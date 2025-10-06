Φοινικούντα: Πληροφορίες πως ο δολοφόνος ήταν ανήλικος - Πυροβολισμοί στο ίδιο κάμπινγκ το καλοκαίρι

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι αστυνομικοί για να εντοπιστεί και να συλληφθεί ο δράστης της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Οι αστυνομικοί έφτασαν το βράδυ της Κυριακής στο κάμπινγκ έπειτα από κλήση που έλαβαν και εντόπισαν τους δύο νεκρούς.

Πρόκειται για τον 70χρονο Έλληνα ιδιοκτήτη της επιχείρησης και ένα ακόμη θύμα αλβανικής καταγωγής που εργαζόταν ως επιστάτης στο κάμπινγκ.

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης, οι πληροφορίες που υπάρχουν αναφέρουν ότι ο δράστης της διπλής δολοφονίας φαίνεται να είναι ανήλικος και πολύ σύντομα οι αστυνομικοί θα τον συλλάβουν.

Κάτοικοι της περιοχής μάλιστα ανέφεραν στους αστυνομικούς πως ο νεαρός άνδρας φαίνεται να πλησίασε τα δύο άτομα και να πυροβόλησε από κοντινή απόσταση. Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι ο δράστης μπήκε στο κάμπινγκ (που παραμένει σε λειτουργία και έχει αρκετό κόσμο) από τη ρεσεψιόν. Με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 70χρονο και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Το έγκλημα έγινε μπροστά στον φίλο του, που επιχείρησε να διαφύγει, με τον δράστη να πυροβολεί και αυτόν και να τον σκοτώνει.

Οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο δράστης έφυγε από το σημείο πιθανότατα με μηχανή. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας συλλέγουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να φτάσουν στο δράστη του διπλού εγκλήματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πώς ο δράστης και τα θύματα γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από περίπου 15-20 μέρες το θύμα (ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ) είχε καταγγείλει πυροβολισμούς και απόπειρα εναντίον του στις αρχές, σε άλλη ωστόσο επιχείρηση που διατηρεί μέσα στο χωριό της Φοινικούντας.

Σύμφωνα με αποκλειστική πληροφορία του MessiniaLive, το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους είχε συμβεί το καλοκαίρι, με τον 70χρονο τότε να δέχεται βολή αεροβόλου στο πρόσωπο, χωρίς όμως να δοθεί συνέχεια.