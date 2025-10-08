Φοινικούντα: Η διαθήκη και οι εντάσεις στην οικογένεια πριν το διπλό φονικό

Mάρτυρας «κλειδί» αποκαλύπτει ότι ο 68χρονος επιχειρηματίας άλλαξε τη διαθήκη του λίγο πριν τη δολοφονία και φέρεται να φοβόταν για τη ζωή του

Newsbomb

Φοινικούντα: Η διαθήκη και οι εντάσεις στην οικογένεια πριν το διπλό φονικό

Η περιουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε το 1,4 δισ. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού, στην Φοινικούντα, καθώς μαρτυρία ατόμου που βρισκόταν κοντά στον 68χρονο επιχειρηματία φέρνει νέα δεδομένα. Ο μάρτυρας, που θεωρείται πρόσωπο «κλειδί» για την εξιχνίαση της υπόθεσης, κατέθεσε ότι ο επιχειρηματίας είχε αλλάξει τη διαθήκη του λίγες μόλις ημέρες πριν από τη δολοφονία.

«Ο 68χρονος είχε κάνει μια διαθήκη πριν από περίπου έναν χρόνο και τότε με είχε καλέσει για να υπογράψω ως μάρτυρας. Δεν τη διάβασα, δεν ξέρω τι έγραφε μέσα, αλλά υποθέτω ότι την περιουσία του θα την άφηνε στον ανιψιό του, γιατί ήταν ο πιο κοντινός του συγγενής», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Την 1η Οκτωβρίου με κάλεσε ξανά να πάω στον συμβολαιογράφο. Εκεί υπογράψαμε μια νέα διαθήκη».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο επιχειρηματίας φαινόταν ανήσυχος και αποφασισμένος να αλλάξει ριζικά τη ζωή του. «Μου είπε ''νομίζω πως έκανα το σωστό με αυτό που έκανα''. Ήθελε να τα πουλήσει όλα και να φύγει για το Μονακό. Δεν άντεχε άλλο», κατέθεσε ο μάρτυρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον μάρτυρα ο 68χρονος ταξίδευε συχνά στο Μονακό, αλλά ήταν η πρώτη φορά που είχε εκφράσει πρόθεση για μόνιμη εγκατάσταση.

Εντάσεις στην οικογένεια

Σύμφωνα με την κατάθεση, η ανιψιά του 68χρονου είχε αποκλειστεί από τη νέα διαθήκη. Ο μάρτυρας περιέγραψε ότι υπήρχαν έντονες προστριβές μεταξύ τους, οι οποίες φαίνεται πως είχαν οξυνθεί το τελευταίο διάστημα.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτημα υπήρξε και με ένα σπίτι που βρίσκεται στο κέντρο της Φοινικούντας, όπου η ανιψιά είχε εγκατασταθεί για ένα χρονικό διάστημα, και το οποίο είχε παραχωρηθεί από τον 68χρονο. Στο σπίτι μάλιστα φαίνεται ότι έγιναν και εργασίες, με σκοπό τη διαμονή της. Όμως μετά από μικρό σχετικά διάστημα και αφού υπήρξε μια έντονη λογομαχία, η ανιψιά αποχώρησε από το σπίτι. . Από ό,τι φαίνεται αφορμή της κόντρας ήταν μια καταγγελία για το κάμπινγκ στην επιθεώρηση εργασίας, για την οποία ο 68χρονος κατηγορούσε την ανιψιά ή και τον γιο της, ο οποίος εργάστηκε για μικρό διάστημα στην επιχείρηση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Συμφωνία θα μπορούσε μέχρι Παρασκευή - Λαβρόφ: Το σχέδιο Τραμπ το καλύτερο που υπάρχει

20:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για την εμπλοκή συμβούλου του Ανδρουλάκη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκοινί»

20:20LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Η Χλόη μπροστά στην κόρη της

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρουσίαση βιβλίου Στυλιανίδη: «Καρφί» Μητσοτάκη για Σαμαρά

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές: Να κάνουν υπομονή οι αγρότες – Σε 10 ημέρες οι αποζημιώσεις από τη θεομηνία Daniel

20:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Ξεκινάει η συνταγματική αναθεώρηση σ' αυτή τη Βουλή»

20:06LIFESTYLE

Νέα αρχή για την Αντζελίνα Τζολί: Λέει «αντίο» στην Αμερική και μετακομίζει στο εξωτερικό - Οι τρεις περιοχές που σχεδιάζει να εγκατασταθεί

19:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Στο Αλεξάνδρειο ο Ρίτσαρντ Σιάο, αποθεώθηκε από τον κόσμο

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Φοινικούντα: Η διαθήκη και οι εντάσεις στην οικογένεια πριν το διπλό φονικό

19:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Γαλάζια» κοσμοσυρροή για το βιβλίο του Στυλιανίδη, αλλά με μια μεγάλη απουσία

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο «μπέργκερ λαχανικών»: Το Ευρωκοινοβούλιο απαγορεύει όρους κρέατος για φυτικά προϊόντα

19:41WHAT THE FACT

Η «μάχη των φύλων» στην εποχή των αλγορίθμων: Οι νεότερες γυναίκες και οι «έμπειροι» άνδρες – Μεγάλη έρευνα για τα στερεότυπα

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιές στο Λος Άντζελες: Σύλληψη 29χρονου για την πυρκαγιά στο «σημείο μηδέν» – Ύποπτος για εμπρησμό

19:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Πρωτοκλασάτα στελέχη ζητούν έκτακτη σύγκληση των κομματικών οργάνων – Πολάκης «καρφώνει» Φάμελλο λόγω Τσίπρα

19:13LIFESTYLE

Καλομοίρα: «Πέρασα κατάθλιψη όταν ήμουν έγκυος, ήξερα ότι δεν θα έχω ποτέ ξανά αυτό που είχα»

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Εικονική αναγκαστική προσγείωση: Πώς συνέβη το ατύχημα κατά τη διάρκεια άσκησης στο Τατόι

19:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Ρογκαβόπουλος: «Ήξερα που έρχομαι – Ο Αταμάν με παρακινεί να δίνω τα πάντα»

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι πρέσβεις της ΕΕ ενέκριναν σχέδιο για απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για ένα από τα «στολίδια» της Αλβανίας: Τόνοι λυμάτων και σκουπιδιών στην κοιλάδα του Βιόσα

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική εξέλιξη στη Γερμανία: Η θετή κόρη μαχαίρωσε την Δήμαρχο - Την υπέδειξε όταν συνήλθε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Φοινικούντα: Η διαθήκη και οι εντάσεις στην οικογένεια πριν το διπλό φονικό

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

18:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απών ο Σαμαράς από την παρουσίαση βιβλίου του Στυλιανίδη στο Ωδείο - Χειραψία Μητσοτάκη με Καραμανλή

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Εικονική αναγκαστική προσγείωση: Πώς συνέβη το ατύχημα κατά τη διάρκεια άσκησης στο Τατόι

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος στο «μπέργκερ λαχανικών»: Το Ευρωκοινοβούλιο απαγορεύει όρους κρέατος για φυτικά προϊόντα

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική εξέλιξη στη Γερμανία: Η θετή κόρη μαχαίρωσε την Δήμαρχο - Την υπέδειξε όταν συνήλθε

11:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «δυνατός» χειμώνας στην Ελλάδα - Πολικό Φλεβάρη «βλέπουν» οι κλιματικοί δείκτες NAO και AO

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: Η χούντα στην Ελλάδα παραβίασε το διεθνές δίκαιο στην Κύπρο το 1974

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Η τρομακτική στιγμή που καταρρέει το μπαλκόνι σπιτιού - Για κλάσματα δευτερολέπτου σώθηκαν δύο γυναίκες! Βίντεο σοκ

20:06LIFESTYLE

Νέα αρχή για την Αντζελίνα Τζολί: Λέει «αντίο» στην Αμερική και μετακομίζει στο εξωτερικό - Οι τρεις περιοχές που σχεδιάζει να εγκατασταθεί

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Στο Άγιο Όρος ο Μητροπολίτης Κιέβου Επιφάνιος για τριήμερη επίσκεψη - Ποιες Μονές θα επισκεφθεί

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κοντά στη σύλληψη του δράστη – Το δρομολόγιο που ακολούθησε μετά το διπλό φονικό

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης - Του επιβλήθηκε χρηματική ποινή 7.000 ευρώ

18:28LIFESTYLE

Κιμ Καρντάσιαν: Έκανε την γούνα της μίνι φόρεμα και «έβαλε» φωτιά στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Σκληρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας: 38χρονη έγκυος δέχθηκε επίθεση από τον σύντροφό της - Την τρύπησε με πιρούνι στο μάτι

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρουσίαση βιβλίου Στυλιανίδη: «Καρφί» Μητσοτάκη για Σαμαρά

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Με αιμάτωμα στο κεφάλι ο ένας πιλότος και κατάγματα ο δεύτερος μετά την πτώση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους στο Τατόι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ