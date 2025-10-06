Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Βρέθηκε στην Πύλο η μηχανή του δράστη

Διπλό έγκλημα, με θύματα έναν 67χρονο και έναν ακόμη άνδρα, σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/10) μέσα σε κάμπινγκ, στην περιοχή Φοινίκουντα, της Μεσσηνίας

Newsbomb

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Βρέθηκε στην Πύλο η μηχανή του δράστη
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

H διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα σημειώθηκε γύρω στις 20:00 το βράδυ της Κυριακής (05/10) σε ένα κάμπινγκ σε πλήρη λειτουργία, με πολλούς επισκέπτες. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος δράστης εισέβαλε στον χώρο γραφείου του κάμπινγκ και πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 68χρονο ιδιοκτήτη. Στο σημείο βρισκόταν και ο 60χρονος επιστάτης του κάμπινγκ, με καταγωγή από την Ηλεία, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει αλλά δέχθηκε πυροβολισμό και έπεσε νεκρός λίγα μέτρα μακριά.

Ο δράστης, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, διέφυγε αμέσως με μια μαύρη μηχανή, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και συνεργός. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο απέκλεισαν τον χώρο και βρήκαν τα δύο θύματα νεκρά, με κάθε άτομο να φέρει τουλάχιστον δύο τραύματα από πυροβόλο όπλο. Στον χώρο του κάμπινγκ εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν περίπου 70 άτομα.

Λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα της Δευτέρας (06/10) οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν στην Πύλο την μηχανή του δράστη.

«Ακούγεται από τους περιοίκους ότι ήταν ανήλικοι. Χθες το βράδυ κατά τις 20:30 χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνει μία Ολλανδέζα και της λένε “έγινε ένα έγκλημα”. Ο Κώστας ήταν ένας μορφωμένος άνθρωπος, είχε δημιουργήσει ένα κόσμημα στην περιοχή. Έχω πέσει από τα σύννεφα, δεν είχε οικονομικό πρόβλημα. Ο Κώστας είχε ένα κάμπινγκ που ήταν συνέχεια γεμάτο. Τελευταία έμενε στο κάμπινγκ», ανέφερε στο Open ο Ηλίας Τσόνης, φίλος του 68χρονου ιδιοκτήτη, σχολιάζοντας σοκαρισμένος το διπλό φονικό που συγκλόνισε τη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης εισήλθε πεζός και πριν από τους πυροβολισμούς υπήρξε σύντομος διάλογος με τον 68χρονο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης είχε καταγγείλει τον Σεπτέμβριο επίθεση από άγνωστο με κουκούλα full face σε άλλη επιχείρησή του, όταν δέχθηκε πυροβολισμό με αεροβόλο όπλο στον κρόταφο.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, στον δρόμο μεταξύ Φοινικούντας και Μεθώνης, ενώ για την υπόθεση έχουν κινητοποιηθεί ειδικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Αθήνας και ιατροδικαστής από την Κόρινθο, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:26ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: 45χρονος βρέθηκε νεκρός κάτω από την Υψηλή Γέφυρα

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Επιστρέφει ο Λεκορνού μέχρι την Τετάρτη για να λύσει την πολιτική κρίση

19:16ΑΠΟΨΕΙΣ

Η έξυπνη εξειδίκευση δεν έχει αξιολογηθεί με σαφήνεια

19:16ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Άρχισαν στο Σαρμ Ελ-Σέιχ οι έμμεσες συνομιλίες Ισραήλ-Χαμάς για τον τερματισμό του πολέμου

19:07LIFESTYLE

Διπλή πρεμιέρα απόψε στην TV – Ποιες σειρές έρχονται

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Δολοφονία δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα - Βίντεο

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέτα Τούνμπεργκ από «Ελ. Βενιζέλος»: Κατήγγειλε την γενοκτονία στην Γάζα - «Ασκήθηκε βία σε βάρος μου»

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε γνωστό μπράβο σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης - Είχε πάνω του όπλο και ναρκωτικά

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ανασύρανε δικογραφία που αφορά αξιόποινες πράξεις των ιατροδικαστών -Τι είπε για Τσίπρα

18:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βάνα Πεφάνη στο Queen: «Είμαι ένα ανήσυχο πνεύμα, θέλω να κάνω πάντα κάτι παραπάνω»

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 75χρονος πνίγηκε από μπριζόλα - Το ασθενοφόρο δυσκολεύτηκε λόγω κατεβασμένης μπάρας

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Τα 7 πολιτικά «αμαρτήματα» του Μακρόν: Οι πρωθυπουργοί της Γαλλίας επί των ημερών του

18:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: «Να είμαστε καλοί και με αυτοπεποίθηση» - Οι δηλώσεις Γιοβάνοβιτς για το ματς στη Σκωτία

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Βρέθηκε στην Πύλο η μηχανή του δράστη

18:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Το ΕΣΥ αλλάζει - 10.000.000 διαθέσιμα τα δωρεάν ραντεβού με γιατρό

18:19LIFESTYLE

Πατέρας για πρώτη φορά ο Light - Γέννησε η Άννα Θεοδωρίδη

18:14ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λίστα Forbes: Ρονάλντο και μετά το... χάος! Πάνω από τον Εμπαπέ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

18:07ΥΓΕΙΑ

Επιστήμονες εντόπισαν τον μηχανισμό του εγκεφάλου που μπορεί να θεραπεύσει ολοκληρωτικά την κατάθλιψη

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Ενισχύουμε τις σχέσεις Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας για την αύξηση των επενδύσεων και των εμπορικών συναλλαγών»

17:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Ενίσχυση συνεργασίας Κυβέρνησης-Δήμων για ανθεκτικότητα και Πολιτική Προστασία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Βρέθηκε στην Πύλο η μηχανή του δράστη

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος: Η τραγική ζωή πίσω από το οικογενειακό έγκλημα και οι δύο χαμένες κόρες

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέτα Τούνμπεργκ από «Ελ. Βενιζέλος»: Κατήγγειλε την γενοκτονία στην Γάζα - «Ασκήθηκε βία σε βάρος μου»

17:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χαστούκι» ΗΠΑ στην Τουρκία: Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τη Halkbank

18:46ΚΟΣΜΟΣ

Τα 7 πολιτικά «αμαρτήματα» του Μακρόν: Οι πρωθυπουργοί της Γαλλίας επί των ημερών του

18:14ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λίστα Forbes: Ρονάλντο και μετά το... χάος! Πάνω από τον Εμπαπέ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 75χρονος πνίγηκε από μπριζόλα - Το ασθενοφόρο δυσκολεύτηκε λόγω κατεβασμένης μπάρας

15:04ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Πνίγηκε από ένα κομμάτι κρέας την ώρα που έτρωγε

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Δολοφονία δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα - Βίντεο

14:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγριεύει τις επόμενες ώρες, πότε θα βρέξει στην Αθήνα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και οδηγείται στο πειθαρχικό ο καθηγητής που αυνανιζόταν μπροστά σε συναδέλφους όπως αποκάλυψε το Newsbomb

16:50LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Η Τατιάνα Στεφανίδου έφυγε, το νέο πρόγραμμα που έρχεται

17:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλαβάνος για Τσίπρα: Πρέπει να γονατίσει και να ζητήσει συγγνώμη - Προσπαθεί να παρουσιαστεί σαν σωτήρας

19:07LIFESTYLE

Διπλή πρεμιέρα απόψε στην TV – Ποιες σειρές έρχονται

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Αλλαγή πλεύσης από την Δικαιοσύνη: Δεκτές και οι τοξικολογικές σε όποια οικογένεια το ζητήσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ