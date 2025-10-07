Φοινικούντα: Ο ξανθός με τα σπαστά ελληνικά στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ.

Ασύλληπτος παραμένει για δεύτερο 24ωρο ο δολοφόνος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα και του 61χρονου επιστάτη.

Στις έρευνες των αστυνομικών στη Μεσσηνία συνδράμουν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών αλλά και κλιμάκιο από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια. Οι αστυνομικοί ερευνούν το στενό περιβάλλον του 68χρονου και έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δράστης και θύμα είχαν προσωπικές διαφορές.

Οι αστυνομικοί μάλιστα θεωρούν ότι ο δολοφόνος των δύο ανδρών είναι ερασιτέχνης και αρκετά νεαρός, ίσως και οριακά ανήλικος. Κάμερες μέσα στο κάμπινγκ δεν υπάρχουν, όμως έχουν συλλέξει υλικό από τα γύρω σημεία για να φτάσουν στο πού πήγε και αν είχε συνεργό.

Οι αστυνομικοί μιλούν για ερασιτέχνη δολοφόνο. Κι αυτό γιατί μπήκε στο κάμπινγκ χωρίς να έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ένα ξανθό άτομο που μιλούσε σπαστά ελληνικά.

Το χρονικό της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Η διπλή δολοφονία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, 5 Οκτωβρίου, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Ο δράστης πλησίασε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη και τους ρώτησε αν υπάρχει κάποιο δωμάτιο. Στην άρνησή τους έβγαλε το όπλο και τους πυροβόλησε στο χώρο της ρεσεψιόν.

Οι αστυνομικοί μάλιστα είναι σίγουροι ότι ο δράστης φαίνεται να γνώριζε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για καιρό. Μάλιστα, έχουν μπει στο μικροσκόπιο τα προσωπικά τους.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη γλίτωσε και φέρεται να έδωσε περιγραφή του δολοφόνου αναφέροντας πως πρόκειται για άτομο το οποίο φορούσε φούτερ, δεν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, ήταν νεαρός, ανοιχτόχρωμος, ξανθός και μιλούσε σπαστά ελληνικά.

Μάλιστα φέρεται να υποστήριξε πως ο δράστης πυροβόλησε κι εκείνον, χωρίς όμως να τον πετύχει, ενώ φέρεται να είπε πως άκουσε μία μοτοσικλέτα.

Η μαρτυρία του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ θεωρείται «κλειδί» στην υπόθεση.

