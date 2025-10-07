Φοινικούντα: Ο ξανθός με τα σπαστά ελληνικά στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι ο δολοφόνος των δύο ανδρών είναι ερασιτέχνης και αρκετά νεαρός, ίσως και οριακά ανήλικος

Βάσω Ασμανίδου

Φοινικούντα: Ο ξανθός με τα σπαστά ελληνικά στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ασύλληπτος παραμένει για δεύτερο 24ωρο ο δολοφόνος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και του 61χρονου επιστάτη.

Στις έρευνες των αστυνομικών στη Μεσσηνία συνδράμουν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών αλλά και κλιμάκιο από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια. Οι αστυνομικοί ερευνούν το στενό περιβάλλον του 68χρονου και έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δράστης και θύμα είχαν προσωπικές διαφορές.

Οι αστυνομικοί μάλιστα θεωρούν ότι ο δολοφόνος των δύο ανδρών είναι ερασιτέχνης και αρκετά νεαρός, ίσως και οριακά ανήλικος. Κάμερες μέσα στο κάμπινγκ δεν υπάρχουν, όμως έχουν συλλέξει υλικό από τα γύρω σημεία για να φτάσουν στο πού πήγε και αν είχε συνεργό.

Οι αστυνομικοί μιλούν για ερασιτέχνη δολοφόνο. Κι αυτό γιατί μπήκε στο κάμπινγκ χωρίς να έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα ξανθό άτομο που μιλούσε σπαστά ελληνικά.

Το χρονικό της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Η διπλή δολοφονία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 5 Οκτωβρίου, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Ο δράστης πλησίασε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη και τους ρώτησε αν υπάρχει κάποιο δωμάτιο. Στην άρνησή τους έβγαλε το όπλο και τους πυροβόλησε στο χώρο της ρεσεψιόν.

Οι αστυνομικοί μάλιστα είναι σίγουροι ότι ο δράστης φαίνεται να γνώριζε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για καιρό. Μάλιστα, έχουν μπει στο μικροσκόπιο τα προσωπικά τους.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη γλίτωσε και φέρεται να έδωσε περιγραφή του δολοφόνου αναφέροντας πως πρόκειται για άτομο το οποίο φορούσε φούτερ, δεν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, ήταν νεαρός, ανοιχτόχρωμος, ξανθός και μιλούσε σπαστά ελληνικά.

Μάλιστα φέρεται να υποστήριξε πως ο δράστης πυροβόλησε κι εκείνον, χωρίς όμως να τον πετύχει, ενώ φέρεται να είπε πως άκουσε μία μοτοσικλέτα.

Η μαρτυρία του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ θεωρείται «κλειδί» στην υπόθεση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:48ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: «Δεν σε ξεχνάμε Παγκόσμιε» - Το μήνυμα της «Ένωσης» για τον Γιώργο Αμερικανό

10:48WHAT THE FACT

Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες σε αυτή τη σπηλιά για 57.000 χρόνια και δεν το δημιούργησαν άνθρωποι

10:47ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Ο κρίσιμος αγώνας της Εθνικής Ομάδας με τη Σκωτία με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

10:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Μούσα στη Dubai BC, πριν τη μάχη του ΣΕΦ στη Euroleague

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Νέο εργατικό ατύχημα στο Ηράκλειο: Εργαζόμενη έπεσε από απορριμματοφόρο εν κινήσει

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: 22 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες - 370.000 άνθρωποι σε ανάγκη για βοήθεια

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Ξένος Vlogger τρώει το πιο «βρώμικο» φαγητό της Ινδίας: Αυτό που έπαθε δεν το περίμενε κανείς

10:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ο ξανθός με τα σπαστά ελληνικά στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ.- Η σχέση του με τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ και η μαρτυρία «κλειδί»

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «καραβιά» 69 μεταναστών στη Γαύδο - Κυρίως άνδρες Αιγυπτιακής καταγωγής

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει μητέρα Ισραηλινού ομήρου: ««Η ζωή μου πάγωσε στις 7 Οκτωβρίου 2023, δεν ξέρω αν το παιδί μου ζει ή πέθανε»

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεαροί προσποιήθηκαν αστυνομικούς και βγήκαν για περιπολία με φάρο

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Diddy ζήτησε προεδρική χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ

10:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple αναβαθμίζει μία σημαντική λειτουργία στο ξυπνητήρι των iPhone

10:09ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πρόωρες προεδρικές εκλογές ζητά και ο πρώην πρωθυπουργός του Μακρόν, Εντουάρ Φιλίπ

10:04ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι δημιουργοί του ChatGPT αποκάλυψαν 44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Οργή από την κόρη του Ρόμπιν Γουίλιαμς: «Σταματήστε να κάνετε βίντεο ΑΙ με τον πατέρα μου»

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορίες από τις χειρότερες φυλακές του Εκουαδόρ

09:48ΚΟΣΜΟΣ

Επιδημία γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε στην Ολλανδία: Στη μαζική θανάτωση 71.000 κοτόπουλων θα προχωρήσουν οι αρχές

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννη για παραίτηση Τσίπρα: «Αυτό ελπίζουν οι φουκαράδες οι Αριστεροί – Να βρουν έναν αρχηγό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι: Η ανατριχιαστική ιστορία της Ελένης, που είδε το φως του ήλιου μετά από 29 χρόνια!

10:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ο ξανθός με τα σπαστά ελληνικά στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ.- Η σχέση του με τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ και η μαρτυρία «κλειδί»

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

08:35ΚΟΣΜΟΣ

«Έτσι βυθίστηκε ο Τιτανικός»: Η μαρτυρία επιζώντα από το θρυλικότερο ναυάγιο της Ιστορίας

10:04ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι δημιουργοί του ChatGPT αποκάλυψαν 44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο «Αττικόν»: Χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη – Συνελήφθησαν δύο νοσηλεύτριες

07:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Έχετε μέρος να μείνω;» - Τι είπε ο δράστης πριν τη διπλή δολοφονία - «Κλειδί» η κατάθεση του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Επιστήμονας προειδοποιεί: Το Βόρειο Ρεύμα του Ατλαντικού καταρρέει - Απειλεί να ρίξει την Ευρώπη σε μια «Μικρή Εποχή Παγετώνων»

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Αρτέμιος Μίντζας: Αυτός είναι ο 60χρονος ομογενής που πυροβολούσε για δύο ώρες στο Σίδνεϊ - Μυστήριο με το κίνητρό του

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννη για παραίτηση Τσίπρα: «Αυτό ελπίζουν οι φουκαράδες οι Αριστεροί – Να βρουν έναν αρχηγό»

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Ξένος Vlogger τρώει το πιο «βρώμικο» φαγητό της Ινδίας: Αυτό που έπαθε δεν το περίμενε κανείς

07:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα

09:39ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Απίστευτες εικόνες στις Φυτείες -  Άνοιξε κρατήρας ανάμεσα σε σπίτια

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Diddy ζήτησε προεδρική χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ

08:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαρκ Σάντσες κατηγορείται για κακούργημα – Τον μαχαίρωσε οδηγός φορτηγού έπειτα από καυγά για… μία θέση πάρκινγκ

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

08:57ΥΓΕΙΑ

Καριδιολόγος προειδοποιεί: Mην πίνετε καφέ μετά από αυτή την ώρα και αυτός είναι ο λόγος

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Άφησε ζωντανό τον ανιψιό του θύματος - Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα κληρονομικά

06:32LIFESTYLE

Οι επόμενες κινήσεις του ΣΚΑΪ μετά την Τατιάνα Στεφανίδου

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ