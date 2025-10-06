Φοινικούντα: Τι «βλέπουν» οι αστυνομικοί για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

Ανθρωποκυνηγητό για να εντοπιστεί ο δράστης της διπλής δολοφονίας που έγινε το πρωί της Κυριακής σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται σε ένα νεαρό άτομο, πολύ κοντά στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που εργαζόταν εκεί. Οι ίδιες πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο επιστάτης είχαν έρθει πολύ κοντά το τελευταίο διάστημα, κάτι που ενοχλούσε.

Οι αστυνομικοί έχουν εστιάσει τις έρευνες και στα κίνητρα του δράστη ενώ έχουν ήδη πάρει καταθέσεις από το συγγενικό και κοντινό περιβάλλον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Οι αστυνομικοί ακόμη εκτιμούν ότι ο δράστης είναι ανήλικος, κάτι που επιβεβαίωσε και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Το χρονικό της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα

Όλα έγιναν γύρω στις 20:30, μέσα στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Αυτόπτες μάρτυρες φαίνεται πως είδαν τον νεαρό μαυροντυμένο άνδρα να μπαίνει στην επιχείρηση και να συζητά με τον 70χρονο ιδιοκτήτη. Ο νεαρός πυροβόλησε θανάσιμα και πισώπλατα και τον 60χρονο φίλο του 70χρονου και επιστάτη της επιχείρησης και στη συνέχεια διέφυγε με μηχανή.

Αυτό που δυσκολεύει το έργο των αστυνομικών είναι το γεγονός πως στο κάμπινγκ δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας.

Πάντως, πριν από λίγες μέρες είχε γίνει επίθεση στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Είχε σταθεί τυχερό και είχε γλιτώσει με ελαφριά τραύματα. Για την προηγούμενη επίθεση δεν είχε γίνει καν καταγγελία στις αρχές και έτσι δεν είναι γνωστό αν το θύμα δέχονταν απειλές για τη ζωή του.