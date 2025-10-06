Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Βρέθηκε στην Πύλο η μηχανή του δράστη

H διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα σημειώθηκε γύρω στις 20:00 το βράδυ της Κυριακής (05/10) σε ένα κάμπινγκ σε πλήρη λειτουργία, με πολλούς επισκέπτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος δράστης εισέβαλε στον χώρο γραφείου του κάμπινγκ και πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 68χρονο ιδιοκτήτη. Στο σημείο βρισκόταν και ο 60χρονος επιστάτης του κάμπινγκ, με καταγωγή από την Ηλεία, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει αλλά δέχθηκε πυροβολισμό και έπεσε νεκρός λίγα μέτρα μακριά.

Ο δράστης, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, διέφυγε αμέσως με μια μαύρη μηχανή, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και συνεργός. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο απέκλεισαν τον χώρο και βρήκαν τα δύο θύματα νεκρά, με κάθε άτομο να φέρει τουλάχιστον δύο τραύματα από πυροβόλο όπλο. Στον χώρο του κάμπινγκ εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν περίπου 70 άτομα.

Λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας (06/10) οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν στην Πύλο την μηχανή του δράστη.

«Ακούγεται από τους περιοίκους ότι ήταν ανήλικοι. Χθες το βράδυ κατά τις 20:30 χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνει μία Ολλανδέζα και της λένε “έγινε ένα έγκλημα”. Ο Κώστας ήταν ένας μορφωμένος άνθρωπος, είχε δημιουργήσει ένα κόσμημα στην περιοχή. Έχω πέσει από τα σύννεφα, δεν είχε οικονομικό πρόβλημα. Ο Κώστας είχε ένα κάμπινγκ που ήταν συνέχεια γεμάτο. Τελευταία έμενε στο κάμπινγκ», ανέφερε στο Open ο Ηλίας Τσόνης, φίλος του 68χρονου ιδιοκτήτη, σχολιάζοντας σοκαρισμένος το διπλό φονικό που συγκλόνισε τη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης εισήλθε πεζός και πριν από τους πυροβολισμούς υπήρξε σύντομος διάλογος με τον 68χρονο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης είχε καταγγείλει τον Σεπτέμβριο επίθεση από άγνωστο με κουκούλα full face σε άλλη επιχείρησή του, όταν δέχθηκε πυροβολισμό με αεροβόλο όπλο στον κρόταφο.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, στον δρόμο μεταξύ Φοινικούντας και Μεθώνης, ενώ για την υπόθεση έχουν κινητοποιηθεί ειδικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Αθήνας και ιατροδικαστής από την Κόρινθο, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

