«Κλειδί» είναι η κατάθεση του ανιψιού που ήταν μπροστά στη δολοφονία

Φοινικούντα: Οι Αρχές εξετάζουν κίνητρα, περιουσιακά στοιχεία και προηγούμενες επιθέσεις
Οι έρευνες για το διπλό φονικό στη Μεσσηνία συνεχίζονται, με τις Αρχές να αξιολογούν προσεκτικά τα στοιχεία προκειμένου να διαλευκάνουν τόσο τα κίνητρα του δράστη όσο και τις συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό στη Φοινικούντα.

Τα βασικά σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές σχετίζονται με προσωπικές και οικονομικές διαφορές, ενώ στο «κάδρο» έχει μπει η περιουσία του 68χρονου.

«Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο σιωπηλά. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός, εδώ στην περιοχή δεν προκαλούσε. Η περιουσία του ήταν και είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν προκαλούσε, δεν φορούσε ακριβά ρούχα, ακριβά ρολόγια», είπε η ανιψιά του 68χρονου.

Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι ο δράστης έφτασε στο σημείο με δίκυκλο, ενώ εξετάζεται αν υπήρχε συνεργός που τον περίμενε. Από κάμερες της περιοχής και μαρτυρίες, οι Αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν τον δράστη, ώστε να διαπιστωθεί αν προχώρησε στις δολοφονίες εκτελώντας εντολή ή αν είχε προσωπική σχέση με τα θύματα.

«Κλειδί» η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου

Καθοριστική θεωρείται η μαρτυρία του ανιψιού, ο οποίος βρισκόταν στο φονικό και μίλησε συγκλονισμένος στο MEGA.

«Δεν με ενδιαφέρει τι λέγεται, τίποτα, δεν με ενδιαφέρει. Θέλω απλώς να βρω με την αστυνομία μία λύση», είπε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, ο ανιψιός περιέγραψε: «Ο δράστης ήταν ανοιχτόχρωμος στο δέρμα και φορούσε ασπρόμαυρα ρούχα και μπλούζα φούτερ. Μπήκε μέσα στο γραφείο όπου ήμουν εγώ, ο θείος μου και ο επιστάτης και ρώτησε: «Υπάρχει διαθεσιμότητα για να μείνω;». Ο θείος μου απάντησε: «Πείτε μου τι ακριβώς ψάχνετε;». Αμέσως, είδα να βγάζει το όπλο. Άρχισα να τρέχω. Κατάφερα και απομακρύνθηκα πρώτος. Πιστεύω ότι η μία σφαίρα προοριζόταν για εμένα, γιατί έπεσε προς το μέρος μου. Δεν κατάλαβα να τον ήξερε ο θείος μου, γιατί αν τον ήξερε σίγουρα θα τον προσφωνούσε με το όνομά του».

Ο νεαρός περιγράφει τον δράστη ως νέο, ξανθό, ανοιχτόχρωμο, με φούτερ, χωρίς να έχει καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, και μιλώντας σπαστά ελληνικά.

Οι μαρτυρίες συγγενών και φίλων των θυμάτων στο MEGA, μαζί με πληροφορίες για τις απειλές που δεχόταν ο 68χρονος επιχειρηματίας, συνθέτουν τα σημαντικότερα στοιχεία για την υπόθεση.

«Δεν πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος είχε διαφορές με κανέναν. Η ψυχή του ήταν όπως ενός μικρού παιδιού. Δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να συνέβη, δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να συνέβη», είπε η ανιψιά του 68χρονου.

Τι γνώριζε ο επιστάτης

Οι Αρχές θεωρούν ότι ο δολοφονημένος επιστάτης γνώριζε πρόσωπα και γεγονότα σχετικά με τις απειλές προς τον επιχειρηματία. Οι δυο τους είχαν στενή σχέση και περνούσαν πολλές ώρες μαζί.

Ο αδερφός του επιστάτη, μιλώντας στο MEGA, τόνισε πως ο αδερφός του δεν είχε διαφορές με κανέναν: «Δεν μας έχουν πει τίποτα, ότι ξέρετε κι εσείς ξέρουμε και εμείς. Πήγε εκεί πέρα και δείτε πως έληξε εν ψυχρώ. Του έριξε από πίσω αυτό ξέρω και εγώ, τώρα για ποιο λόγο έγινε τι έχει συμβεί γιατί έγινε αυτό δεν το ξέρει κανείς. Δούλευε εκεί πέρα αρκετά χρόνια. Τον είχα γνωρίσει (τον ιδιοκτήτη), καλός άνθρωπος ήτανε ήσυχος, τη δουλειά του κοίταζε, δεν πείραξε κανέναν τώρα τι έχει συμβεί το παρακάτω μόνο αυτοί το ξέρουν», είπε.

Ο 68χρονος είχε δεχθεί δύο επιθέσεις στο παρελθόν

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο 68χρονος είχε δεχθεί δύο προηγούμενες επιθέσεις. Στις αρχές Σεπτεμβρίου κατήγγειλε απόπειρα δολοφονίας με αεροβόλο στη δεύτερη επιχείρησή του στην περιοχή, γεγονός που τον οδήγησε να εγκαταλείψει το σπίτι του και να μετακομίσει σε κάμπινγκ.

Λίγο αργότερα, στα μέσα Σεπτεμβρίου, κουκουλοφόρος παραμόνευε σε εξωτερικό χώρο στον χώρο εργασίας του θύματος, όμως εντοπίστηκε και τον κυνήγησαν μαζί με άλλο αυτόπτη μάρτυρα.

Στο MEGA μίλησε και ο γενικός ιατρός που περιέθαλψε τον 68χρονο μετά την πρώτη επίθεση: «Είχε δύο θλαστικά τραύματα στον δεξί κρόταφο και παραπέμφθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας για χειρουργική εκτίμηση. Όταν τον ρώτησα με τι τον χτύπησαν μου το περιέγραψε σαν φλόμπερ, που είναι όπλο μικρού διαμετρήματος, όποτε μπορεί να ήταν αυτό. Μου είπε ότι ο δράστης φόραγε κουκούλα και από την κίνηση που έκανε όταν έφευγε μου είπε ότι φαινόταν νέος».

Τι εξετάζουν οι Αρχές για το διπλό φονικό

Οι αστυνομικοί στέκονται στις δύο προηγούμενες επιθέσεις που δέχθηκε ο επιχειρηματίας και διερευνούν γιατί δεν αποκάλυψε πλήρως τι γνώριζε όταν πήγε να καταγγείλει τα περιστατικά, παρά το γεγονός ότι είχε λάβει μέτρα προστασίας μετακομίζοντας στο κάμπινγκ.

Σημαντικό ρόλο έχει και η περιουσία του 68χρονου, καθώς φαίνεται ότι υπήρχαν οικονομικές συναλλαγές και διαφορές με συγγενικά πρόσωπα. Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, «αυτός ο άνθρωπος είχε περιουσιακές διαφορές με έναν συγγενή κατιόντα δευτέρου βαθμού».

