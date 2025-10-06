Φοινικούντα: Οι δύο απόπειρες δολοφονίας στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Γιατί δεν έμενε σπίτι του

Όλα τα κομμάτια του παζλ για να φτάσουν στον δράστη της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα προσπαθούν να συνθέσουν οι αστυνομικοί.

Από τις μέχρι τώρα έρευνες των Αρχών προκύπτει ότι είχαν γίνει δύο απόπειρες δολοφονίας κατά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Μάλιστα, όπως αναφέρει στο Newsbomb.gr ο ανιψιός του θύματος, που είχε καταθέσει νωρίτερα στις Αρχές: «Θέλουμε να βρεθεί ο δράστης και να μάθουμε την αιτία του εγκλήματος».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το βράδυ της Κυριακής σήμανε συναγερμός για τη διπλή δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη. Ένας νεαρός με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του μπήκε στο κάμπινγκ και κινήθηκε προς τη ρεσεψιόν. Πλησίασε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, μίλησε για λίγο μαζί του και στη συνέχεια τον πυροβόλησε δύο φορές. Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο επιστάτης έπεσαν νεκροί και ο δράστης της δολοφονίας έτρεξε προς τη μηχανή του και εξαφανίστηκε.

Στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ είχε γίνει πριν από λίγες ημέρες μία ακόμη απόπειρα δολοφονίας έξω από το σπίτι του. Ο 67χρονος είχε δει έναν νεαρό έξω από το σπίτι του να τον σημαδεύει με το όπλο. Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε δεχθεί χτύπημα στο αριστερό αυτί, είχε πάει στο νοσοκομείο και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ από τότε έμενε στην επιχείρησή του. Όμως, το βράδυ της Κυριακής ο δράστης - δεν ξέρει κανείς αν ήταν ο ίδιος που τον είχε κυνηγήσει έξω από το σπίτι του - μπήκε στο κάμπινγκ και τον σκότωσε. Πυροβόλησε και σκότωσε και τον 60χρονο επιστάτη, ο οποίος προσπάθησε να το σκάσει με μηχανή.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, ο 68χρονος το τελευταίο χρονικό διάστημα φοβόταν για τη ζωή του καθώς δύο φορές κάποιοι αποπειράθηκαν να του κάνουν κακό. Την πρώτη από αυτές ένα άτομο του είχε στήσει ενέδρα ωστόσο είχε γίνει αντιληπτό και έτσι αναγκάστηκε να ακυρώσει το σχέδιο του.

Στην πιο πρόσφατη όμως, στις αρχές του Σεπτεμβρίου, τον είχαν πυροβολήσει με αεροβόλο όπλο. Το δεύτερο περιστατικό το είχε καταγγείλει, ενώ για ασφάλεια έμενε και κοιμόταν στο κάμπινγκ του κι όχι στο σπίτι του.

«Πριν ένα μήνα πριν είχε γίνει απόπειρα, όχι στον ίδιο χώρο αλλά στο σπίτι που διέμενε έξω από τη Φοινικούντα. Το ήξερε η Αστυνομία και αυτός είχε εγκαταλείψει το σπίτι του. Τον είχαν πυροβολήσει με αεροβόλο όπλο, εκείνη την φορά δεν ήταν θανάσιμο το χτύπημα. Χθες το βράδυ ειδοποιηθήκαμε ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί στο κάμπινγκ. Ειδοποιήσαμε την Αστυνομία και πήγαμε και εμείς εκεί. Αντικρίσαμε αυτό που είναι πλέον δεδομένο, δύο νεκρούς. Στο κάμπινγκ μένουν περίπου 80 άτομα», λέει ο πρόεδρος της κοινότητας της Φοινικούντας, Νίκος Τσώνης και συνεχίζοντας συμπληρώνει: «Ο ένας ήταν εκτός του γραφείου. Αυτός που προσπάθησε να διαφύγει και ήταν μπρούμυτα κάτω στο χώμα. Αυτό τον είδαμε γιατί ήταν έξω. Το μέσα δεν μας άφησαν.».

Διαβάστε επίσης