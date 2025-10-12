Φοινικούντα: Κοντά στην ταυτοποίηση του εκτελεστή η ΕΛΑΣ - Το μυστήριο με το «αόρατο» scooter

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα, με νεότερες πληροφορίες του ΕΡΤnews να αποκαλύπτουν ότι ο δράστης είχε τοποθετήσει πλαστή πινακίδα στο λευκό σκούτερ που χρησιμοποίησε πριν και μετά το έγκλημα.

Κατά τη διαδρομή του προς την Αττική, μέσω Ηλείας, Αχαΐας και Κορινθίας, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν καθαρά το δίκυκλο και την πινακίδα του, η οποία —όπως προέκυψε από την έρευνα— ήταν πλαστή και δεν αντιστοιχούσε σε καμία άλλη μηχανή.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών γνωρίζουν πλέον τη μάρκα και το μοντέλο του σκούτερ και επικεντρώνουν τις έρευνες στον εντοπισμό του σημείου όπου το έχει αποκρύψει ο νεαρός δράστης.

Ιδιαίτερη σημασία δίνουν οι αρχές και σε βίντεο από δύο πρατήρια καυσίμων, στην Κυπαρισσία και την Κόρινθο, όπου ο δράστης σταμάτησε για να ανεφοδιαστεί.

Σύμφωνα με τις εικόνες, τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά του αναβάτη ταυτίζονται με την περιγραφή του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ —αυτόπτη μάρτυρα του φονικού— αλλά και με εκείνα του άνδρα που, στις 7 Σεπτεμβρίου, είχε πυροβολήσει με αεροβόλο έναν 68χρονο στη Φοινικούντα.

Και σε εκείνη την επίθεση, ο δράστης είχε καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, οδηγώντας όμως διαφορετική μοτοσικλέτα από αυτή που χρησιμοποίησε στη διπλή εκτέλεση.

Οι αναλυτές της Ασφάλειας εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο νεαρός να ενήργησε εκτελώντας συμβόλαιο θανάτου. Ωστόσο, θεωρούν απίθανο να έχει σχέση με το οργανωμένο έγκλημα, αφού έχει κάνει σειρά λαθών που διευκολύνουν τον εντοπισμό του.

Το κίνητρο πίσω από το διπλό φονικό παραμένει προς το παρόν άγνωστο, με τις αρχές να εκτιμούν ότι το μυστήριο θα λυθεί μόλις συλληφθεί ο νεαρός εκτελεστής.

Υπήρχε συνεργός;

Παράλληλα, νέα δεδομένα αλλάζουν το σκηνικό του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, καθώς από μαρτυρίες και βίντεο που εξετάστηκαν, οι αναλυτές ανθρωποκτονιών κατέληξαν στο συμπέρασμα πως κοντά στο κάμπινγκ υπήρχε άτομο που περίμενε τον νεαρό δράστη και του έδινε οδηγίες για τις κινήσεις του.

Μαλιστα, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντίνα Δημογλίδου μιλώντας σε τηλεοπτικό κανάλι υποστήριξε ότι «έχουμε οπτική επαφή με τον δράστη, οι κάμερες τον είδαν».

Κατά την ίδια «δεν έχει αποκλειστεί η ύπαρξη συνεργού, καθώς από την πρώτη στιγμή υπήρξε πληροφορία ότι δεν προσέγγισε μόνος του τον χώρο».

Οι αστυνομικοί προσπαθούν τώρα να διαπιστώσουν αν πρόκειται για συνεργό ή για τον ηθικό αυτουργό που κατηύθυνε και καθοδηγούσε τον εκτελεστή.

