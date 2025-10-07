Φοινικούντα: Οι δύο κληρονόμοι στη διαθήκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και το «κλειδί» στη δολοφονία

Οι αστυνομικοί θεωρούν «κλειδί» στην υπόθεση τη μαρτυρία του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ

Φοινικούντα: Οι δύο κληρονόμοι στη διαθήκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και το «κλειδί» στη δολοφονία
Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ (φωτογραφία) και ο επιστάτης έπεσαν νεκροί
Μυστήριο επικρατεί γύρω από την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας με τους αστυνομικούς να στρέφονται στα πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Οι αστυνομικοί θεωρούν «κλειδί» στην υπόθεση τη μαρτυρία του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ. Μάλιστα, η κατάθεσή του στις Αρχές εξετάζεται λεπτομερώς για το ενδεχόμενο ο ανιψιός να παρέλειψε κάτι από τη στιγμής της δολοφονίας του θείου του και του επιστάτη του κάμπινγκ.

Ο ανιψιός είπε στους αστυνομικούς ότι γλίτωσε από θαύμα, αφού - όπως σημείωσε - ο δράστης που δεν είχε καλύψει τα χαρακτηριστικά του, πυροβόλησε μια φορά εναντίον του χωρίς να τον βρίσκει. Όπως μάλιστα σημείωσε, ο δράστης είναι ανοιχτόχρωμος, ξανθός και μιλάει σπαστά ελληνικά.

Οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει υλικό από την ευρύτερη περιοχή, αφού στο κάμπινγκ δεν υπήρχαν κάμερες ασφαλείας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο δολοφόνος έδρασε μόνος του.

Στο μικροσκόπιο η διαθήκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε αρκετά μεγάλη οικονομική επιφάνεια και στο μικροσκόπιο βρίσκονται και οι διαθήκες του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 68χρονος φαίνεται πως άφηνε τα πάντα στον γιο ενός από τα αδέρφια του και στον 61χρονο επιστάτη.

«Δεν έχουμε εικόνα του δράστη τη στιγμή της δολοφονίας, πέρα από ένα βασικό πρόσωπο το οποίο φαίνεται ότι είδε και άκουσε τη συζήτηση του ενός θύματος με τον δράστη και στη συνέχεια τον τρόπο με τον οποίο αποχώρησε», ανέφερε στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Σε ερώτηση για τυχόν ύπαρξη συνεργού, η κ. Δημογλίδου δήλωσε: «Μέχρι στιγμής πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχει στοιχείο που να μας δείχνει ότι υπάρχει συνεργός του δράστη. Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να επιβεβαιώνει ότι κάποιος ανέμενε τον άνθρωπο και στη συνέχεια τον μετέφερε σε άλλο σημείο. Οι πληροφορίες που είχε η αστυνομία δείχνουν ότι μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο έφτασε, ίσως με κάποιο δίκυκλο, και αποχώρησε με αυτό από το σημείο, μόνος του».

Μιλώντας για τον αυτόπτη μάρτυρα, η κυρία Δημογλίδου ανέφερε ότι έχει δει τη στιγμή της δολοφονίας. «Προσπάθησε και ο ίδιος να φύγει από το σημείο, για να μην τον τραυματίσει θανάσιμα και τον ίδιο ο δράστης», είπε σημειώνοντας ότι υπάρχουν κάποιες αναφορές από άτομα εκτός του κάμπινγκ, που είδαν κάποιες κινήσεις χωρίς ακόμη να έχουν επιβεβαιωθεί, όπως και ορισμένοι που κατάφεραν να δουν την αποχώρηση του δράστη από το κάμπινγκ.

«Έχουμε μόνο έξι πυροβολισμούς», σημείωσε επισημαίνοντας ότι αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα δείξει με ποιον τρόπο έχουν καταλήξει τα θύματα.

