από υλικό από κάμερες.

«Φαίνεται ότι αυτό περί δύο αναβατών ισχύει τελικά και είναι κλειδί στις έρευνες της Αστυνομίας. Έρευνα γίνεται και για τη μηχανή, εικονίζεται αυτό το σκούτερ με ειδική διαμόρφωση, ειδικό χρώμα, και όπως έχει συμβεί και σε άλλες δολοφονίες γίνεται έρευνα της Αστυνομίας πέρα από το κάμερα κάμερα, να δουν και ποιος μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης τέτοιου είδους μηχανών, είναι χαρακτηριστική μηχανή, προκειμένου και από εκεί να προσεγγίσουν τον δράστη της δολοφονικής ενέργειας».

«Κοιτάζουν τι αναφέρει η πρώτη διαθήκη, τι αναφέρει η δεύτερη», επισημαίνει.

«Όλα τα συνεκτιμά η ΕΛ.ΑΣ., έχει καταλήξει στο κίνητρο, έχει καταλήξει σε ποιον υπήρξε η ανάθεση της δολοφονικής ενέργειας και όλα αυτά θα συνδεθούν προκειμένου να έχουμε τα επόμενα 24ωρα την τελική ενέργεια. Ξέρει η Αστυνομία ακριβώς τι έχει συμβεί», καταλήγει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ανησυχία για Ζίβκοβιτς – Επιστρέφει Θεσσαλονίκη για εξετάσεις

18:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τσαντάκιας» με μοτοσυκλέτα σκόρπιζε τον τρόμο σε Κορυδαλλό και Νίκαια - Τραυμάτιζε γυναίκες

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο περιστατικό στο Βατικανό: Άνδρας ούρησε μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου - Βίντεο

18:02ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το προειδοποιητικό σήμα που αγνοείτε - Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στο κινητό

17:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Σε… αναμμένα κάρβουνα οι «κιτρινόμαυροι» για Γιόβιτς – Επιστρέφει με πρόβλημα από τη Σερβία

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επικοινωνία Ζελένσκι με Τραμπ μέσα σε δύο ημέρες

17:46ΚΟΣΜΟΣ

«Υποψίες» των ΗΠΑ για τρομοκρατική ενέργεια σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό, αγαπημένο και των Ελλήνων

17:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε σπείρα διαρρηκτών στα Βόρεια Προάστια – Συνελήφθη 32χρονος αλλοδαπός μετά από καταδίωξη

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Κυνηγός σκοτώθηκε όταν εκπυρσοκρότησε το όπλο του - Είχε πάει να μαζέψει το θήραμα

17:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Η EuroLeague υπενθύμισε σε όλους τον… εφιάλτη του Λούκα Ντόντσιτς (Video)

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε εστιατόριο στη Νότια Καρολίνα: Τέσσερις νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες από πυροβολισμούς

17:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Στο ΣΕΦ με Ναν, Λεσόρ και όλους τους παίκτες του ρόστερ

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Στρατιώτες ενώθηκαν με διαδηλωτές στη Μαδαγασκάρη: Κήρυξαν ότι ανέλαβαν τον έλεγχο του στρατού - Φόβοι για πραξικόπημα

17:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε πορτοκαλί: Περνάω ή όχι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, και πόσο είναι το πρόστιμο

17:17ΑΠΟΨΕΙΣ

Τι πρέπει να προσέχει ο καταναλωτής πριν επιλέξει τιμολόγιο ρεύματος

17:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτοί είναι οι διαιτητές στο ΣΕΦ

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: Πυροβολισμοί μέσα σε μπαρ έπειτα από παρενόχληση γυναίκας

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην «Έπαυλη των Τεράτων»: Η φυλακή των παιδόφιλων, βιαστών και κατά συρροή δολοφόνων - Σε γυάλινο κελί ο «Χάνιμπαλ»

16:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ανατροπή ο Ολυμπιακός Β’, νίκη και για Πανιώνιο

16:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Και δεύτερος αναβάτης στο σκούτερ - Έχουν «κλειδώσει» οι περιοχές της Αθήνας που αναζητείται ο δράστης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

16:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Και δεύτερος αναβάτης στο σκούτερ - Έχουν «κλειδώσει» οι περιοχές της Αθήνας που αναζητείται ο δράστης

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

16:17ΚΟΣΜΟΣ

Νταϊάν Κίτον: Η τεράστια περιουσία που αφήνει η σταρ του Χόλιγουντ - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι Μινωικές Φρυκτωρίες ρημάζουν από τους αρχαιοκάπηλους και την αδιαφορία - Αποκαλυπτικές εικόνες, πώς θα αναδειχτεί το πρώτο τηλεπικοινωνιακό σύστημα του κόσμου

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην «Έπαυλη των Τεράτων»: Η φυλακή των παιδόφιλων, βιαστών και κατά συρροή δολοφόνων - Σε γυάλινο κελί ο «Χάνιμπαλ»

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό σε εστιατόριο στη Νότια Καρολίνα: Τέσσερις νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες από πυροβολισμούς

10:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανατροπή με τη δολοφονία στο κάμπινγκ - «Ο δράστης μπορεί να μας εκπλήξει όλους»

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Νοκ άουτ από το ντέρμπι του ΣΕΦ ο Κέντρικ Ναν!

17:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε πορτοκαλί: Περνάω ή όχι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, και πόσο είναι το πρόστιμο

16:20ΕΛΛΑΔΑ

Οδοντωτός: Εγκλωβισμένοι για αρκετές ώρες 101 επιβάτες - Χρειάστηκε η επέμβαση της ΕΜΑΚ - Εικόνες

11:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

12:01LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Μεγάλη ανατροπή στη σειρά – Αποχωρεί πρωταγωνιστικό πρόσωπο

17:46ΚΟΣΜΟΣ

«Υποψίες» των ΗΠΑ για τρομοκρατική ενέργεια σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό, αγαπημένο και των Ελλήνων

15:51ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος λόγω αδιαθεσίας - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος τα ΑΤΜ: Ο νέος τρόπος ανάληψης χρημάτων θα εξαλείψει τις ουρές και τις κάρτες

12:06ΥΓΕΙΑ

Κρυολόγημα, γρίπη ή Covid: Γιατί είναι όλοι άρρωστοι αυτή την περίοδο;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ