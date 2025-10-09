Φοινικούντα: Προσήγαγαν 17χρονο ως ύποπτο για τη διπλή δολοφονία -Τι απάντησε ο ανιψιός του 68χρονου

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα. Σύμφωνα με το Star και την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» οι αστυνομικοί προχώρησαν χθες στην προσαγωγή ενός υπόπτου και κάλεσαν τον ανιψιό του 68χρονου για να αναγνωρίσει αν εκείνος είναι ο δράστης.

Οι αστυνομικοί εξέτασαν για αρκετές ώρες τον συγκεκριμένο 17χρονο, ο οποίος γνώριζε τόσο τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ όσο και τον επιστάτη. Οι αστυνομικοί ήξεραν ότι είναι ένας άνθρωπος στο περιβάλλον και των δύο θυμάτων, αφού τους καλοκαιρινούς μήνες ήταν μαζί τους.

Το προφίλ του δράστη της δολοφονίας, όπως τον περιέγραψε ο ανιψιός του θύματος, είναι ότι πρόκειται για έναν νεαρό 17 με 18 ετών, που μιλά σπαστά ελληνικά, έχει ξανθά μαλλιά και ανοιχτόχρωμο χρώμα δέρματος. Την ημέρα της δολοφονίας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη φορούσε ανοιχτόχρωμο φούτερ και κυκλοφορούσε με σκούτερ.

Άλλαζε συχνά τη διαθήκη του ο 68χρονος

Οι αστυνομικοί, εξετάζοντας τα πιθανά οικονομικά κίνητρα του δράστη, έχουν διαπιστώσει ότι ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ άλλαζε συχνά τη διαθήκη του. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από περίπου έναν χρόνο ο 68χρονος είχε αφήσει κληρονόμους του έναν συγγενή του και τον επιστάτη που δολοφονήθηκε, αφήνοντας εκτός κληρονομιάς τρεις συγγενείς του, που διαφωνούσαν μαζί του.

Ο 68χρονος φαίνεται μάλιστα πως άλλαξε πρόσφατα τη διαθήκη του και συγκεκριμένα την 1η Οκτωβρίου, δηλαδή τέσσερις μέρες πριν δολοφονηθεί. Αυτή η διαθήκη θα δώσει απαντήσεις ενδεχομένως στους αστυνομικούς.

Ο 68χρονος είχε επισκεφθεί συμβολαιογράφο μαζί με τρεις μάρτυρες (μια γυναίκα και δύο άντρες). Σε αυτούς μάλιστα φαίνεται να είχε πει πως είχε κάνει τις «σωστές επιλογές».

Σε κάθε περίπτωση, είναι σίγουροι ότι ο δράστης λειτούργησε αυθόρμητα, εκδικητικά και νευρικά. Δηλαδή, είχε ένα περίστροφο με έξι σφαίρες. Πυροβόλησε δύο φορές τον 68χρονο, άλλες τρεις τον επιστάτη και μία (την τελευταία δηλαδή σφαίρα) τον ανιψιό του 68χρονου με τη σφαίρα να καταλήγει σε τροχόσπιτο.

Στο μικροσκόπιο έχουν βάλει και αναφορές προσώπων στο περιβάλλον του 68χρονου, οι οποίοι μιλούν για κοινωνικές συναναστροφές του με ανήλικους που στη συνέχεια φέρονται να τον απειλούσαν.

Πάντως, για την ώρα εστιάζουν στον εντοπισμό των κινήσεων του δράστη κατά την προσέγγιση και τη διαφυγή του από τον τόπο του εγκλήματος.





