Φοινικούντα: Ανατροπή με την ταυτότητα του δολοφόνου - Σενάριο για «συμβόλαιο θανάτου»

Η έρευνα της Αστυνομίας για τον εντοπισμό του δράστη του διπλού φονικού στη Φοινικούντα περιπλέκεται, καθώς οι κάμερες ασφαλείας αποκάλυψαν ότι ο ύποπτος κατευθύνθηκε προς την Αθήνα μετά το έγκλημα. Η διαδρομή του, που διήρκεσε πάνω από επτά ώρες, έχει προκαλέσει έκπληξη στις διωκτικές αρχές, οι οποίες προσπαθούν να εντοπίσουν νέα στοιχεία για την πορεία του στην πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης χρησιμοποίησε επαρχιακούς δρόμους, αποφεύγοντας κάμερες υψηλής ευκρίνειας και πιθανά μπλόκα της Τροχαίας ή ομάδων ΟΠΚΕ. Η διαδρομή που ακολούθησε κάλυψε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, από τη Φοινικούντα μέσω Πύλου, Γαργαλιάνων, Πύργου, Πάτρας και Κορίνθου, δείχνοντας άριστη γνώση της περιοχής. Δεν αποκλείεται να είχε πραγματοποιήσει πρόβα πριν την εκτέλεση του εγκλήματος.

Τα ίχνη του δράστη χάθηκαν στην Αθήνα, με τις αστυνομικές αρχές να αναζητούν νέα οπτικό υλικό από κάμερες για να ανασυνθέσουν τη διαδρομή του μέσα στην πόλη. Η ταχεία δράση είναι κρίσιμη, καθώς υπάρχει φόβος ο καταζητούμενος να εκμεταλλευτεί την πυκνοκατοικημένη περιοχή για να εξαφανιστεί ή να αποπειραθεί να φύγει από τη χώρα. Υπάρχει επίσης η εκτίμηση ότι έχει καταφύγει σε κάποιο διαμέρισμα, γνωρίζοντας πως οι Αρχές παρακολουθούν το δρομολόγιό του.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν πλάνα από τη διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης πριν τη δολοφονία, με στόχο να εντοπιστούν καλύτερα στοιχεία, καθώς σε φωτεινότερες συνθήκες μπορεί να διακριθούν τα χαρακτηριστικά του και του οχήματός του. Εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ο δράστης να μην γνώριζε προσωπικά τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ή τον επιστάτη, αλλά να είχε μισθωθεί από τρίτο πρόσωπο με διαφορές μαζί τους.

Η μαρτυρία του ανιψιού του ιδιοκτήτη, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, θεωρείται αξιόπιστη από την ΕΛ.ΑΣ. και δείχνει ότι ο68χρονος δεν αναγνώρισε τον δράστη όταν εκείνος ζήτησε δωμάτιο στη ρεσεψιόν. Αυτό ενισχύει την υπόθεση ότι ο εκτελεστής δεν είχε προσωπική σχέση με τα θύματα και πιθανώς εκτελούσε εντολή τρίτου.

Σχετικά με τις δύο προηγούμενες επιθέσεις εναντίον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι αποτελούσαν προειδοποιητικά μηνύματα από τον ίδιο εντολέα που έδωσε την εντολή για το διπλό φονικό. Ο ιδιοκτήτης είχε εκφράσει φόβους για τη ζωή του, γεγονός που αποτυπώνεται στη διαθήκη του, την οποία συνέταξε μόλις τρεις ημέρες πριν από την επίθεση. Στη διαθήκη αναφέρεται χαρακτηριστικά η πρόνοια για «αιφνίδιο θάνατο», υποδηλώνοντας ότι γνώριζε τον κίνδυνο και πιθανόν σχεδίαζε ακόμα και την αποχώρησή του από τη Φοινικούντα για να αποφύγει τον διώκτη του.

«Φοβάμαι για τον αιφνίδιο θάνατό μου» - Αυτή είναι η διαθήκη του 68χρονου

Στη διαθήκη του αφήνει το σύνολο της περιουσίας του (πάνω από το 95% δηλαδή) στον ανιψιό του, ο οποίος είναι και ο μοναδικός μάρτυρας στη δολοφονία του και θεωρείται από τις Αρχές πρόσωπο - «κλειδί» στην εξιχνίαση του εγκλήματος.

Ο 68χρονος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Newsbomb.gr, στη διαθήκη του μιλά με τα καλύτερα λόγια για τον ανιψιό του. Τον περιγράφει ως ένα «πολύ καλό και εργατικό παιδί». Μιλούσε για «αιφνίδιο κίνδυνο της ζωής του» ακριβώς τέσσερις μέρες πριν δολοφονηθεί. Άλλωστε, τις τελευταίες 20 μέρες είχε γλιτώσει από δύο επιθέσεις, είχε κάνει αίτηση για οπλοφορία, είχε απορριφθεί και είχε ζητήσει παράνομα όπλο.

Ο 68χρονος αφήνει ακόμη 8,5 στρέμματα κοντά στην παραλία στον επιστάτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε.

Ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ αφήνει εκτός περιουσίας την αδελφή του, καθώς και την ανιψιά του. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η οικογενειακή περιουσία του πατέρα του 68χρονου είχε διανεμηθεί στον δολοφονημένο και στα αδέλφια του ισομερώς, με τρόπο που η τοπική κοινωνία χαρακτήριζε απολύτως δίκαιο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορημένες πηγές, η αδελφή του 68χρονου που είχε κληρονομήσει το πατρογονικό σπίτι το είχε πουλήσει αλλά ο δολοφονημένος είχε προχωρήσει στην επαναγορά της οικογενειακής κατοικίας.

Έχει βάλει όρο ότι στην περίπτωση που ο ανιψιός του αποφασίσει να πουλήσει το κάμπινγκ να δοθεί ένα ποσό της τάξεως των περίπου 200.000 ευρώ σε χρήματα στον αδελφό της ανιψιάς του, καθώς και στον επιστάτη.

Οι αστυνομικοί τώρα καλούνται να απαντήσουν στο αν τελικά ο δράστης είχε προσωπικές διαφορές με τον 68χρονο ή αν υπήρξαν δυσαρέσκειες από συγγενείς για τη διαθήκη του.

Θέλουν δηλαδή να λύσουν τον γρίφο αν πρόκειται για εκδικητικό προσωπικό χαρακτήρα του εγκλήματος ή αν πρόκειται για καθαρά οικονομικά κίνητρα για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σίγουροι ότι ο δράστης λειτούργησε αυθόρμητα, εκδικητικά και νευρικά. Δηλαδή, είχε ένα περίστροφο με έξι σφαίρες. Πυροβόλησε δύο φορές τον 68χρονο, άλλες τρεις τον επιστάτη και μία (την τελευταία δηλαδή σφαίρα) τον ανιψιό του 68χρονου με τη σφαίρα να καταλήγει σε τροχόσπιτο.

Στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί και αναφορές προσώπων στο περιβάλλον του 68χρονου, οι οποίοι αφήνουν υπαινιγμούς για κοινωνικές συναναστροφές του με ανήλικους που στη συνέχεια φέρονται να τον απειλούσαν.

Πάντως, ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, ανέφερε: «Είναι ένα μυστήριο, μπορεί όμως να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος. Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να είναι ο ίδιος ο οποίος πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο πριν λίγο καιρό τον άνθρωπο αυτόν που τελικά τον σκότωσε εκεί», και πρόσθεσε: «Υπάρχουν πολλά αντιφατικά που δεν μπορείς να πεις αυτήν τη στιγμή αν είναι το κίνητρο οικονομικό. Μπορεί να είναι κάτι που δεν το περιμένει και κανείς».

