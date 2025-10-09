Φοινικούντα: Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας – Η ΕΛΑΣ εξετάζει τις προηγούμενες επιθέσεις

Πολύ κοντά στον εντοπισμό του δράστη της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ της Φοινικούντας βρίσκονται οι Αρχές.

Κάτοικος της ευρύτερης περιοχής, εξοικειωμένος στα όπλα, περίπου στα 20, εκτιμούν οι αναλυτές του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ότι είναι ο δολοφόνος.

Κρατούσε ένα πολεμικό όπλο παλιού τύπου περίστροφο, με το οποίο κατάφερε με 2 σφαίρες να χτυπήσει τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και με τρεις τον 62χρονο επιστάτη.

Στο «μικροσκόπιο» οι προηγούμενες επιθέσεις

Οι πρώτες ενδείξεις για κληρονομικές και προσωπικές διαφορές δεν δείχνουν να είναι αρκετές, με τους αστυνομικούς να βάζουν στο «κάδρο» κι άλλα στοιχεία. Τα κενά στην υπόθεση είναι αρκετά. Γιατί ο άτυχος 68χρονος δεν κατήγγειλε στις Αρχές τις δύο προηγούμενες επιθέσεις που είχε δεχθεί; Ήθελε να καλύψει κάποιον και για ποιο λόγο;

Σύμφωνα με τον ανιψιό του θύματος, ο οποίος είναι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, ο δράστης ήταν ιδιαίτερα ψύχραιμος και μιλούσε σπαστά ελληνικά.

«Ο δράστης ήταν ανοιχτόχρωμος στο δέρμα και φορούσε ασπρόμαυρα ρούχα και μπλούζα φούτερ. Μπήκε μέσα στο γραφείο όπου ήμουν εγώ, ο θείος μου και ο επιστάτης και ρώτησε: “Υπάρχει διαθεσιμότητα για να μείνω;”. Ο θείος μου απάντησε “πείτε μου, τι ακριβώς ψάχνετε;”. Αμέσως, είδα να βγάζει το όπλο.

Άρχισα να τρέχω. Κατάφερα και απομακρύνθηκα πρώτος. Πιστεύω ότι η μία σφαίρα προοριζόταν για εμένα γιατί έπεσε προς το μέρος μου. Δεν κατάλαβα να τον ήξερε ο θείος μου, γιατί αν τον ήξερε σίγουρα θα τον προσφωνούσε με το όνομά του», περιγράφει στο MEGA.

Τα κίνητρα ακόμη δεν έχουν ξεκαθαριστεί και αποτελούν μυστήριο.

Πρόσωπα ενδιαφέροντος αναμένεται να κληθούν εκ νέου να δώσουν κατάθεση ενώ έστω και καθυστερημένα, οι δύο επιθέσεις που δέχθηκε ο άτυχος αρχιτέκτονας μέσα στους τελευταίους δύο μήνες, τίθενται στο «στόχαστρο» των αστυνομικών που χειρίζονται την υπόθεση.

Άλλαξε τη διαθήκη λίγες ημέρες πριν από το φονικό

Μάρτυρας – «κλειδί», ο οποίος ήταν κοντινό πρόσωπο του 68χρονου, κατέθεσε στις Αρχές πως ο επιχειρηματίας ζήτησε να αλλάξει τη διαθήκη του λίγες ημέρες πριν από τη διπλή δολοφονία.

«Ο 68χρονος είχε κάνει μία διαθήκη πριν από περίπου έναν χρόνο και τότε με είχε καλέσει για να υπογράψω ως μάρτυρας. Δεν την διάβασα, δεν ξέρω τι έγραφε μέσα. Υποθέτω ότι την περιουσία του θα την άφηνε στον ανιψιό του, γιατί ήταν ο κοντινότερος συγγενής του. Την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, με κάλεσε στο κινητό και μου ζήτησε να πάω πάλι στον συμβολαιογράφο. Εκεί ήμουν εγώ, ένας ακόμη άνδρας και μια γυναίκα. Υπογράψαμε και οι τρεις ως μάρτυρες στη νέα διαθήκη», αποκαλύπτει.

«Λίγες ημέρες πριν γίνει το φονικό και αφού είχαμε υπογράψει τη νέα διαθήκη με κάλεσε να πάω στο κάμπινγκ και μου είπε: “Νομίζω έχω κάνει το σωστό με αυτό που έκανα”. Δεν τον ρώτησα λεπτομέρειες γιατί γενικά ήταν άνθρωπος αυταρχικός και δεν ήθελε ούτε να του κάνεις έλεγχο ούτε να μπλέκεσαι στα πόδια του.

Θυμάμαι μου είπε: “Θέλω να τα πουλήσω όλα και να φύγω, να πάω στο Μονακό, δεν μπορώ άλλο”. Γενικά κάθε χρόνο πήγαινε ένα μήνα στο Μονακό για διακοπές, οπότε αυτό δεν μου φάνηκε περίεργο. Ήθελε όμως να πουλήσει και το μαγαζί και το κάμπινγκ και κάτι χωράφια που είχε», προσθέτει.

Όπως αναφέρει ο μάρτυρας, όλα δείχνουν ότι ο 68χρονος κάτι φοβόταν, ενώ υποστηρίζει πως ζήτησε να πάρει όπλο μετά την πρώτη ενέδρα.

«Το θύμα κάτι φοβόταν, αυτό είναι σίγουρο. Γι’ αυτό φρόντισε να αφήσει διαθήκη. Μάλλον έβλεπε το τέλος του να πλησιάζει; Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει το κακό μέσα από την οικογένεια. Κάτι άλλο υπάρχει. Το κινητό του 68χρονου χτυπούσε συνεχώς από διάφορους αριθμούς και τα μηνύματά του πάντα τα έσβηνε. Όταν έγινε η πρώτη απόπειρα που τον πυροβόλησαν στον κρόταφο, είχε ζητήσει και είχε βρει μία 5άρα καραμπίνα.

Προσπαθούσε να πάρει νόμιμα όπλο, αλλά θα αργούσαν οι άδειες κι έτσι βρήκε το όπλο με άλλο τρόπο. Παρέμεινε, όμως, για πολλές μέρες στο σπίτι του που είναι πάνω από το μαγαζί όπου δέχτηκε την επίθεση. Στο κάμπινγκ μεταφέρθηκε τις τελευταίες 5 μέρες και έμενε μαζί με τον επιστάτη, τον ανιψιό του και την κοπέλα του», υποστηρίζει ακόμη.

Εκτός της διαθήκης βρίσκεται η ανιψιά του θύματος, σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο μάρτυρας – «κλειδί».

«Το καλοκαίρι, ακριβώς το διάστημα δεν το θυμάμαι, αλλά για αρκετό καιρό, είχε έρθει και είχε εγκατασταθεί στο κάμπινγκ μία ανιψιά του μαζί με τον άντρα της και το παιδί τους, νεαρό στην ηλικία. Με αυτή την ανιψιά, το θύμα δεν τα πήγαινε καλά.

Η περιουσία των μεγαλύτερων της οικογένειας, όμως, είχε μοιραστεί από την εποχή των παππούδων τους. Όσο καιρό έμενε η ανιψιά του στο κάμπινγκ, ρωτούσε διάφορα, του έλεγε για τα οικονομικά κι εκείνος νευρίαζε γιατί δεν ήθελε να δίνει αναφορά σε κανέναν. Ξέρω σίγουρα ότι στην διαθήκη του αυτή η γυναίκα δεν συμπεριλήφθηκε, την είχε αποκληρώσει», επισημαίνει επιπλέον.