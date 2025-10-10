Φοινικούντα: «Φοβάμαι για τον αιφνίδιο θάνατό μου» - Αυτή είναι η διαθήκη του 68χρονου

Βάσω Ασμανίδου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
«Φοβάμαι για τον αιφνίδιο θάνατό μου», φαίνεται πως είχε πει ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στη Φοινικούντα για να δικαιολογήσει τους λόγους που άλλαξε τη διαθήκη του, τέσσερις μόλις ημέρες πριν τη δολοφονία του.

Ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στις 2 Οκτωβρίου συνέταξε τη διαθήκη του, που άνοιξε το πρωί της Παρασκευής στο Ειρηνοδικείο Πύλου. «Την ίδια ημέρα κατατέθηκε στον συμβολαιογράφο η μυστική αυτή διαθήκη, αυτό δείχνει έναν πανικό. Επίσης, αρχίζει τη διαθήκη του, αναφέροντας ότι «γράφω αυτή τη διαθήκη για την περίπτωση του αιφνίδιου θανάτου μου, φοβάμαι''», ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας του 68χρονου, Αντώνης Κατσάς.

Αυτή είναι η διαθήκη του 68χρονου στη Φοινικούντα

Στη διαθήκη του αφήνει το σύνολο της περιουσίας του (πάνω από το 95% δηλαδή) στον ανιψιό του, ο οποίος είναι και ο μοναδικός μάρτυρας στη δολοφονία του και θεωρείται από τις Αρχές πρόσωπο - «κλειδί» στην εξιχνίαση του εγκλήματος.

Ο 68χρονος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Newsbomb.gr, στη διαθήκη του μιλά με τα καλύτερα λόγια για τον ανιψιό του. Τον περιγράφει ως ένα «πολύ καλό και εργατικό παιδί». Μιλούσε για «αιφνίδιο κίνδυνο της ζωής του» ακριβώς τέσσερις μέρες πριν δολοφονηθεί. Άλλωστε, τις τελευταίες 20 μέρες είχε γλιτώσει από δύο επιθέσεις, είχε κάνει αίτηση για οπλοφορία, είχε απορριφθεί και είχε ζητήσει παράνομα όπλο.

Ο 68χρονος αφήνει ακόμη 8,5 στρέμματα κοντά στην παραλία στον επιστάτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε.

Ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ αφήνει εκτός περιουσίας την αδελφή του, καθώς και την ανιψιά του. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η οικογενειακή περιουσία του πατέρα του 68χρονου είχε διανεμηθεί στον δολοφονημένο και στα αδέλφια του ισομερώς, με τρόπο που η τοπική κοινωνία χαρακτήριζε απολύτως δίκαιο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορημένες πηγές, η αδελφή του 68χρονου που είχε κληρονομήσει το πατρογονικό σπίτι το είχε πουλήσει αλλά ο δολοφονημένος είχε προχωρήσει στην επαναγορά της οικογενειακής κατοικίας.

Έχει βάλει όρο ότι στην περίπτωση που ο ανιψιός του αποφασίσει να πουλήσει το κάμπινγκ να δοθεί ένα ποσό της τάξεως των περίπου 200.000 ευρώ σε χρήματα στον αδελφό της ανιψιάς του, καθώς και στον επιστάτη.

Οι αστυνομικοί τώρα καλούνται να απαντήσουν στο αν τελικά ο δράστης είχε προσωπικές διαφορές με τον 68χρονο ή αν υπήρξαν δυσαρέσκειες από συγγενείς για τη διαθήκη του.

Θέλουν δηλαδή να λύσουν τον γρίφο αν πρόκειται για εκδικητικό προσωπικό χαρακτήρα του εγκλήματος ή αν πρόκειται για καθαρά οικονομικά κίνητρα για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη.

Σε κάθε περίπτωση, είναι σίγουροι ότι ο δράστης λειτούργησε αυθόρμητα, εκδικητικά και νευρικά. Δηλαδή, είχε ένα περίστροφο με έξι σφαίρες. Πυροβόλησε δύο φορές τον 68χρονο, άλλες τρεις τον επιστάτη και μία (την τελευταία δηλαδή σφαίρα) τον ανιψιό του 68χρονου με τη σφαίρα να καταλήγει σε τροχόσπιτο.

Στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί και αναφορές προσώπων στο περιβάλλον του 68χρονου, οι οποίοι αφήνουν υπαινιγμούς για κοινωνικές συναναστροφές του με ανήλικους που στη συνέχεια φέρονται να τον απειλούσαν.

Πάντως, ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, ανέφερε: «Είναι ένα μυστήριο, μπορεί όμως να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος. Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να είναι ο ίδιος ο οποίος πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο πριν λίγο καιρό τον άνθρωπο αυτόν που τελικά τον σκότωσε εκεί», και πρόσθεσε: «Υπάρχουν πολλά αντιφατικά που δεν μπορείς να πεις αυτήν τη στιγμή αν είναι το κίνητρο οικονομικό. Μπορεί να είναι κάτι που δεν το περιμένει και κανείς».

