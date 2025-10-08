Φοινικούντα: Κυκλοφορούσε με όπλο ο 68χρονος - Ο διάλογος με τον δολοφόνο πριν την εκτέλεση

Το ενδεχόμενο η μεγάλη περιουσία του 68χρονου να ήταν η αιτία που όπλισε το χέρι του δράστη εξετάζουν οι αστυνομικοί που προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο που επικρατεί γύρω από τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Οι αστυνομικοί, που χειρίζονται την υπόθεση, κάνουν λόγο για ερασιτέχνη δολοφόνο, αφού - όπως λένε - δεν είχε φροντίσει να καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του ενώ οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί και στο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Το μοναδικό στοιχείο που υπάρχει για την ώρα είναι η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου, ο οποίος ήταν μπροστά στη δολοφονία του 68χρονου και του επιστάτη. «Ο δράστης ήταν ανοιχτόχρωμος στο δέρμα και φορούσε ασπρόμαυρα ρούχα και μπλούζα φούτερ. Μπήκε μέσα στο γραφείο όπου ήμουν εγώ, ο θείος μου και ο επιστάτης και ρώτησε: «Υπάρχει διαθεσιμότητα για να μείνω;». Ο θείος μου απάντησε: «Πείτε μου τι ακριβώς ψάχνετε;». Αμέσως, είδα να βγάζει το όπλο. Άρχισα να τρέχω. Κατάφερα και απομακρύνθηκα πρώτος. Πιστεύω ότι η μία σφαίρα προοριζόταν για εμένα, γιατί έπεσε προς το μέρος μου. Δεν κατάλαβα να τον ήξερε ο θείος μου, γιατί αν τον ήξερε σίγουρα θα τον προσφωνούσε με το όνομά του», φέρεται να κατέθεσε στις Αρχές ο ανιψιός του.

Πάντως, στις πληροφορίες που διαρρέονται ότι ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και ο ανιψιός του είχαν διαφορές, ο δικηγόρος απαντά: «Δεν υπήρξε καμία διαφορά που να δημιουργούσε πρόβλημα» και μεταφέρει τα λόγια του: «Ό,τι είναι να πει, θα το πει στην Αστυνομία, θέλει να βρεθεί ο δολοφόνος του θείου του».

Οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι ο 68χρονος, που είχε δεχθεί δύο απόπειρες δολοφονίας, είχε πρόσφατα προμηθευτεί όπλο. «Φοβόταν για τη ζωή του. Είναι ανεπιβεβαίωτο ότι προμηθευτεί όπλο αλλά υπάρχουν οι πληροφορίες ότι είχε προμηθευτεί», αναφέρει στο Newsbomb.gr ο δικηγόρος της οικογένειας του 68χρονου, Αντώνης Κατσάς.

«Φοβόταν για τη ζωή του ο 68χρονος», επισημαίνει ακόμη ο δικηγόρος της οικογενείας, τονίζοντας ότι «το τελευταίο διάστημα - ειδικά μετά την τελευταία απόπειρα δολοφονίας του έμενε στο κάμπινγκ», για να προσθέσει: «Είχε γίνει μία απόπειρα και υπήρξαν ενδείξεις και για ένα άλλο συμβάν. Υπήρξε μία αδράνεια από τις Αρχές και δεν υπήρξε μέριμνα για την προστασία αυτού του ανθρώπου. Ο ανιψιός με πήρε πρώτος τηλέφωνο».

Ερώτημα παραμένει και η διαθήκη του 68χρονου, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε εντάξει σε αυτή τον επιστάτη και κάποιους συγγενείς του. «Δεν ξέρουμε τι διαθήκη είχε κάνει και τι λέει αυτή η διαθήκη», απαντά ο δικηγόρος της οικογένειας του 68χρονου.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι υλικό από τις κάμερες ασφαλείας στο κάμπινγκ δεν υπάρχουν και ότι ο δράστης πυροβόλησε έξι φορές, χρησιμοποιώντας όλες τις σφαίρες του περίστροφου. Οι δύο τραυμάτισαν θανάσιμα τον 68χρονο, οι τρεις τον επιστάτη και η μια χτύπησε σε ένα τροχόσπιτο του κάμπινγκ.

