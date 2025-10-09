Φοινικούντα: Ανοίγει η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ δολοφονήθηκε μαζί με τον επιστάτη το βράδυ της Κυριακής, 5 Οκτωβρίου

Ραγδαίες αναμένεται να είναι οι εξελίξεις στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, αφού αύριο το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr, αναμένεται να ανοίξει η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στο Ειρηνοδικείο Πύλου.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα έχουν εστιάσει τις έρευνές τους στα κίνητρα του δράστη, με τα ερωτήματα να είναι δύο: δυσαρεστημένες προσωπικές συναναστροφές που είχε ο 68χρονος ή ριγμένοι συγγενείς...

Θέλουν δηλαδή να λύσουν τον γρίφο αν πρόκειται για εκδικητικό προσωπικό χαρακτήρα του εγκλήματος ή αν πρόκειται για καθαρά οικονομικά κίνητρα για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη.

Άλλαζε συχνά τη διαθήκη του ο 68χρονος

Οι αστυνομικοί, εξετάζοντας τα πιθανά οικονομικά κίνητρα του δράστη, έχουν διαπιστώσει ότι ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ άλλαζε συχνά τη διαθήκη του. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από περίπου έναν χρόνο ο 68χρονος είχε αφήσει κληρονόμους του έναν συγγενή του και τον επιστάτη που δολοφονήθηκε, αφήνοντας εκτός κληρονομιάς τρεις συγγενείς του, που διαφωνούσαν μαζί του.

Ο 68χρονος φαίνεται μάλιστα πως άλλαξε πρόσφατα τη διαθήκη του και συγκεκριμένα την 1η Οκτωβρίου, δηλαδή τέσσερις μέρες πριν δολοφονηθεί. Αυτή η διαθήκη θα δώσει απαντήσεις ενδεχομένως στους αστυνομικούς.

Ο 68χρονος είχε επισκεφθεί συμβολαιογράφο μαζί με τρεις μάρτυρες (μια γυναίκα και δύο άντρες). Σε αυτούς μάλιστα φαίνεται να είχε πει πως είχε κάνει τις «σωστές επιλογές».

Η διαθήκη αυτή που θα ανοίξει το πρωί της Παρασκευής είναι πολύ πιθανό να ανοίξει νέο κύκλο ερευνών, αφού οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν την πιθανότητα κάποιου «δυσαρεστημένου κληρονόμου».

Σε κάθε περίπτωση, είναι σίγουροι ότι ο δράστης λειτούργησε αυθόρμητα, εκδικητικά και νευρικά. Δηλαδή, είχε ένα περίστροφο με έξι σφαίρες. Πυροβόλησε δύο φορές τον 68χρονο, άλλες τρεις τον επιστάτη και μία (την τελευταία δηλαδή σφαίρα) τον ανιψιό του 68χρονου με τη σφαίρα να καταλήγει σε τροχόσπιτο.

Στο μικροσκόπιο έχουν βάλει και αναφορές προσώπων στο περιβάλλον του 68χρονου, οι οποίοι μιλούν για κοινωνικές συναναστροφές του με ανήλικους που στη συνέχεια φέρονται να τον απειλούσαν.

Πάντως, για την ώρα εστιάζουν στον εντοπισμό των κινήσεων του δράστη κατά την προσέγγιση και τη διαφυγή του από τον τόπο του εγκλήματος.

