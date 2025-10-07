Φοινικούντα: «Έχετε μέρος να μείνω;» - Τι είπε ο δράστης πριν τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ

«Κλειδί» θεωρείται η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου

Φοινικούντα: «Έχετε μέρος να μείνω;» - Τι είπε ο δράστης πριν τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ
Τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα προσπαθούν να λύσουν οι αστυνομικοί
Το κίνητρο του δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα αναζητούν οι αστυνομικοί. Φαίνεται μάλιστα να έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη δεν ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών, αλλά προσωπικές διαφορές.

Στο «κάδρο» έχει μπει η περιουσία του 68χρονου. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να φτάσουν στην ταυτότητα του δράστη για να λύσουν το μυστήριο που υπάρχει από το βράδυ της Κυριακής.

Ο δράστης έβγαλε όπλο και πυροβόλησε δύο φορές τον 72χρονο επιχειρηματία. Ο ανιψιός και ο επιστάτης προσπάθησαν να διαφύγουν. Ο δράστης καταδίωξε τον 61χρονο επιστάτη και τον πυροβόλησε τρεις φορές σε κοντινή απόσταση, σκοτώνοντάς τον ακαριαία.

Ήταν περίπου 20:08 το βράδυ, όταν ο νεαρός εισέβαλε στο κάμπινγκ και κατευθύνθηκε προς τη ρεσεψιόν. Εκεί βρισκόταν ο ιδιοκτήτης, ο ανιψιός του και ο επιστάτης. Ο δράστης, μιλώντας σε σπαστά ελληνικά με αγγλική προφορά, ρώτησε: «Έχετε διαθέσιμο μέρος να μείνω;».

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, τα βασικά σενάρια είναι τρία και έχουν να κάνουν με προσωπικές αλλά και οικονομικές διαφορές. «Κλειδί» θεωρείται η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου, καθώς ήταν παρών κατά την είσοδο του εκτελεστή και πρόλαβε να διαφύγει.

Ο ίδιος φέρεται να έδωσε περιγραφή του δολοφόνου αναφέροντας πως πρόκειται για άτομο το οποίο φορούσε φούτερ, δεν είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, ήταν νεαρός, ανοιχτόχρωμος, ξανθός και μιλούσε σπαστά ελληνικά.

Μάλιστα φέρεται να υποστήριξε πως ο δράστης πυροβόλησε κι εκείνον, χωρίς όμως να τον πετύχει, ενώ φέρεται να είπε πως άκουσε μία μοτοσικλέτα.

Αναφορά στην μηχανή έκανε στην κατάθεση της και μία γειτόνισσα, η οποία υποστήριξε ότι την άκουγε για αρκετή ώρα.

Οι αστυνομικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο δράστης έφτασε με δίκυκλο στο σημείο, πιθανόν με κάποιο σκούτερ, το οποίο μάλιστα άφησε αναμμένο, ενώ εξετάζεται εάν είχε και συνεργό που τον περίμενε.

Από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής -σημειώνεται πως μέσα στο κάμπινγκ δεν υπάρχουν κάμερες- μέχρι στιγμής δεν διακρίνεται η πινακίδα και αυτό ενδεχομένως να σημαίνει πως την είχε αφαιρέσει.

Η κατεύθυνση που ακολούθησε ήταν προς το χωριό Κορυδάσι το οποίο απέχει περίπου 40 λεπτά από το σημείο της διπλής δολοφονίας.

