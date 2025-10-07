Φοινικούντα: Άφησε ζωντανό τον ανιψιό του θύματος - Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα κληρονομικά

Ο ιδιοκτήτης είχε αλλάξει πρόσφατα τη διαθήκη του

Φοινικούντα: Άφησε ζωντανό τον ανιψιό του θύματος - Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα κληρονομικά

Διπλό φονικό το βράδυ της Κυριακής σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας όταν εντοπίστηκαν νεκροί ο 70χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο 60χρονος επιστάτης. 

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με το διπλό φονικό που σημειώθηκε σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Όπως έγινε γνωστό, ο δράστης επέλεξε να αφήσει αβλαβή τον ανιψιό του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ενώ εκτός από τον ιδιοκτήτη, δολοφόνησε και τον επιστάτη.

Η Αστυνομία στρέφει πλέον τις έρευνές της και στο κίνητρο των κληρονομικών λόγω των περιουσιακών στοιχείων του θύματος.

Η διαφυγή και η δολοφονία του επιστάτη

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, ο δράστης πυροβόλησε πρώτα τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Τότε, ο ανιψιός του θύματος και ο επιστάτης τράπηκαν σε φυγή προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Ο δράστης άφησε τον ανιψιό και καταδίωξε τον επιστάτη, τον οποίο πυροβόλησε και σκότωσε. Στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο, φέρεται μάλιστα να επιβιβάστηκε σε μηχανή μαζί με έναν συνεπιβάτη, ο οποίος πλέον εξετάζεται ως πιθανός συνεργός.

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη περιέγραψε τον δράστη ως νεαρής ηλικίας, ξανθό, με ανοιχτόχρωμο δέρμα και ότι μιλούσε σπαστά ελληνικά, ενώ δεν έκρυψε τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Κληρονομικά και αλλαγή διαθήκης

Η Αστυνομία εξετάζει πλέον επισταμένα την υπόθεση υπό το πρίσμα των κληρονομικών διαφορών. Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ φέρεται να διέθετε ακίνητα μεγάλης αξίας στην περιοχή.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης είχε πρόσφατα προχωρήσει σε τροποποιήσεις της διαθήκης του, μέσω των οποίων απέκλειε κληρονόμους και, αντίθετα, πρόσθετε το όνομα του δολοφονημένου επιστάτη. Το γεγονός αυτό καθιστά τα κληρονομικά ένα ισχυρό κίνητρο για το διπλό έγκλημα.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

