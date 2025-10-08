Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: «Κλείδωσαν» τα χαρακτηριστικά του δράστη

Το κίνητρο της περιουσίας και η διαθήκη

Newsbomb

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: «Κλείδωσαν» τα χαρακτηριστικά του δράστη
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε ένα κρίσιμο βήμα πριν την αποκάλυψη του δράστη της διπλής δολοφονίας που συγκλόνισε τη Φοινικούντα, βρίσκονται οι αρχές που ερευνούν την εκτέλεση του ιδιοκτήτη και του επιστάτη σε κάμπινγκ της Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός STAR, οι Αρχές έχουν στα χέρια τους σημαντικά στοιχεία για την ταυτοποίηση του δολοφόνου.

Η περιγραφή του αυτόπτη μάρτυρα

Ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του μακελειού, ο ανιψιός του δολοφονημένου ιδιοκτήτη, έδωσε λεπτομερή περιγραφή του δράστη.

Πρόκειται για έναν λεπτό, ξανθό, πολύ νεαρό άνδρα, ο οποίος μιλούσε σπαστά ελληνικά. Ο δράστης καταγράφηκε να κινείται με ταχύτητα πάνω σε σκούτερ προς το χωριό Κορυφάσιο, περίπου 40 λεπτά μετά τη διπλή δολοφονία.

Ο ανιψιός περιέγραψε τις στιγμές του τρόμου: «Εγώ, μόλις πυροβόλησε τον θείο μου, πρόλαβα να τρέξω γρήγορα και να φύγω από τη ρεσεψιόν. Πέρασα μπροστά από τον επιστάτη μας. Τον άφησα πίσω μου και ο δολοφόνος τον πυροβόλησε».

Το κίνητρο της περιουσίας και η διαθήκη

Τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εξετάζουν με εντατικούς ρυθμούς το κίνητρο της περιουσίας. Ήδη έχουν ληφθεί καταθέσεις από συγγενείς και φίλους του 68χρονου αρχιτέκτονα, καθώς φέρεται να υπήρχαν άτομα που διεκδικούσαν την περιουσία του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ιδιοκτήτης είχε πρόσφατα αλλάξει τη διαθήκη του, αφήνοντας ως κληρονόμους τον επιστάτη (που επίσης δολοφονήθηκε) και ένα συγγενικό του πρόσωπο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

06:32LIFESTYLE

Τρεις κωμωδίες προσγειώνονται στην TV

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Έκρηξη» γονικών παροχών: Άνοδος 11% λόγω του αφορολόγητου ορίου των 800.000 ευρώ

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ασκήσεις ψυχραιμίας στην Κουμουνδούρου ενόψει της καταιγίδας των δημοσκοπήσεων

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πότε ξεκινά να διατίθεται - Πού θα κυμανθούν οι τιμές στα νησιά

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος εφιάλτης για 85χρονη στην Αιτωλοακαρνανία: Ξυλοκοπήθηκε ανελέητα για 100 ευρώ

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό «παζάρι» στην Αίγυπτο για τη Γάζα – ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Ναι σε αυτοδύναμες κυβερνήσεις - Όχι στον λαϊκισμό

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: «Κλείδωσαν» τα χαρακτηριστικά του δράστη - Τα τελευταία λόγια των θυμάτων

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Ιλίσια: Τα ευρήματα θα δώσουν τις απαντήσεις για την έκρηξη στη γνωστή ντισκοτέκ της Μιχαλακοπούλου

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν σταδιακά τα έντονα φαινόμενα – Πού θα επιμείνουν οι καταιγίδες – Πότε θα επιστρέψει η καλοκαιρία

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κλειστό για τρίτη μέρα το φαράγγι της Σαμαριάς

05:00WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου

04:42ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

04:20ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Φωτιά σε οικία στον Βαρνάβα

03:58ΕΡΓΑΣΙΑ

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας ανέργων με επιχορήγηση 14.800 ευρώ

03:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Όλες οι αργίες για το σχολικό έτος 2025 - 2026

03:06ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

02:40ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4ΠΔΑ/2025 και 5ΠΔΑ/2025: Έκδοση βαθμολογιών γραπτής ηλεκτρονικής εξέτασης (ΠΕ / ΤΕ)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: «Κλείδωσαν» τα χαρακτηριστικά του δράστη - Τα τελευταία λόγια των θυμάτων

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Ιλίσια: Τα ευρήματα θα δώσουν τις απαντήσεις για την έκρηξη στη γνωστή ντισκοτέκ της Μιχαλακοπούλου

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Με χειροπέδες ο 15χρονος θετός γιος της Δημάρχου που μαχαιρώθηκε - Άκουγαν ουρλιαχτά οι γείτονες

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν σταδιακά τα έντονα φαινόμενα – Πού θα επιμείνουν οι καταιγίδες – Πότε θα επιστρέψει η καλοκαιρία

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος εφιάλτης για 85χρονη στην Αιτωλοακαρνανία: Ξυλοκοπήθηκε ανελέητα για 100 ευρώ

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Απαγωγή, βασανιστήρια, βιασμός και φόνος: Το ζευγάρι serial killers που σόκαρε τη Σκωτία

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Σταματάει την απεργία ο Πάνος Ρούτσι - Δεκτά όλα τα αιτήματα

06:32LIFESTYLE

Τρεις κωμωδίες προσγειώνονται στην TV

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε νυχτερινό κέντρο στα Ιλίσια - Βίντεο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Είναι επίσημο: Ο Πάπας Λέων στην Τουρκία για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας - Ολοταχώς για Κοινό Πάσχα Ορθοδόξων και Καθολικών

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι γίνεται για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Νοεμβρίου

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Επιστήμονας προειδοποιεί: Το Βόρειο Ρεύμα του Ατλαντικού καταρρέει - Απειλεί να ρίξει την Ευρώπη σε μια «Μικρή Εποχή Παγετώνων»

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πότε ξεκινά να διατίθεται - Πού θα κυμανθούν οι τιμές στα νησιά

06:32ΕΛΛΑΔΑ

Άδεια δίχτυα και «χαμένα ψάρια»: Συναγερμός για την υπεραλίευση στις ελληνικές θάλασσες

06:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Έκρηξη» γονικών παροχών: Άνοδος 11% λόγω του αφορολόγητου ορίου των 800.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ