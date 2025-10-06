Φοινικούντα: Οι δύο απόπειρες δολοφονίας στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Γιατί δεν έμενε σπίτι του

Πού στρέφονται οι έρευνες των Αρχών

Βάσω Ασμανίδου

Φοινικούντα: Οι δύο απόπειρες δολοφονίας στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Γιατί δεν έμενε σπίτι του
Eurokinissi
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όλα τα κομμάτια του παζλ για να φτάσουν στον δράστη της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα προσπαθούν να συνθέσουν οι αστυνομικοί.

Από τις μέχρι τώρα έρευνες των Αρχών προκύπτει ότι είχαν γίνει δύο απόπειρες δολοφονίας κατά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Μάλιστα, όπως αναφέρει στο Newsbomb.gr ο ανιψιός του θύματος, που είχε καταθέσει νωρίτερα στις Αρχές: «Θέλουμε να βρεθεί ο δράστης και να μάθουμε την αιτία του εγκλήματος».

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το βράδυ της Κυριακής σήμανε συναγερμός για τη διπλή δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη. Ένας νεαρός με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του μπήκε στο κάμπινγκ και κινήθηκε προς τη ρεσεψιόν. Πλησίασε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, μίλησε για λίγο μαζί του και στη συνέχεια τον πυροβόλησε δύο φορές. Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο επιστάτης έπεσαν νεκροί και ο δράστης της δολοφονίας έτρεξε προς τη μηχανή του και εξαφανίστηκε.

Στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ είχε γίνει πριν από λίγες ημέρες μία ακόμη απόπειρα δολοφονίας έξω από το σπίτι του. Ο 67χρονος είχε δει έναν νεαρό έξω από το σπίτι του να τον σημαδεύει με το όπλο. Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε δεχθεί χτύπημα στο αριστερό αυτί, είχε πάει στο νοσοκομείο και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ από τότε έμενε στην επιχείρησή του. Όμως, το βράδυ της Κυριακής ο δράστης - δεν ξέρει κανείς αν ήταν ο ίδιος που τον είχε κυνηγήσει έξω από το σπίτι του - μπήκε στο κάμπινγκ και τον σκότωσε. Πυροβόλησε και σκότωσε και τον 60χρονο επιστάτη, ο οποίος προσπάθησε να το σκάσει με μηχανή.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, ο 68χρονος το τελευταίο χρονικό διάστημα φοβόταν για τη ζωή του καθώς δύο φορές κάποιοι αποπειράθηκαν να του κάνουν κακό. Την πρώτη από αυτές ένα άτομο του είχε στήσει ενέδρα ωστόσο είχε γίνει αντιληπτό και έτσι αναγκάστηκε να ακυρώσει το σχέδιο του.

Στην πιο πρόσφατη όμως, στις αρχές του Σεπτεμβρίου, τον είχαν πυροβολήσει με αεροβόλο όπλο. Το δεύτερο περιστατικό το είχε καταγγείλει, ενώ για ασφάλεια έμενε και κοιμόταν στο κάμπινγκ του κι όχι στο σπίτι του.

«Πριν ένα μήνα πριν είχε γίνει απόπειρα, όχι στον ίδιο χώρο αλλά στο σπίτι που διέμενε έξω από τη Φοινικούντα. Το ήξερε η Αστυνομία και αυτός είχε εγκαταλείψει το σπίτι του. Τον είχαν πυροβολήσει με αεροβόλο όπλο, εκείνη την φορά δεν ήταν θανάσιμο το χτύπημα. Χθες το βράδυ ειδοποιηθήκαμε ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί στο κάμπινγκ. Ειδοποιήσαμε την Αστυνομία και πήγαμε και εμείς εκεί. Αντικρίσαμε αυτό που είναι πλέον δεδομένο, δύο νεκρούς. Στο κάμπινγκ μένουν περίπου 80 άτομα», λέει ο πρόεδρος της κοινότητας της Φοινικούντας, Νίκος Τσώνης και συνεχίζοντας συμπληρώνει: «Ο ένας ήταν εκτός του γραφείου. Αυτός που προσπάθησε να διαφύγει και ήταν μπρούμυτα κάτω στο χώμα. Αυτό τον είδαμε γιατί ήταν έξω. Το μέσα δεν μας άφησαν.».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:49ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι έπληξε ένα από τα κυριότερα εργοστάσια παραγωγής εκρηκτικών της Ρωσίας

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Μέρκελ: Βολές για τη στάση Πολωνίας και Βαλτικής πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Αστυνομικοί συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω 28χρονο που προσπάθησε να διαρρήξει σπίτι

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κλειστό και αύριο Τρίτη το φαράγγι της Σαμαριάς, λόγω κακοκαιρίας

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Στο κόκκινο οι τράπεζες μετά την παραίτηση Λεκορνί - Φόβος για «ντόμινο» στις αγορές

14:36WHAT THE FACT

Νέα έρευνα: Η πιο ευτυχισμένη ώρα της ημέρας είναι… το πρωί

14:31ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ετοιμάζει μία σπάνια μουσική βραδιά για τον Μίκη Θεοδωράκη

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος σε σχολεία της Χίου - Καθηγητής αυνανιζόταν μπροστά σε συναδέλφους του, τον έβγαλαν σε αναγκαστική άδεια

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Δημοσκόπηση Marc: Ηχηρό «ναι» από τους πολίτες στα πρόστιμα στα σούπερ μάρκετ

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Γόννοι Λάρισας: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους τα δύο αδέλφια της ομάδας που έψαχνε για λίρες

14:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγριεύει τις επόμενες ώρες, πότε θα βρέξει στην Αθήνα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

14:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: Πρωτοτυπία να παραίτειται από βουλευτής για να ενεργοποιηθεί πολιτικά

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Κρούσματα ευλογιάς και σε δεύτερη κτηνοτροφική μονάδα

14:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Aλέξανδρος Εξάρχου: Στρατηγικό σχέδιο για αυτόνομη εισαγωγή δύο θυγατρικών στο Χρηματιστήριο

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Κλούνεϊ σε Τραμπ: «Η κινηματογραφική βιομηχανία θέλει κίνητρα, όχι δασμούς»

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Θλίψη για την απώλεια του ιερέα Λάμπρου Ρίνη – Ο εγγονός του είχε δολοφονήσει την κόρη του

13:58ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ένα μιούζικαλ φαινόμενο, έρχεται το Νοέμβριο στο Θέατρο Παλλάς!

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών η Βρετανίδα συγγραφέας μυθιστορημάτων, Τζίλι Κούπερ

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο της παραίτησης Τσίπρα και τα σχέδια για την επόμενη μέρα – Οι παρουσιάσεις του βιβλίου και οι εθνικές εκλογές

13:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Citizen Jim – Νέο single “Tossed Away”

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

14:24ΕΛΛΑΔΑ

Σάλος σε σχολεία της Χίου - Καθηγητής αυνανιζόταν μπροστά σε συναδέλφους του, τον έβγαλαν σε αναγκαστική άδεια

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Θλίψη για την απώλεια του ιερέα Λάμπρου Ρίνη – Ο εγγονός του είχε δολοφονήσει την κόρη του

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

13:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Οι δύο απόπειρες δολοφονίας στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ - Γιατί δεν έμενε σπίτι του

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο της παραίτησης Τσίπρα και τα σχέδια για την επόμενη μέρα – Οι παρουσιάσεις του βιβλίου και οι εθνικές εκλογές

14:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγριεύει τις επόμενες ώρες, πότε θα βρέξει στην Αθήνα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

13:26ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δεκτό αναμένεται να γίνει το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για τις τοξικολογικές στη σορό του γιου του

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου - Γιατί τηλεφώνησε η ηθοποιός στην Αστυνομία

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι γίνεται για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Νοεμβρίου

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Πώς ο Τραμπ «στρίμωξε» τον Νετανιάχου να πει ναι στο σχέδιο - Η...ταπεινωτική συγγνώμη στο Κατάρ και οι παρασκηνιακές πιέσεις

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην όμηρος της Χαμάς για την «κόλαση» που έζησε: «Μας φέρονταν σαν ζώα, 30 μέτρα κάτω από τη Γη» - Δύο χρόνια από το «Μαύρο Σάββατο» του Ισραήλ

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ιατρικής: Νικητές τρεις επιστήμονες για την έρευνά τους στην περιφερική ανοσολογική ανοχή

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Ζαραβίνα: Η μαγευτική και μυστηριώδης λίμνη των θρύλων στο Πωγώνι Ιωαννίνων

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Υποφέρει ο Πάνος Ρούτσι - Ήρθα να τον δω

11:00WHAT THE FACT

Η μπάμια μπορεί να είναι μια φυσική λύση στο πρόβλημα των μικροπλαστικών

13:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιχμές Πολάκη για παραίτηση Τσίπρα: «Καλές θάλασσες με την πέμπτη διάσπαση»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ