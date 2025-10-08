Φοινικούντα: Η διαθήκη και οι εντάσεις στην οικογένεια πριν το διπλό φονικό

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού, στην Φοινικούντα, καθώς μαρτυρία ατόμου που βρισκόταν κοντά στον 68χρονο επιχειρηματία φέρνει νέα δεδομένα. Ο μάρτυρας, που θεωρείται πρόσωπο «κλειδί» για την εξιχνίαση της υπόθεσης, κατέθεσε ότι ο επιχειρηματίας είχε αλλάξει τη διαθήκη του λίγες μόλις ημέρες πριν από τη δολοφονία.

«Ο 68χρονος είχε κάνει μια διαθήκη πριν από περίπου έναν χρόνο και τότε με είχε καλέσει για να υπογράψω ως μάρτυρας. Δεν τη διάβασα, δεν ξέρω τι έγραφε μέσα, αλλά υποθέτω ότι την περιουσία του θα την άφηνε στον ανιψιό του, γιατί ήταν ο πιο κοντινός του συγγενής», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Την 1η Οκτωβρίου με κάλεσε ξανά να πάω στον συμβολαιογράφο. Εκεί υπογράψαμε μια νέα διαθήκη».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο επιχειρηματίας φαινόταν ανήσυχος και αποφασισμένος να αλλάξει ριζικά τη ζωή του. «Μου είπε ''νομίζω πως έκανα το σωστό με αυτό που έκανα''. Ήθελε να τα πουλήσει όλα και να φύγει για το Μονακό. Δεν άντεχε άλλο», κατέθεσε ο μάρτυρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον μάρτυρα ο 68χρονος ταξίδευε συχνά στο Μονακό, αλλά ήταν η πρώτη φορά που είχε εκφράσει πρόθεση για μόνιμη εγκατάσταση.

Εντάσεις στην οικογένεια

Σύμφωνα με την κατάθεση, η ανιψιά του 68χρονου είχε αποκλειστεί από τη νέα διαθήκη. Ο μάρτυρας περιέγραψε ότι υπήρχαν έντονες προστριβές μεταξύ τους, οι οποίες φαίνεται πως είχαν οξυνθεί το τελευταίο διάστημα.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτημα υπήρξε και με ένα σπίτι που βρίσκεται στο κέντρο της Φοινικούντας, όπου η ανιψιά είχε εγκατασταθεί για ένα χρονικό διάστημα, και το οποίο είχε παραχωρηθεί από τον 68χρονο. Στο σπίτι μάλιστα φαίνεται ότι έγιναν και εργασίες, με σκοπό τη διαμονή της. Όμως μετά από μικρό σχετικά διάστημα και αφού υπήρξε μια έντονη λογομαχία, η ανιψιά αποχώρησε από το σπίτι. . Από ό,τι φαίνεται αφορμή της κόντρας ήταν μια καταγγελία για το κάμπινγκ στην επιθεώρηση εργασίας, για την οποία ο 68χρονος κατηγορούσε την ανιψιά ή και τον γιο της, ο οποίος εργάστηκε για μικρό διάστημα στην επιχείρηση.

Διαβάστε επίσης