Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: «Κλείδωσαν» τα χαρακτηριστικά του δράστη

Σε ένα κρίσιμο βήμα πριν την αποκάλυψη του δράστη της διπλής δολοφονίας που συγκλόνισε τη Φοινικούντα, βρίσκονται οι αρχές που ερευνούν την εκτέλεση του ιδιοκτήτη και του επιστάτη σε κάμπινγκ της Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο τηλεοπτικός σταθμός STAR, οι Αρχές έχουν στα χέρια τους σημαντικά στοιχεία για την ταυτοποίηση του δολοφόνου.

Η περιγραφή του αυτόπτη μάρτυρα

Ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του μακελειού, ο ανιψιός του δολοφονημένου ιδιοκτήτη, έδωσε λεπτομερή περιγραφή του δράστη.

Πρόκειται για έναν λεπτό, ξανθό, πολύ νεαρό άνδρα, ο οποίος μιλούσε σπαστά ελληνικά. Ο δράστης καταγράφηκε να κινείται με ταχύτητα πάνω σε σκούτερ προς το χωριό Κορυφάσιο, περίπου 40 λεπτά μετά τη διπλή δολοφονία.

Ο ανιψιός περιέγραψε τις στιγμές του τρόμου: «Εγώ, μόλις πυροβόλησε τον θείο μου, πρόλαβα να τρέξω γρήγορα και να φύγω από τη ρεσεψιόν. Πέρασα μπροστά από τον επιστάτη μας. Τον άφησα πίσω μου και ο δολοφόνος τον πυροβόλησε».

Το κίνητρο της περιουσίας και η διαθήκη

Τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εξετάζουν με εντατικούς ρυθμούς το κίνητρο της περιουσίας. Ήδη έχουν ληφθεί καταθέσεις από συγγενείς και φίλους του 68χρονου αρχιτέκτονα, καθώς φέρεται να υπήρχαν άτομα που διεκδικούσαν την περιουσία του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ιδιοκτήτης είχε πρόσφατα αλλάξει τη διαθήκη του, αφήνοντας ως κληρονόμους τον επιστάτη (που επίσης δολοφονήθηκε) και ένα συγγενικό του πρόσωπο.

Διαβάστε επίσης